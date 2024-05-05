УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5343 відвідувача онлайн
Новини
8 248 41

Розвідки різних країн попереджають: Кремль активно готує диверсії по всій Європі, - Financial Times

Кремль готує диверсії

На території Європи Росія готується проводити різні види диверсій. Від вибухів, підпалів до іншого пошкодження інфраструктури. При цьому рахуватися з можливими жертвами серед цивільного населення росіяни не збираються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times з посиланням на оцінки розвідок трьох різних країн Європи.

Акти саботажу у різних країнах

У Великій Британії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України, у Швеції сталася низка залізничних аварій, у Чехії намагались пошкодити залізничну сигналізацію, в Естонії стався напад на автомобіль міністра внутрішніх справ, у Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти.

"Очевидний висновок такий, що відбулося реальне збільшення активності Росії. Не можна сказати, чому саме – чи то росіяни почали вкладати більше ресурсів, чи то вони стають менш обережними і їх ловлять, чи то західна контррозвідка просто стала краще працювати й запобігати цьому. Що б це не було – відбувається багато чого", – сказав FT старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кір Джайлс.

Ризики диверсій в Європі значно зросли

Джерело газети в одному з європейських урядів розказало, що через НАТО пройшло попередження про скоординовану та масштабну загрозу зловмисних дій з боку Росії.

"Ми вважаємо, що ризики диверсій, підтримуваних іншими державами, значно зросли", – публічно визнав у квітні керівник внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг.

Один зі співрозмовників FT сказав, що диверсійні зусилля Росії не варто розглядати окремо від інших операцій. За його словами, це вписується в мету Росії максимально тиснути "на всіх напрямках". Путін "осмілів", додав він, і намагатиметься просувати свої позиції в Європі на декількох фронтах: через дезінформацію, саботаж, хакерські атаки.

Нагадаємо, 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія здійснила кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини. Вона наголосила, що дії країни-агресорки не залишать без відповіді. Згодом Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.

Також раніше об'єктами кібератак РФ ставали державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Норвегії викрили групу російських агентів, які могли готувати диверсії на об’єктах критичної інфраструктури

Автор: 

Європа (1793) путін володимир (23761) росія (64935) диверсія (346)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Європа ще не раз пошкодує, що не позбулася кацапів на своїй територіі та не об'єдналась для знищення московіі.
показати весь коментар
05.05.2024 09:33
+22
Сытая и отупевшая Европа наивно полагает, что ***** нужна только Украина. 100 лет наивно полагали, что Гитлеру нужна была только Чехословакия
показати весь коментар
05.05.2024 09:37
+16
Бог створив кацапа щоб люди не забували що таке зло і брехня.
показати весь коментар
05.05.2024 09:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Нє нагнєтайтє"...
показати весь коментар
05.05.2024 09:32 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2024 09:54 Відповісти
Добавити більше, нема шо ...але Захід дуже хотів Україну, під наглядом московії ,вони багатіли разом на нашій землі, а сьогодні намагаються зберегти те шо награбували ...
показати весь коментар
05.05.2024 10:08 Відповісти
Напустили до себе цих одемокрачених ,а тепер бідкаються.Пожинати доведеться або упереджувати,бо інших варіантів нема.
показати весь коментар
05.05.2024 09:33 Відповісти
Європа ще не раз пошкодує, що не позбулася кацапів на своїй територіі та не об'єдналась для знищення московіі.
показати весь коментар
05.05.2024 09:33 Відповісти
И это ОЧЕНЬ хорошая новость. Сколько можно украинцам одним отдуваться? На месте РФ я ушел бы в глухую оборону на нынешнем фронте,даже обстрелы прекратил бы до минимума, и начал бы гибридно кошмарить всех бывших советских вассалов, ну и южную Европу заодно. А том глядишь что то и склеится
показати весь коментар
05.05.2024 09:34 Відповісти
Якась ескалація у вигляді констатації, глобалізації та мілітаризації, а також вербальної мастурбації і екранізації. - скаже захєрова з цього приводу.
показати весь коментар
05.05.2024 09:36 Відповісти
Сытая и отупевшая Европа наивно полагает, что ***** нужна только Украина. 100 лет наивно полагали, что Гитлеру нужна была только Чехословакия
показати весь коментар
05.05.2024 09:37 Відповісти
Хто не вчить історію - буде повторювати її помилки
показати весь коментар
05.05.2024 12:32 Відповісти
....й не забудьте в москалів ще енергоресурсів побільше закупити,на чорні дні,а москаляв вчасно заплатити,бажано не в рублях.
показати весь коментар
05.05.2024 09:38 Відповісти
Ну а Європа активно готується довзоляючи оркам обходити санкції, підтримуючи економічно найбільшого ініціатора таких дій Китай... та поставляючи до них компоненти для озброєння...

А ще європейські корпорації активно наповнюють бюджет орків сплатою у них податків
показати весь коментар
05.05.2024 09:39 Відповісти
"бізнес на краві..."- казали колись якісь клоуни з 95-го кагалу....
показати весь коментар
05.05.2024 09:50 Відповісти
А Державна гірничо-добувна компанія України постачає через фірми-прокладки до московії титан для будівництва літаків-бомбардувальників;
бабло пливе до офшорів!

