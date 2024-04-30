Довіра України до союзників по НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї, - Столтенберг

Українська довіра до союзників по НАТО зменшилась через повільні темпи постачання озброєнь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів у інтерв'ю Reuters.

"Довіра України до своїх союзників по НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї для боротьби проти вторгнення РФ", - зазначив він.

Столтенберг вважає, що такі "невдачі" свідчать про необхідність переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву.

"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність та розподіл навантаження", - зазначив генсек.

Як приклад невдалих дій союзників по НАТО він навів затягування Конгресом США впродовж шести місяців схвалення пакета допомоги Україні на $60 мільярдів, а також неспроможність європейських країн поставити стільки артилерійських боєприпасів, скільки обіцяли Україні.

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За його словами, ці недоліки мали серйозний вплив на поле бою, оскільки РФ отримала ініціативу, тоді як українські війська, які відчували брак боєприпасів, були змушені перейти до оборони.

"Звичайно, той факт, що ми не виконали те, що обіцяли, підриває довіру", - наголосив Столтенберг.

Генсек сказав, що одним зі способів уникнути майбутньої нестачі військової допомоги Україні є надання НАТО більшої координаційної ролі та розробка багаторічного плану, який чітко визначатиме внески, очікувані від кожного союзника.

Він звернувся з такою пропозицією до 32 членів НАТО та сказав, що це має бути підкріплено великими фінансовими зобов’язаннями.

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"Це полегшить планування. Це дасть зрозуміти, що кожен союзник повинен зробити", - сказав Столтенберг.

"І тоді НАТО зможе відігравати більшу роль у забезпеченні того, що союзники справді виконують те, що вони пообіцяли", - додав він.

Нагадаємо генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з офіційним візитом до України 29 квітня. Під час зустрічі із Зеленським вони обговорили створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.