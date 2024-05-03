У Норвегії викрили групу російських агентів, які могли готувати диверсії на об’єктах критичної інфраструктури

Російські агенти, ймовірно, готували диверсії на об’єктах критичної інфраструктури Норвегії. Наразі затримано кількох шпигунів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив керівник поліційної служби безпеки (PST) у Західній Норвегії Торгілс Лутро.

В окрузі розташовано найбільшу в Північній Європі військово-морську Базу - Хоконсверн. Також тут є нафтогазові об'єкти, електростанції та інші об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Ми бачимо, що деякі з намірів Росії можуть полягати в підготовці диверсійних актів. Вони діють по всьому району і пересуваються", - зазначив Лутро.

У службі безпеки заявили, що викрили кількох агентів РФ, їхню кількість не називають. Там вважають, що Росія, зокрема, хоче зашкодити репутації Норвегії перед її союзниками.

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"Зрозуміло, що одна з цілей Росії – виставити нас у поганому світлі. Вони намагатимуться показати, що ми самі себе не контролюємо, або що ми не можемо допомогти нашим союзникам з експортом у потенційних майбутніх ситуаціях", - пояснив він.

Також там зазначили, що російські розвідувальна діяльність на території Норвегії посилилася після повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Агенти російської розвідки працюють проти різних цілей, таких як критичні та вразливі об'єкти інфраструктури та військові об'єкти. Вони також мають чітку мету викрити норвезькі плани дій в надзвичайних ситуаціях", - підсумував Лутро.

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