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Росія може захопити країни Балтії за тиждень. Реакція НАТО буде довшою, - Скібіцький

Країни Балтії Росія може захопити за тиждень

Російська Федерація здатна окупувати Латвію, Литву та Естонію протягом семи днів. При цьому реакція НАТО буде довшою.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він назвав Європу найбільш невідомим чинником війни. На думку Скібіцького, якщо сусіди України не зможуть наростити виробництво зброї, щоб допомогти Києву, вони зрештою теж опиняться під прицілом РФ.

Читайте: Росію навряд чи вдасться перемогти на полі бою, такі війни можуть закінчитися лише договорами, - Скібіцький

"Росіяни візьмуть Прибалтику за сім днів. При цьому час реакції НАТО становить десять днів", - сказав представник ГУР МО.

Він зазначив, що хоробрість та жертовність України дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних сил та корпусу морської піхоти Росії, якими колись лякали. Питання в тому, чи Європа відплатить за послугу, залишивши Україну в грі.

Також читайте: У НАТО обговорюють різні сценарії, зокрема й нападу РФ. Треба готуватися до всього, - глава МЗС Латвії Браже

"Ми продовжуватимемо боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас", - додав він.

Автор: 

Балтія (343) росія (64935) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+31
Знову це опудало вилізло! скібіцький с'їбися з медіа простору!
друга безугла!
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03.05.2024 08:57
+21
Здається знайшли заміну ''буданзі''-буде ''скібіванга''.
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03.05.2024 08:58
+19
Щось воно розбазікалось,розвідки ніхто не повинен чуть і бачить.
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03.05.2024 08:59
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Знову це опудало вилізло! скібіцький с'їбися з медіа простору!
друга безугла!
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03.05.2024 08:57 Відповісти
Щось воно розбазікалось,розвідки ніхто не повинен чуть і бачить.
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03.05.2024 08:59 Відповісти
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03.05.2024 08:58 Відповісти
Здається знайшли заміну ''буданзі''-буде ''скібіванга''.
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03.05.2024 08:58 Відповісти
Там лише такі говоруни. Спеців зеля зняв, щоб програти. Поразка це його перемога
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03.05.2024 09:52 Відповісти
сьогодні світ належить тік-токєрам, коє-какєрам та інстасамкам з інстасамцями.
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03.05.2024 08:59 Відповісти
О! - вже и Балтію поховав - шо це иого так прорвало
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03.05.2024 08:59 Відповісти
Може він вчора "олів'є" несвіжий з'їв. От і дрище далі ніж бачить.

Ну і депресняк на фоні зневоднення у цього стюарта трапився.
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03.05.2024 09:49 Відповісти
Олів'є був свіжий тільки майонез прострочений.
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03.05.2024 10:19 Відповісти
в мене таке враження ,що він разом з зе вживають на пару.
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03.05.2024 08:59 Відповісти
на гольфкарах через житомир и чоп сразу на вильнюс,а там как мопеды к крынкам незаметно смогут подогнать чтоб не спалили, сразу плацдарм на вашингтон открываеться.
утомили эти долбоящеры своими тупыми высерами для западной прессы)
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03.05.2024 09:00 Відповісти
+ +
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03.05.2024 09:02 Відповісти
саме так, на гольфкарах. невеликі групи спецназу (в т.ч. і **************) озброєні великою кількістю птрк і пзрк. тільки через гродно, мінськ та пськов. суцільної зони мінування нема, суцільної лінії фронту - нема. якихось обладнаних і готових до оборонних дій опорних пунктів - нема. цілком реальний план на підвищщення ескалації.
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03.05.2024 09:25 Відповісти
Той хто дума що супротивник тупіш за себе вже програв.
Війна росии з Украіною довела що рашисти не зупинятся і мають великий птонціал в пушечному мясі. За останій рік війни раша перебудували своі РЄБ до бородьби з "розумними" боеприпасами НАТО, на яки і опирается віскова доктрина західних стран. лаптестан показав що зневажае людске життя як цівільного населеня так і віскових не своіх не супротивника. Вони продавлюють мясом і будуть продавлювати мясом, невіліруючі своім ребом точкови удари по містам скупченя та базам.

