Закон про мобілізацію, ймовірно, вступить в силу в другій половині травня, - "слуга народу" Кравчук

Депутатка від СН Євгенія Кравчук припускає, що закон про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила 11 квітня, набуде чинності в другій половині травня.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"В самому законі є термін набуття чинності. Це місяць з часу його публікації, а публікація настає одразу після підписання президентом. Я дуже сподіваюсь, що деякі колеги з Верховної Ради не будуть реєструвати блокуючі постанови, бо є таке право в кожного народного депутата заблокувати підписання (президентом. - Ред). І для цього треба буде зібратися ще раз і провалити цю блокуючу постанову", - розповіла вона.

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На її думку, в другій половині травня закон щодо мобілізації вступить в силу.

"Бо як тільки президент підпише, він буде опублікований і там плюс місяць", - зазначила Кравчук.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

З основними його положеннями можна ознайомитися тут.

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