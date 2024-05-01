В НАТО обсуждают разные сценарии, в том числе, и нападения РФ. Надо готовиться ко всему, - глава МИД Латвии Браже

Прямой военной угрозы со стороны РФ для НАТО нет, однако страны-члены Альянса готовятся к различным сценариям.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила глава МИД Латвии Байба Браже, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас нет прямой военной угрозы со стороны России ни для одной из стран НАТО. Но, гипотетически, все возможно. Гипотетически, теоретически, обсуждаются все сценарии. Именно поэтому важно готовиться к этому. Надо быть уверенным, что есть не только планы защиты территории НАТО от первого сантиметра. Нужны не только планы, но и возможности, оборонные расходы, структура вооруженных сил, их обучение, приспособленность к этому", - пояснила она.

По словам Браже, нужно иметь пакет возможностей. Поэтому прямо сейчас в НАТО происходят изменения и усиливаются расходы на оборону.

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Браже сказала, что подход НАТО и отношение к России изменились еще в 2014 году, когда РФ напала на Украину.

"Мы тогда увидели на практике намерения россиян использовать вооруженные силы - и открыто, и скрыто. Поэтому Альянс изменил свою стратегию и перешел от операций в далеких странах к коллективной защите своей территории и людей. Поэтому появилась новая военная стратегия, региональные планы и оборонные планы", - рассказала она.

Угрозы НАТО от России

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что появление войск НАТО в Украине приведет к "трагическим последствиям".

Также после вступления Финляндии в НАТО президент России Владимир Путин заявил, что теперь у ее границы появятся российские системы поражения.

А представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Финляндия "пострадает первой", если между НАТО и Россией произойдет "какое-либо обострение".

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