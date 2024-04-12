Закон про мобілізацію, ймовірно, вступить в силу в другій половині травня, - "слуга народу" Кравчук
Депутатка від СН Євгенія Кравчук припускає, що закон про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила 11 квітня, набуде чинності в другій половині травня.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"В самому законі є термін набуття чинності. Це місяць з часу його публікації, а публікація настає одразу після підписання президентом. Я дуже сподіваюсь, що деякі колеги з Верховної Ради не будуть реєструвати блокуючі постанови, бо є таке право в кожного народного депутата заблокувати підписання (президентом. - Ред). І для цього треба буде зібратися ще раз і провалити цю блокуючу постанову", - розповіла вона.
На її думку, в другій половині травня закон щодо мобілізації вступить в силу.
"Бо як тільки президент підпише, він буде опублікований і там плюс місяць", - зазначила Кравчук.
Нагадаємо, 11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.
З основними його положеннями можна ознайомитися тут.
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Бо винні, як завжди, усі, ОКРІМ КЕРМАНИЧІВ з ДержСекретарями упродовж 30 років!! Вони тільки завалюють або відкрито саботують мобПідготовку, а потім Українці, героїчно виправляють власною кров'ю та життям, їх бездіяльність на користь московського окупанта!
Сбу Дбр Генпрокуратура, може це засвідчити з конкретними ПРИКЛАДАМИ сьогодення!
зе!передасту вже не потрібні рейтинги і все таке.
буде, красти і брехати. брехати і красти. зі всією самовідданістю.
Наприкінці 2018 року Рада прийняла закон про евробляхи ( автори Южаніна із ЕС І Васадзе ) , його підписав спікер одразу , а Порошенко на наступний день - ось що означає особиста зацікавленість .
І 1,5 млн власників одразу опинились в проблемах . Їх почала полиція відловлювати по Україні з мильонними штрафами . Багато хто просто кидав авто коло кордону з Україною і т п.
‼️‼️цікаво , що ці 1,5 млн авто багатьом би зберегли життя в сьогоднішню війну .
а безмозглі слуги з подачі корупціонерів геттманцева і найема скасували НУЛЬОВЕ РОЗМИТНЕННЯ за що їх більше не оберуть до Ради
https://www.youtube.com/watch?v=XV0xHrU3G6A
https://www.youtube.com/watch?v=FMeIXhAhUTs