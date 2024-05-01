Захід вже надав Україні зброю з дозволом бити по території РФ, - глава МЗС Латвії Браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що західні партнери надали Україні зброю із дозволом бити по території Росії.

Про це вона заявила в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

Зараз західні партнери надають Україні зброю із застереженням уникати ударів по території Росії. Водночас, зазначила Браже, такий підхід може змінитися та вже змінюється.

"Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень", додала глава МЗС Латвії. На уточнююче запитання вона відповіла, що такі країни справді є.

Браже пояснила, що у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно.

"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", - пояснила.

Міністерка переконана, що якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території.Таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.

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