УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7948 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
5 555 27

Захід вже надав Україні зброю з дозволом бити по території РФ, - глава МЗС Латвії Браже

зсу

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що західні партнери надали Україні зброю із дозволом бити по території Росії.

Про це вона заявила в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

Зараз західні партнери надають Україні зброю із застереженням уникати ударів по території Росії. Водночас, зазначила Браже, такий підхід може змінитися та вже змінюється.

"Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень", додала глава МЗС Латвії. На уточнююче запитання вона відповіла, що такі країни справді є.

Браже пояснила, що у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно.

"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", - пояснила.

Міністерка переконана, що якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території.Таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.

Читайте: Довіра України до союзників по НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї, - Столтенберг

Автор: 

Латвія (1343) зброя (7435)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Сьодні присунули трьома атакамсами по полігону на Кубані.
Десь під сотню орочні...
показати весь коментар
01.05.2024 15:18
+8
Спасибi, весть то - благая.
показати весь коментар
01.05.2024 15:24
+6
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що західні партнери надали Україні зброю із дозволом бити по території Росії. Ще б єрмак із сирським дали дозвіл.....
показати весь коментар
01.05.2024 15:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьодні присунули трьома атакамсами по полігону на Кубані.
Десь під сотню орочні...
показати весь коментар
01.05.2024 15:18 Відповісти
Спасибi, весть то - благая.
показати весь коментар
01.05.2024 15:24 Відповісти
У Шрайка фото-відео.
Первомая на косорилії удалось...
показати весь коментар
01.05.2024 15:27 Відповісти
То не кацапія.
"Куба́нь - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні , у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Білолуцькій селищній громаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Старобільського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області . Населення становить 120 осіб."
показати весь коментар
01.05.2024 15:30 Відповісти
Кубань - це Україна!
показати весь коментар
01.05.2024 17:56 Відповісти
І до Кубані черга дійде!
показати весь коментар
01.05.2024 19:52 Відповісти
Гудственно будет даже с поскромнее анонсом, мол, неопознанные силы добра во славу потрудились.
показати весь коментар
01.05.2024 15:32 Відповісти
Во, завыла сирена, походу, кацапов добре торкнуло.
показати весь коментар
01.05.2024 15:34 Відповісти
Та ну. Черговий обстріл...
показати весь коментар
01.05.2024 15:44 Відповісти
👌
показати весь коментар
01.05.2024 16:05 Відповісти
Якраз на "дєнь пабєди" подвійне свято: і 9-те травня відсвяткують і чарочку на 9 діб піднімуть
показати весь коментар
01.05.2024 15:43 Відповісти
Якщо донобл. України то Кубань - так.
показати весь коментар
01.05.2024 19:50 Відповісти
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що західні партнери надали Україні зброю із дозволом бити по території Росії. Ще б єрмак із сирським дали дозвіл.....
показати весь коментар
01.05.2024 15:23 Відповісти
Ну да, ми ще не встигли вдарити, а кацапня вже відвела тактичну авіацію на більш віддалені аеродроми.
показати весь коментар
01.05.2024 15:25 Відповісти
По Кущєвкє краснодарського краю якісь такі цікаві дрони вжахнули, що з супутника виглядає, немов туди півтонни вибухівки влупило.

показати весь коментар
01.05.2024 17:59 Відповісти
Кацапські опущені сколківські троляки, що на це скажете? Що там методичках пише?
показати весь коментар
01.05.2024 15:37 Відповісти
От би на скрєпне "9 мая" - щоб мацква палала!
показати весь коментар
01.05.2024 15:43 Відповісти
День Победы , как он нас достал !
показати весь коментар
01.05.2024 16:08 Відповісти
tushi svoi perdak, umstvenno-otstaliy priebalt.
показати весь коментар
01.05.2024 19:48 Відповісти
Узвар на экспорт. Как украинцы превратили напиток из школьной столовой в суперфуд и экспортируют его в США
показати весь коментар
01.05.2024 16:07 Відповісти
То кацапи наш узвар на компот перетворили.
показати весь коментар
01.05.2024 16:30 Відповісти
Головне, щоб наші керманичі не накладали табу бити з імпортної зброї по ворожій території
(при умові негласного дозволу від партнерів). Та і вище керівництво, могло уже вирішити з партнерами цю проблему.
показати весь коментар
01.05.2024 16:30 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2024 16:31 Відповісти
 
 