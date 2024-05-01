У НАТО обговорюють різні сценарії, зокрема й нападу РФ. Треба готуватися до всього, - глава МЗС Латвії Браже
Прямої військової загрози з боку РФ для НАТО немає, проте країни-члени Альянсу готуються до різних сценаріїв.
Про це в інтерв'ю Європейській правді заявила глава МЗС Латвії Байба Браже, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі немає прямої військової загрози з боку Росії для жодної з країн НАТО. Але гіпотетично все можливо. Гіпотетично, теоретично, обговорюються всі сценарії. Саме тому важливо готуватися до цього. Треба бути впевненим, що є не тільки плани захисту території НАТО від першого сантиметра. Потрібні не лише плани, але й спроможності, оборонні витрати, структура збройних сил, їхнє навчання, пристосованість до цього", - пояснила вона.
За словами Браже, потрібно мати пакет спроможностей. Тому просто зараз в НАТО відбуваються зміни та посилюються витрати на оборону.
Браже сказала, що підхід НАТО та ставлення до Росії змінились ще у 2014 році, коли РФ напала на Україну
"Ми тоді побачили на практиці наміри росіян використовувати збройні сили, і відкрито, і приховано. Тому альянс змінив свою стратегію та перейшов від операцій в далеких країнах до колективного захисту власної території та людей. Тому з’явилась нова військова стратегія, регіональні плани та оборонні плани", - розповіла вона.
Погрози НАТО від Росії
Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що поява військ НАТО в Україні призведе до "трагічних наслідків".
Також після вступу Фінляндії в НАТО президент Росії Володимир Путін заявив, що тепер біля її кордону з’являться російські системи ураження.
А представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив, що Фінляндія "постраждає першою", якщо між НАТО та Росією відбудеться "якесь загострення".
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