Росія може захопити країни Балтії за тиждень. Реакція НАТО буде довшою, - Скібіцький
Російська Федерація здатна окупувати Латвію, Литву та Естонію протягом семи днів. При цьому реакція НАТО буде довшою.
Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він назвав Європу найбільш невідомим чинником війни. На думку Скібіцького, якщо сусіди України не зможуть наростити виробництво зброї, щоб допомогти Києву, вони зрештою теж опиняться під прицілом РФ.
"Росіяни візьмуть Прибалтику за сім днів. При цьому час реакції НАТО становить десять днів", - сказав представник ГУР МО.
Він зазначив, що хоробрість та жертовність України дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних сил та корпусу морської піхоти Росії, якими колись лякали. Питання в тому, чи Європа відплатить за послугу, залишивши Україну в грі.
"Ми продовжуватимемо боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас", - додав він.
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друга безугла!
Ну і депресняк на фоні зневоднення у цього стюарта трапився.
утомили эти долбоящеры своими тупыми высерами для западной прессы)
Війна росии з Украіною довела що рашисти не зупинятся і мають великий птонціал в пушечному мясі. За останій рік війни раша перебудували своі РЄБ до бородьби з "розумними" боеприпасами НАТО, на яки і опирается віскова доктрина західних стран. лаптестан показав що зневажае людске життя як цівільного населеня так і віскових не своіх не супротивника. Вони продавлюють мясом і будуть продавлювати мясом, невіліруючі своім ребом точкови удари по містам скупченя та базам.
"У березні Україна виявила, що її снаряди Excalibur з GPS-наведенням раптово почали відхилятися від цілі через російські перешкоди. Щось подібне стало відбуватися і з керованими авіабомбами JDAM-ER. Українські ракети великої дальності GMLRS, що запускаються HIMARS, також почали промахуватися повз свої цілі. У деяких районах більшість ракет GMLRS зараз збиваються. Ще більше занепокоєння викликає зростаюча здатність російських засобів РЕБ протистояти безлічі дешевих БпЛА, які Україна використовує для всього: від розвідки і зв'язку на полі бою до вибуху при ударі по таким цілям, як танки або командні вузли
https://www.unian.ua/war/u-viyni-pochala-poznachatisya-perevaga-rf-v-oblasti-reb-the-economist-12465981.html
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Це настільки очевидно, що повинно викликати неймовірну радість у "ждунів" та іншого ватно-кацапського елементу по цей бік фронту. Мов, готуйте гаспада хлєб-соль для асвабадітєлєй.
Моя б воля, я б просто розстрілював таких "розвідників". Спостережливий помітить військових, не тільки типу цього скібицького падли, які взагалі поводять себе, ніби вони служать не в ВСУ, а в редакціях пропагандонських ЗМІ.
Якщо його не турнуть у 24 години - значить це вкид від Зеленського з Єрмачком.
Зелена пліснява послідовно і системно тягне Україну до капітуляції.
вони вже і так у стані опосума. то треба, ще і посцяти на них.
це попріколу!
Страны Балтии - не мальчики для битья.
Это у нас во время войны дороги строят вместо того, чтобы армию вооружать......
Это у нас шоумен может быть главкомом....
Как сказан один американский сенатор, только дурак не напал бы на Украину при таком непрофессионализме руководства.
Чому в нас всього цього нема? А порівняйте корупцію і зраду у владі в Україні і в Прибалтиці. І питань більше не буде
Чекаємо ще про "ядерний попіл" заяв.