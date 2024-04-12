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Новини Мобілізація
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Закон про мобілізацію, ймовірно, вступить в силу в другій половині травня, - "слуга народу" Кравчук

кравчук,євгенія

Депутатка від СН Євгенія Кравчук припускає, що закон про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила 11 квітня, набуде чинності в другій половині травня.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"В самому законі є термін набуття чинності. Це місяць з часу його публікації, а публікація настає одразу після підписання президентом. Я дуже сподіваюсь, що деякі колеги з Верховної Ради не будуть реєструвати блокуючі постанови, бо є таке право в кожного народного депутата заблокувати підписання (президентом. - Ред). І для цього треба буде зібратися ще раз і провалити цю блокуючу постанову", - розповіла вона.

Читайте: "Слуга народу" Здебський про демобілізацію: "Не на часі розглядати розпуск армії, коли у країні війна"

На її думку, в другій половині травня закон щодо мобілізації вступить в силу.

"Бо як тільки президент підпише, він буде опублікований і там плюс місяць", - зазначила Кравчук.

Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

З основними його положеннями можна ознайомитися тут.

Також читайте: "Великий мотиваційний пакет спонукатиме чоловіків йти на службу за контрактом", - "слуга народу" Копитін про закон про мобілізацію

Автор: 

закон (2830) мобілізація (3053) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+13
Йдіть ***** ********* зв своїм клоуном припизлентом. Не голосувала за це чмо,бо знала, що необільшовики знищать країну. Таки не помиоася, вони винищать все свідоме населення, щоб потім зробити свою квазідержаву.ґ, якщо ми виживимо. Не навиджу вас бл..дей!
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12.04.2024 10:13
+9
Це не закон, а кріпацтво.
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12.04.2024 10:11
+4
Замість того, щоб зробити, що давно говорить генерал Кривонос, вони свої провтики, затикають людьми, чк робив це генерал Жуков,то стандарти НАТО?! Чи то стандарти совка?
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12.04.2024 10:17
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Це не закон, а кріпацтво.
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12.04.2024 10:11 Відповісти
крот, де можна ознайомитися з остаточним текстом Закону?
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12.04.2024 10:18 Відповісти
Не читав, але "осуждаєт".
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12.04.2024 10:39 Відповісти
ЗЕлуплені підораси вправі так "думати" про противників цього ватного репресивного ЗЕкону.
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12.04.2024 11:02 Відповісти
В чому "репресизм"?
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12.04.2024 11:16 Відповісти
Как все политсилы с "кнопкодавами" боролись! теперь не на часи?
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12.04.2024 10:12 Відповісти
Йдіть ***** ********* зв своїм клоуном припизлентом. Не голосувала за це чмо,бо знала, що необільшовики знищать країну. Таки не помиоася, вони винищать все свідоме населення, щоб потім зробити свою квазідержаву.ґ, якщо ми виживимо. Не навиджу вас бл..дей!
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12.04.2024 10:13 Відповісти
Замість того, щоб зробити, що давно говорить генерал Кривонос, вони свої провтики, затикають людьми, чк робив це генерал Жуков,то стандарти НАТО?! Чи то стандарти совка?
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12.04.2024 10:17 Відповісти
Кацапи, велкам?
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12.04.2024 10:18 Відповісти
Їбланам велкам, ми еіколи кацапів не перевершимо, по кількості людей. В них мобілізаційного ресурсу в 10раз більше ніж в нас. Замість того, щоб технології застосовувати, економіку адаптовувати, зберігати особивай склад за рахунок переваги техніки та артилерії. Ми воюєм лоб в лоб, що є програшним для нас вапіантом. сросія це даржава зі всією табличкою мінджлєва та купою бабла і м'яса на ножках, тому треба думати, шоб видити, а не втрачати вмотивованих людей, бо ідіоти не нажралия і не накралися.
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12.04.2024 10:21 Відповісти
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12.04.2024 10:16 Відповісти
Зміни до Закону, дивним чином «забули» внести положення щодо посилення ПОКАРАННЯ ОСОБИСТО для керівників держІнституцій( ЦОВВ, КМУ, ВРУ, Судів, усіляких адміністрацій ВРУ, Секретаріату КМУ, ОПУ), за невиконання ними положень про МобПідготовку у самих державних інституціях!!
Бо винні, як завжди, усі, ОКРІМ КЕРМАНИЧІВ з ДержСекретарями упродовж 30 років!! Вони тільки завалюють або відкрито саботують мобПідготовку, а потім Українці, героїчно виправляють власною кров'ю та життям, їх бездіяльність на користь московського окупанта!
Сбу Дбр Генпрокуратура, може це засвідчити з конкретними ПРИКЛАДАМИ сьогодення!
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12.04.2024 10:18 Відповісти
В городі бузина...
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12.04.2024 10:19 Відповісти
зрозуміло. після 20 травня.
зе!передасту вже не потрібні рейтинги і все таке.
буде, красти і брехати. брехати і красти. зі всією самовідданістю.
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12.04.2024 10:20 Відповісти
Спікер вже підписав закон ? День пройшов . Сьогодні пʼятниця. Спікер буде тягнути час ? ЙОМУ НЕ ГОРИТЬ ?

