Росія може захопити країни Балтії за тиждень. Реакція НАТО буде довшою, - Скібіцький

Російська Федерація здатна окупувати Латвію, Литву та Естонію протягом семи днів. При цьому реакція НАТО буде довшою.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він назвав Європу найбільш невідомим чинником війни. На думку Скібіцького, якщо сусіди України не зможуть наростити виробництво зброї, щоб допомогти Києву, вони зрештою теж опиняться під прицілом РФ.

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"Росіяни візьмуть Прибалтику за сім днів. При цьому час реакції НАТО становить десять днів", - сказав представник ГУР МО.

Він зазначив, що хоробрість та жертовність України дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних сил та корпусу морської піхоти Росії, якими колись лякали. Питання в тому, чи Європа відплатить за послугу, залишивши Україну в грі.

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"Ми продовжуватимемо боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не тільки від нас", - додав він.