"У березні Україна виявила, що її снаряди Excalibur з GPS-наведенням раптово почали відхилятися від цілі через російські перешкоди. Щось подібне стало відбуватися і з керованими авіабомбами JDAM-ER. Українські ракети великої дальності GMLRS, що запускаються HIMARS, також почали промахуватися повз свої цілі. У деяких районах більшість ракет GMLRS зараз збиваються. Ще більше занепокоєння викликає зростаюча здатність російських засобів РЕБ протистояти безлічі дешевих БпЛА, які Україна використовує для всього: від розвідки і зв'язку на полі бою до вибуху при ударі по таким цілям, як танки або командні вузли

https://www.unian.ua/war/u-viyni-pochala-poznachatisya-perevaga-rf-v-oblasti-reb-the-economist-12465981.html
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03.05.2024 09:45 Відповісти
Тупорилий ішак випустив чергового пса ( на кшталт суки-безмоглої), щоб готувати суспільну думку, що спротив кацапам є марним і треба домовлятись.
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03.05.2024 09:01 Відповісти
"...щоб готувати суспільну думку, що спротив кацапам є марним і треба домовлятись. "
=========================================================
Це настільки очевидно, що повинно викликати неймовірну радість у "ждунів" та іншого ватно-кацапського елементу по цей бік фронту. Мов, готуйте гаспада хлєб-соль для асвабадітєлєй.
Моя б воля, я б просто розстрілював таких "розвідників". Спостережливий помітить військових, не тільки типу цього скібицького падли, які взагалі поводять себе, ніби вони служать не в ВСУ, а в редакціях пропагандонських ЗМІ.
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03.05.2024 09:12 Відповісти
Не може,бо країни Балтії в НАТО, а не на сторінці друкованих видань. Коли Франція пропонує допомогу в наземних військах, чиновники України вітають дебилізм в аналізі війни. А він точно з розвідки?
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03.05.2024 09:01 Відповісти
Скібіцький наварнякав у своєму інтерв'ю на три державні зради.
Якщо його не турнуть у 24 години - значить це вкид від Зеленського з Єрмачком.
Зелена пліснява послідовно і системно тягне Україну до капітуляції.
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03.05.2024 09:05 Відповісти
"А Кац предлагает сдаться!"
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03.05.2024 09:05 Відповісти
Ещё одна маланская рожа.
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03.05.2024 09:06 Відповісти
давай, скибіцький, залякуй до всирачкі, цих європейських рожевих єдинорогів.
вони вже і так у стані опосума. то треба, ще і посцяти на них.
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03.05.2024 09:06 Відповісти
я понял эта мохнатка ляпает что попало....а там кацапы и сидней своими 3 бдками с крейсером мацква захватят,а что если гнать пургу то забристую аля медведев))))
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03.05.2024 09:09 Відповісти
Прикордонні міста Балтії захищені гірше Часового Яру, м0скалі їх візьмуть за десяток годин і через добу в них буде вже закінчуватись різанина і місцеве населенгя
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03.05.2024 09:44 Відповісти
Цього поца вже забагато.
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03.05.2024 09:07 Відповісти
це разогрєв. зранку.
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03.05.2024 09:13 Відповісти
Бутусов, досить знущатися з читачів, виставляючи оце zeлене лпудало!!!
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03.05.2024 09:09 Відповісти
нєнє.
це попріколу!
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03.05.2024 09:11 Відповісти
Краще вже оце нещастя ніж Безугла, на її фізіономію в мене алергія.
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03.05.2024 09:19 Відповісти
Ніт! На відміну від зелені Прибалтика завжди знала, хто ворог і готувалася не до шашликів. І маніпулює пан Скібіцкій. НАТО відреагує відразу авіаціжю і далекобійною зброєю. Теоретично ща 10 днів може відбутися насичення наземними силами, в тому числі бронетанковими. Хоча певні сухопутні війська партнерів по НАТО у прибалтійських крахнах вже присутні.
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03.05.2024 09:11 Відповісти
"відразу", це коли прикордонні міста виріжуть вже.
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03.05.2024 09:45 Відповісти
Еіт! Відразу - це коли зафіксують рух колон супутники-шпигуни.
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03.05.2024 09:57 Відповісти
Эстонию возможно (по причине "неспешности" национального характера, эстонским парням нужно БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, чтоб собраться и отразить агрессию), Латвию возможно по причине внутреннего предательства и саботажа (большого кацапского населения), а вот Литву вряд ли!!!
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03.05.2024 09:15 Відповісти
Я ще з совєцького минулого знав, що ні литовці, ні латиші не ненавиділи кацапів з такою люттю, як їх ненавиділи естонці. От якраз саме в Естонії її народ здатний насправді воювати з кацапнею до останнього естонця. Не знаю, як в містах, а в сільській місцевості, по хуторах в кожного хазяїна зберігається, як правило, в готовності цілий арсенал ручної зброї від кулеметів та РПГ до пістолетів і гранат. Кацапи ні одного метра не пройдуть, щоб з кожного куща та з-за кожного валуна по ним не вівся сильний вогонь.
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03.05.2024 09:30 Відповісти
..философский вопрос:что будет,если будет...Давно ясно,что есть одна догма по Бзежински..Пока есть мацковия все ее соседи Обязаны быть вооружены..Все остальное значения не имеет...Имеем дело с абортом природы-болотами мацковии
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03.05.2024 09:16 Відповісти
Та що незрозуміло? Квартальна гопота відправила півника залякувати захід дати більше грошей.
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03.05.2024 09:16 Відповісти
Добре що в НАТО є Угорщина.
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03.05.2024 09:16 Відповісти
Не верю.
Страны Балтии - не мальчики для битья.

