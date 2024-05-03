США хочуть зупинити постачання електроніки з Китаю в Росію, – Білий дім

США відверто говорили з Китаєм про неприпустимість поставок у Росію електроніки та інших компонентів, які РФ може використовувати в військово-промисловій базі, та хочуть припинити цей процес.

Таку позицію висловив радник Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу, передає Укрінформ.

"Це викликає глибоке занепокоєння, бо ці компоненти, ця мікроелектроніка насправді допомогла посилити базу оборонної промисловості (Росії, – ред.), і ми прагнемо припинити це", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Пекін та запровадження 1 травня санкцій США, в тому числі проти китайських компаній, поки не може сказати, чи відбулися зміни у діях Китаю.

Однак Кірбі підкреслив, що представники США були дуже відвертими й прямими з китайською стороною щодо неприпустимості підтримки військових зусиль Росії.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомогають їй ухилятись від уже накладених обмежень.

Серед іншого Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб із Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.