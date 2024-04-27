Україна не зверталась до Польщі по допомогу щодо видачі чоловіків, - посол Зварич

Офіційний Київ не звертався до Польщі щодо допомоги у поверненні з-за кордону чоловіків призовного віку.

Про це заявив посол України у Польщі Василь Зварич в інтерв’ю TVN 24, інформує Цензор.НЕТ.

Перевірка чоловіків за кордоном

За словами посла, наразі в Україні хочуть перевірити, яка кількість чоловіків призовного віку перебуває за кордоном.

"Тому в нас діє новий акт про мобілізацію, який передбачає, що протягом 60 днів після набрання чинності кожна особа призовного віку має з’явитися та звірити свої дані у ТЦК", - сказав Зварич.

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Чи можливо стати на військовий облік дистанційно?

На запитання про те, чи знадобиться Україні допомога у транспортуванні тих громадян, у яких будуть протерміновані документи, Зварич відповів, що наразі Київ не звертався з таким проханням до польської сторони й з цим потрібно зачекати.

"Зачекаймо. Думаю, все пройде нормально, без паніки", - додав посол України у Польщі.

Відповідаючи на запитання, чи повинні будуть чоловіки повернутися до України, щоб стати на військовий облік, посол зазначив, що це не обов’язково.

"Ми тимчасово призупинили прийом нових заяв від чоловіків призовного віку, щоб технічно підготуватися. Коли новий закон набуде чинності, кожен знатиме, як оновити свої дані. Є ідея, що це можна було б зробити дистанційно", - пояснив Зварич.

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Перебування в країнах з протермінованими документами

За словами Зварича, очікується, що найближчим часом Міністерство закордонних справ України оприлюднить детальну інформацію про нові правила мобілізаційного обліку для українців, які перебувають за кордоном.

У відповідь на те, що в Берліні дозволять українським чоловікам призовного віку і далі перебувати в Німеччині з недійсними паспортами, дипломат зазначив, що "це суверенне рішення кожної країни, як поводитися з громадянами інших країн".

"Ми не можемо нічого змусити. Для нас головне, щоб реалізація акту про мобілізацію була ефективною та прозорою, щоб усі знали, про що йдеться. Тому ми працюємо над тим, щоб роз’яснити нашим громадянам, про що йдеться", - додав посол Зварич.

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Призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку

Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.

На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.

Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він зазначив, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе".

Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.