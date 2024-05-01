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Новости Помощь Украине
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Запад уже предоставил Украине оружие с разрешением бить по территории РФ, - глава МИД Латвии Браже

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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже рассказала, что западные партнеры предоставили Украине оружие с разрешением бить по территории России.

Об этом она заявила в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас западные партнеры предоставляют Украине оружие с оговоркой избегать ударов по территории России. В то же время, отметила Браже, такой подход может измениться и уже меняется.

"Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без таких ограничений", - добавила глава МИД Латвии. На уточняющий вопрос она ответила, что такие страны действительно есть.

Браже объяснила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорили публично.

"Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное - влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо", - объяснила она.

Министр убеждена, что если есть объекты, с которых Россия атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории.

Читайте: Доверие Украины к союзникам по НАТО дало трещину из-за задержек в поставках оружия, - Столтенберг

Автор: 

Латвия (1330) оружие (10198)


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Топ комментарии
+16
Сьодні присунули трьома атакамсами по полігону на Кубані.
Десь під сотню орочні...
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01.05.2024 15:18
+8
Спасибi, весть то - благая.
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01.05.2024 15:24
+6
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що західні партнери надали Україні зброю із дозволом бити по території Росії. Ще б єрмак із сирським дали дозвіл.....
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01.05.2024 15:23
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Сьодні присунули трьома атакамсами по полігону на Кубані.
Десь під сотню орочні...
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01.05.2024 15:18 Ответить
Спасибi, весть то - благая.
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01.05.2024 15:24 Ответить
У Шрайка фото-відео.
Первомая на косорилії удалось...
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01.05.2024 15:27 Ответить
То не кацапія.
"Куба́нь - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні , у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Білолуцькій селищній громаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Старобільського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області . Населення становить 120 осіб."
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01.05.2024 15:30 Ответить
Кубань - це Україна!
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01.05.2024 17:56 Ответить
І до Кубані черга дійде!
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01.05.2024 19:52 Ответить
Гудственно будет даже с поскромнее анонсом, мол, неопознанные силы добра во славу потрудились.
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01.05.2024 15:32 Ответить
Во, завыла сирена, походу, кацапов добре торкнуло.
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01.05.2024 15:34 Ответить
Та ну. Черговий обстріл...
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01.05.2024 15:44 Ответить
👌
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01.05.2024 16:05 Ответить
Якраз на "дєнь пабєди" подвійне свято: і 9-те травня відсвяткують і чарочку на 9 діб піднімуть
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01.05.2024 15:43 Ответить
Якщо донобл. України то Кубань - так.
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01.05.2024 19:50 Ответить
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що західні партнери надали Україні зброю із дозволом бити по території Росії. Ще б єрмак із сирським дали дозвіл.....
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01.05.2024 15:23 Ответить
Ну да, ми ще не встигли вдарити, а кацапня вже відвела тактичну авіацію на більш віддалені аеродроми.
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01.05.2024 15:25 Ответить
По Кущєвкє краснодарського краю якісь такі цікаві дрони вжахнули, що з супутника виглядає, немов туди півтонни вибухівки влупило.

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01.05.2024 17:59 Ответить
Кацапські опущені сколківські троляки, що на це скажете? Що там методичках пише?
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01.05.2024 15:37 Ответить
От би на скрєпне "9 мая" - щоб мацква палала!
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01.05.2024 15:43 Ответить
День Победы , как он нас достал !
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01.05.2024 16:08 Ответить
tushi svoi perdak, umstvenno-otstaliy priebalt.
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01.05.2024 19:48 Ответить
Узвар на экспорт. Как украинцы превратили напиток из школьной столовой в суперфуд и экспортируют его в США
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01.05.2024 16:07 Ответить
То кацапи наш узвар на компот перетворили.
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01.05.2024 16:30 Ответить
Головне, щоб наші керманичі не накладали табу бити з імпортної зброї по ворожій території
(при умові негласного дозволу від партнерів). Та і вище керівництво, могло уже вирішити з партнерами цю проблему.
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01.05.2024 16:30 Ответить
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01.05.2024 16:31 Ответить
 
 