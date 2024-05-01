Запад уже предоставил Украине оружие с разрешением бить по территории РФ, - глава МИД Латвии Браже

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже рассказала, что западные партнеры предоставили Украине оружие с разрешением бить по территории России.

Об этом она заявила в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас западные партнеры предоставляют Украине оружие с оговоркой избегать ударов по территории России. В то же время, отметила Браже, такой подход может измениться и уже меняется.

"Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без таких ограничений", - добавила глава МИД Латвии. На уточняющий вопрос она ответила, что такие страны действительно есть.

Браже объяснила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорили публично.

"Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное - влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо", - объяснила она.

Министр убеждена, что если есть объекты, с которых Россия атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории.

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