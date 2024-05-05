Розвідки різних країн попереджають: Кремль активно готує диверсії по всій Європі, - Financial Times

На території Європи Росія готується проводити різні види диверсій. Від вибухів, підпалів до іншого пошкодження інфраструктури. При цьому рахуватися з можливими жертвами серед цивільного населення росіяни не збираються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times з посиланням на оцінки розвідок трьох різних країн Європи.

Акти саботажу у різних країнах

У Великій Британії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України, у Швеції сталася низка залізничних аварій, у Чехії намагались пошкодити залізничну сигналізацію, в Естонії стався напад на автомобіль міністра внутрішніх справ, у Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти.

"Очевидний висновок такий, що відбулося реальне збільшення активності Росії. Не можна сказати, чому саме – чи то росіяни почали вкладати більше ресурсів, чи то вони стають менш обережними і їх ловлять, чи то західна контррозвідка просто стала краще працювати й запобігати цьому. Що б це не було – відбувається багато чого", – сказав FT старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кір Джайлс.

Ризики диверсій в Європі значно зросли

Джерело газети в одному з європейських урядів розказало, що через НАТО пройшло попередження про скоординовану та масштабну загрозу зловмисних дій з боку Росії.

"Ми вважаємо, що ризики диверсій, підтримуваних іншими державами, значно зросли", – публічно визнав у квітні керівник внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг.

Один зі співрозмовників FT сказав, що диверсійні зусилля Росії не варто розглядати окремо від інших операцій. За його словами, це вписується в мету Росії максимально тиснути "на всіх напрямках". Путін "осмілів", додав він, і намагатиметься просувати свої позиції в Європі на декількох фронтах: через дезінформацію, саботаж, хакерські атаки.

Нагадаємо, 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія здійснила кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини. Вона наголосила, що дії країни-агресорки не залишать без відповіді. Згодом Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.

Також раніше об'єктами кібератак РФ ставали державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції.

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