Это у нас во время войны дороги строят вместо того, чтобы армию вооружать......
Это у нас шоумен может быть главкомом....

Как сказан один американский сенатор, только дурак не напал бы на Украину при таком непрофессионализме руководства.
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03.05.2024 09:18 Відповісти
пронесло трешаком від Скиба
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03.05.2024 09:22 Відповісти
Це недоумкувате "представник ГУР"??? На якому смітнику цього АНАЛітика з кошлатим підборіддям знайшли??? Потенційний наречений Безмозглої...
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03.05.2024 09:24 Відповісти
Хотів подивитися на біографію цього "зловіщуна", як дослужився до генерала - але чомусь жодної інформації ані про освіту, ані про кар'єру. Натомість той же Буданов є і в Wikipedia, і серед інших джерел. Дивно.
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03.05.2024 09:24 Відповісти
А Ви забули, де ЗЕКО-***** отримала освіту? ))) Прискорених курсів на курортах достатньо, щоб керувати державою і розпоряджатись життями людей...
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03.05.2024 09:26 Відповісти
Він , мабуть таж пивом торгував.
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03.05.2024 09:28 Відповісти
З таким генералом і ворогів не треба. Дай дурню волю, заведе в неволю. Скібіцького на гілляку!
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03.05.2024 09:26 Відповісти
Не буде Рашка нападати на країни Балтії. Бо отримає добре по зубах. Там є Ф-16, протиповітряна оборона, американські військові. А в нас всього цього нема. Скібіцький лякає європейців.

Чому в нас всього цього нема? А порівняйте корупцію і зраду у владі в Україні і в Прибалтиці. І питань більше не буде
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03.05.2024 09:27 Відповісти
Шведи з відмінно озброєним військом через нешироке Балтійське море. Для гріппенів долетіти що до Латвії, що до Естонії потрібні лише якісь хвилини.
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03.05.2024 09:35 Відповісти
По-перше, не існує ніякої "прибалтиці", це москальский новояз. А ось із зрадою в країнах Балтії є нюанси - там в кожній приблизно третина з особливою щєлепою і сірим паспортом.
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03.05.2024 09:47 Відповісти
Litve takogo netu,tut vsego jest 5 procentov ruskix,poliakov jest bolse cem riuskix
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03.05.2024 12:27 Відповісти
Ви родич того тупого моджахеда? Не чули, що в цих країнах стоять боєздатні підрозділи з інших країн НАТО? Новина і для вас?
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03.05.2024 09:30 Відповісти
Чому це базікало не закриє рота ?
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03.05.2024 09:28 Відповісти
Цей дурник певно забув, що в Латвії, Литві та Естонії стоять також підрозділи НАТО з інших країн. Але ж куди таке знати цьому спецалідристу - головне якесь моджахедське кошлаття на бороді відростити і доглядати (((
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03.05.2024 09:29 Відповісти
А толку від тих підрозділів, якщо жодного укріплення не побудовано?
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03.05.2024 09:49 Відповісти
Jest vojska tut NATo gde to vsego budet do 3000 tysiac no ne kolicetsvo tut delo a texnike sto zavezli soboju.NATO vojenije i zdes takogo ze urovnia,po ixnej programe obuceni.Ja nevizu raznici mezdu nasimi litovskimi soldatami i amerikansami po kacestvu urovnia podgotovki
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03.05.2024 11:26 Відповісти
Дали команду і текст
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03.05.2024 09:32 Відповісти
Якщо послухати цього мудозвона, то кацапи мають безмежні сили, ресурси і їм немає кінця. Насправді, якщо подивитися тверезим оком, за півроку кацапи просунулися максимум на 15-20 км, це відстань від Бахмуту до околиць Часів Яру. Один дебіл (захарченко з днр) колись вже погрожував дійти до Ла Маншу. Другий лякає нападом на Балтію
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03.05.2024 09:36 Відповісти
Щось сьогодні забагато балачок, цього крамаря у військовій формі.
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03.05.2024 09:40 Відповісти
Без команди Скибицький таке не сказав би. Пішла розгонка панікьорського гівна.
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03.05.2024 09:43 Відповісти
Таке враження, що ГУРМО цього уйобка на шоу Соловйова знайшло.

Чекаємо ще про "ядерний попіл" заяв.
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03.05.2024 09:45 Відповісти
Балтійські країни під захистом НАТО. Потенційна ціль - Молдова
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03.05.2024 10:24 Відповісти
Вильнюс за 3 дня?! Где-то мы это слышали... Интересно какими силами и как скрыть сосредоточение этих сил перед наступлением.
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03.05.2024 10:37 Відповісти
Дешевенький шантаж?
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03.05.2024 10:50 Відповісти
 
 