Запад уже предоставил Украине оружие с разрешением бить по территории РФ, - глава МИД Латвии Браже
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже рассказала, что западные партнеры предоставили Украине оружие с разрешением бить по территории России.
Об этом она заявила в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас западные партнеры предоставляют Украине оружие с оговоркой избегать ударов по территории России. В то же время, отметила Браже, такой подход может измениться и уже меняется.
"Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без таких ограничений", - добавила глава МИД Латвии. На уточняющий вопрос она ответила, что такие страны действительно есть.
Браже объяснила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорили публично.
"Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное - влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо", - объяснила она.
Министр убеждена, что если есть объекты, с которых Россия атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории.
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"Куба́нь - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні , у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Білолуцькій селищній громаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Старобільського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області . Населення становить 120 осіб."
(при умові негласного дозволу від партнерів). Та і вище керівництво, могло уже вирішити з партнерами цю проблему.