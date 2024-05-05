Розвідки різних країн попереджають: Кремль активно готує диверсії по всій Європі, - Financial Times
На території Європи Росія готується проводити різні види диверсій. Від вибухів, підпалів до іншого пошкодження інфраструктури. При цьому рахуватися з можливими жертвами серед цивільного населення росіяни не збираються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times з посиланням на оцінки розвідок трьох різних країн Європи.
Акти саботажу у різних країнах
У Великій Британії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України, у Швеції сталася низка залізничних аварій, у Чехії намагались пошкодити залізничну сигналізацію, в Естонії стався напад на автомобіль міністра внутрішніх справ, у Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти.
"Очевидний висновок такий, що відбулося реальне збільшення активності Росії. Не можна сказати, чому саме – чи то росіяни почали вкладати більше ресурсів, чи то вони стають менш обережними і їх ловлять, чи то західна контррозвідка просто стала краще працювати й запобігати цьому. Що б це не було – відбувається багато чого", – сказав FT старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кір Джайлс.
Ризики диверсій в Європі значно зросли
Джерело газети в одному з європейських урядів розказало, що через НАТО пройшло попередження про скоординовану та масштабну загрозу зловмисних дій з боку Росії.
"Ми вважаємо, що ризики диверсій, підтримуваних іншими державами, значно зросли", – публічно визнав у квітні керівник внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг.
Один зі співрозмовників FT сказав, що диверсійні зусилля Росії не варто розглядати окремо від інших операцій. За його словами, це вписується в мету Росії максимально тиснути "на всіх напрямках". Путін "осмілів", додав він, і намагатиметься просувати свої позиції в Європі на декількох фронтах: через дезінформацію, саботаж, хакерські атаки.
Нагадаємо, 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія здійснила кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини. Вона наголосила, що дії країни-агресорки не залишать без відповіді. Згодом Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.
Також раніше об'єктами кібератак РФ ставали державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції.
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А ще європейські корпорації активно наповнюють бюджет орків сплатою у них податків
бабло пливе до офшорів!
Що ще нам ЄС винен?
про нас навіть не говорю....
те що американське паливо для АЕС на російському урані....
пальне яке до нас зараз приходить на орківській нафті...
части газу реверсом мабуть російський і т.д.
дрони китайські за ті прибутки потім орків підтримують і купляють у них сировину
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
толерантність цивілізованого світу то є зло не менше ніж зло *****
а отчего ж не осмелеть, если у него столько симпатиков на Западе ? (Орбан , Фицо, Трамп, Меркель,Шредер, Саркози, Эрдоган и т.д. и т.п.)
Таке на думку не спадало ?