В Норвегии разоблачили группу российских агентов, которые могли готовить диверсии на объектах критической инфраструктуры
Российские агенты, вероятно, готовили диверсии на объектах критической инфраструктуры Норвегии. Задержаны несколько шпионов РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил руководитель полицейской службы безопасности (PST) в Западной Норвегии Торгилс Лутро.
В округе расположена крупнейшая в Северной Европе военно-морская База - Хоконсверн. Также здесь есть нефтегазовые объекты, электростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры.
- "Мы видим, что некоторые намерения России могут заключаться в подготовке диверсионных актов. Они действуют по всему району и передвигаются", - отметил Лутро.
В службе безопасности заявили, что разоблачили нескольких агентов РФ, их количество не называют. Там считают, что Россия, в частности, хочет навредить репутации Норвегии перед ее союзниками.
"Понятно, что одна из целей России - выставить нас в плохом свете. Они будут пытаться показать, что мы сами себя не контролируем, или что мы не можем помочь нашим союзникам с экспортом в потенциальных будущих ситуациях", - пояснил он.
Также там отметили, что российская разведывательная деятельность на территории Норвегии усилилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Агенты российской разведки работают против различных целей - таких, как критические и уязвимые объекты инфраструктуры и военные объекты. Они также имеют четкую цель узнать норвежские планы действий в чрезвычайных ситуациях", - подытожил Лутро.
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