Наприкінці 2018 року Рада прийняла закон про евробляхи ( автори Южаніна із ЕС І Васадзе ) , його підписав спікер одразу , а Порошенко на наступний день - ось що означає особиста зацікавленість .
І 1,5 млн власників одразу опинились в проблемах . Їх почала полиція відловлювати по Україні з мильонними штрафами . Багато хто просто кидав авто коло кордону з Україною і т п.

‼️‼️цікаво , що ці 1,5 млн авто багатьом би зберегли життя в сьогоднішню війну .

а безмозглі слуги з подачі корупціонерів геттманцева і найема скасували НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ за що їх більше не оберуть до Ради
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12.04.2024 10:22 Відповісти
якщо не знесемо зелену плісняву - країни не буде
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12.04.2024 10:25 Відповісти
Та не поспішайте - намилюйте сраки... для рашистських #уїв
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12.04.2024 10:29 Відповісти
Не понимаю почему во всех бедах нашего народа винят исключительно ухилянтов? Что они вам сделали то? Вотети вот нафронтники с фейсбуков: жопа дракона, прозапас, вовнянко, дикий, шаленый кит, это вообще поехавшие на голову. У них во всем виноват не зеля, а ухилянты. Выходит у нас остались только одни ухилянты? ну все знач
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12.04.2024 10:30 Відповісти
Євгенія Кравчук вже збирає рюкзак своєму чоловікові? Чи в нього бронь,як у працівника пересувного цирку?
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12.04.2024 10:41 Відповісти
Выборов нет,а власть есть,пишет законы и насмехается,постепенно привыкаем к путинским порядкам.
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12.04.2024 10:41 Відповісти
Запрошуємо тебе в Харків або в Часів Яр проводити передвиборчу агітацію та погріти свою дупу на виборчій дільниці.
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12.04.2024 10:49 Відповісти
Цирк работает,футболеры футболируют,фонтаны фонтанируют,плитку меняют,а вот для выборов условия адские - замечательная логика сивковичской агентуры.
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12.04.2024 11:06 Відповісти
Там Герос єдиний голосував проти, не факт що заради піару не подасть блокуючу постанову. І доведеться ОПі знову зганяти усіх в зал. А зараз весна, сезон висаджування картоплі вдома в Монако, непросте це діло, зібрати депутатів патріотів.
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12.04.2024 11:00 Відповісти
Нажаль поки будуть такі речі як нижче у відео... і ми не почнемо виробляти озброєння в три зміни... нічого цей закон не змінить і це видно по тому що за нього проголосували колишні так звані риги..

https://www.youtube.com/watch?v=XV0xHrU3G6A

https://www.youtube.com/watch?v=FMeIXhAhUTs
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12.04.2024 11:14 Відповісти
 
 