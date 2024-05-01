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Новини Війна
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У НАТО обговорюють різні сценарії, зокрема й нападу РФ. Треба готуватися до всього, - глава МЗС Латвії Браже

У НАТО обговорюють можливий напад РФ

Прямої військової загрози з боку РФ для НАТО немає, проте країни-члени Альянсу готуються до різних сценаріїв.

Про це в інтерв'ю Європейській правді заявила глава МЗС Латвії Байба Браже, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі немає прямої військової загрози з боку Росії для жодної з країн НАТО. Але гіпотетично все можливо. Гіпотетично, теоретично, обговорюються всі сценарії. Саме тому важливо готуватися до цього. Треба бути впевненим, що є не тільки плани захисту території НАТО від першого сантиметра. Потрібні не лише плани, але й спроможності, оборонні витрати, структура збройних сил, їхнє навчання, пристосованість до цього", - пояснила вона.

За словами Браже, потрібно мати пакет спроможностей. Тому просто зараз в НАТО відбуваються зміни та посилюються витрати на оборону.

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Браже сказала, що підхід НАТО та ставлення до Росії змінились ще у 2014 році, коли РФ напала на Україну

"Ми тоді побачили на практиці наміри росіян використовувати збройні сили, і відкрито, і приховано. Тому альянс змінив свою стратегію та перейшов від операцій в далеких країнах до колективного захисту власної території та людей. Тому з’явилась нова військова стратегія, регіональні плани та оборонні плани", - розповіла вона.

Погрози НАТО від Росії

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що поява військ НАТО в Україні призведе до "трагічних наслідків".

Також після вступу Фінляндії в НАТО президент Росії Володимир Путін заявив, що тепер біля її кордону з’являться російські системи ураження.

А представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що Фінляндія "постраждає першою", якщо між НАТО та Росією відбудеться "якесь загострення".

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Автор: 

Латвія (1343) НАТО (6422) росія (64926)


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У меня вопрос,если нет контрнаступления,если нет прикрытия АРТ,самолётов и т.д и т.п ,для чего наступать малыми группами ? Для уничтожения ? Почему бы не окопаться до момента прихода помощи и не перемалывать врага ? Для чего штурмовать посадки ? С такими успехами людей на напасёшься. У кацапов их миллионы ,а в Украине за каждую жизнь нужно переживать . Может тактика такая? А потом переговоры ? Что и похоже ,ну тогда всё на свои места встаёт,а так ХЗ ,командующие из мацквы, агенты хремля в ОП Вы. о чём ,о какой войне о каких победах?
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01.05.2024 16:57 Відповісти
Путiн займе скачком пiв Європи, по Дрезден. Замучитесь потiм iх вибивати звiдти.
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01.05.2024 17:13 Відповісти
Може, краще обговорили б напад на РФ?
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01.05.2024 17:40 Відповісти
Треба готуватись самим напасти і зробити сіру зону, ботани.
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01.05.2024 20:27 Відповісти
 
 