Захід вже надав Україні зброю з дозволом бити по території РФ, - глава МЗС Латвії Браже
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що західні партнери надали Україні зброю із дозволом бити по території Росії.
Про це вона заявила в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.
Зараз західні партнери надають Україні зброю із застереженням уникати ударів по території Росії. Водночас, зазначила Браже, такий підхід може змінитися та вже змінюється.
"Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень", додала глава МЗС Латвії. На уточнююче запитання вона відповіла, що такі країни справді є.
Браже пояснила, що у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно.
"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", - пояснила.
Міністерка переконана, що якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території.Таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.
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Десь під сотню орочні...
Первомая на косорилії удалось...
"Куба́нь - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні , у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Білолуцькій селищній громаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Старобільського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області . Населення становить 120 осіб."
(при умові негласного дозволу від партнерів). Та і вище керівництво, могло уже вирішити з партнерами цю проблему.