Що ще нам ЄС винен?
показати весь коментар
05.05.2024 11:23 Відповісти
В статті мова про ЄС і глобальні проблеми....

про нас навіть не говорю....

те що американське паливо для АЕС на російському урані....
пальне яке до нас зараз приходить на орківській нафті...
части газу реверсом мабуть російський і т.д.
дрони китайські за ті прибутки потім орків підтримують і купляють у них сировину
показати весь коментар
05.05.2024 11:36 Відповісти
Навіть прямо зараз , кацапський газ , постачається на захід через Україну - то хто винен ...?
показати весь коментар
05.05.2024 12:34 Відповісти
Бог створив кацапа щоб люди не забували що таке зло і брехня.
показати весь коментар
05.05.2024 09:39 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
показати весь коментар
05.05.2024 09:48 Відповісти
Кацапи у Європі 100% підтримають війну рф проти ЄС. Це все ждуни, які цілодобово дивляться кацапське телебачення.
показати весь коментар
05.05.2024 09:51 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2024 09:52 Відповісти
кулібіна з МЗС і шефа ОПи єрмаково-рашистського також у 21 році "великі американські вуйки" попереджела про необхідність рити окопи кругом України.бо куйло нападе...
показати весь коментар
05.05.2024 09:55 Відповісти
А ще, як згадати...Спочатку Київ і Москва домовлялися поділити флот навпіл. 3 вересня 1993-го планували чергові переговори в Масандрі між українською і російською делегаціями. Росіяни хотіли мати українську частину флоту в обмін на газові борги. Кравчук погодився за скасування боргів за газ віддати Росії весь флот і його інфраструктуру.
показати весь коментар
05.05.2024 10:09 Відповісти
Ніяких боргів за газ не було. Наоборот московити крали український газ, бо були відсутні лічильники на газ зі сторони кацапії. А всі стратигічні підприємства були розкрадені українськими президентами і їх сворою, під виглядом боргів за кацапський газ. А те, що це так то бачимо статки кожного українського президента після їх каденцій.
показати весь коментар
05.05.2024 10:37 Відповісти
Ці всі Ваші згадуваня, не були прикрашені сотнями тисяч свіжих могил на українських кладовищах і українська земля не була так рясно полита кров'ю українських захисників .І це ще далеко не все...
показати весь коментар
05.05.2024 10:47 Відповісти
Європейці стали дуже безпечними. А варвари навпаки злішими. Світ не такий мирний, як здається. Треба готуватись.
показати весь коментар
05.05.2024 10:06 Відповісти
Nenado davat vizi kacapam,ne odnomu pust budet politiceski,biznismeni,sportsmeni eto nevazno.Te sto jest Evrope nado takze vybrosit.Ploxo sto vsem dajut vizi takyje kak vengri ili francuzi,potom kacapi diversanti svobodno s nimi jedut po Evrope
показати весь коментар
05.05.2024 10:24 Відповісти
Ми пр@їбали і країну і час з 2014 року, а до них тільки зараз почало доходити. Нічому їх не вчать чужі помилки...
показати весь коментар
05.05.2024 10:25 Відповісти
Гарна спроба, але з 2019 а не з 2014, гєна зєльоная
показати весь коментар
05.05.2024 11:00 Відповісти
Для мене не важлива твоя "розумна" думка. Залиш її при собі і не псуй повітря.
показати весь коментар
05.05.2024 11:27 Відповісти
Так в"яжіть диверсантів а не попереджаите
показати весь коментар
05.05.2024 10:29 Відповісти
Європа в торгівлі з московією вкладає мільярди євро, з яких недокраїна- терорист проводить терористичні дії проти тих, хто їх підтримує. Якась дивна логіка в європейців.
показати весь коментар
05.05.2024 10:30 Відповісти
В цій ситуації є один шлях - будувати дороги, готуватися до шашликів та купити барабани і другий шлях - як це зробив Ізраїль.
показати весь коментар
05.05.2024 10:35 Відповісти
думаю, всё в одном флаконе: они и страх потеряли и активной повысили и да ловить их стали лучше. Три в одном. В
показати весь коментар
05.05.2024 11:14 Відповісти
Це риторичне запитання ....
показати весь коментар
05.05.2024 12:38 Відповісти
Позапускали кацапню в разное время в свои страны - а теперь пусть не удивляются...
показати весь коментар
05.05.2024 12:48 Відповісти
що ще московія повинна зробити , щоб їх поперли з усіх міжнародних договорів і органів міжнародного права ...
толерантність цивілізованого світу то є зло не менше ніж зло *****
показати весь коментар
05.05.2024 13:05 Відповісти
@пуйло "осмелел"@

а отчего ж не осмелеть, если у него столько симпатиков на Западе ? (Орбан , Фицо, Трамп, Меркель,Шредер, Саркози, Эрдоган и т.д. и т.п.)
показати весь коментар
05.05.2024 15:19 Відповісти
єто только приведет к тому что обичних расеян начнут просто виживать из городов по всему миру, и єто хорошо
показати весь коментар
05.05.2024 15:43 Відповісти
А що буде, як вся Європа почне готувати диверсії проти кремля ?
Таке на думку не спадало ?
показати весь коментар
05.05.2024 20:06 Відповісти
 
 