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Довіра України до союзників по НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї, - Столтенберг

Столтенберг вважає що Україна менше довіряє НАТО через затримки в допомозі

Українська довіра до союзників по НАТО зменшилась через повільні темпи постачання озброєнь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів у інтерв'ю Reuters.

"Довіра України до своїх союзників по НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї для боротьби проти вторгнення РФ", - зазначив він.

Столтенберг вважає, що такі "невдачі" свідчать про необхідність переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву.

"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність та розподіл навантаження", - зазначив генсек.

Як приклад невдалих дій союзників по НАТО він навів затягування Конгресом США впродовж шести місяців схвалення пакета допомоги Україні на $60 мільярдів, а також неспроможність європейських країн поставити стільки артилерійських боєприпасів, скільки обіцяли Україні.

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За його словами, ці недоліки мали серйозний вплив на поле бою, оскільки РФ отримала ініціативу, тоді як українські війська, які відчували брак боєприпасів, були змушені перейти до оборони.

"Звичайно, той факт, що ми не виконали те, що обіцяли, підриває довіру", - наголосив Столтенберг.

Генсек сказав, що одним зі способів уникнути майбутньої нестачі військової допомоги Україні є надання НАТО більшої координаційної ролі та розробка багаторічного плану, який чітко визначатиме внески, очікувані від кожного союзника.

Він звернувся з такою пропозицією до 32 членів НАТО та сказав, що це має бути підкріплено великими фінансовими зобов’язаннями.

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"Це полегшить планування. Це дасть зрозуміти, що кожен союзник повинен зробити", - сказав Столтенберг.

"І тоді НАТО зможе відігравати більшу роль у забезпеченні того, що союзники справді виконують те, що вони пообіцяли", - додав він.

Нагадаємо генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з офіційним візитом до України 29 квітня.  Під час зустрічі із Зеленським вони обговорили створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.

Автор: 

НАТО (6422) зброя (7435) поставки (269) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+6
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30.04.2024 21:34
+4
Доверие... Каждый день задержки помощи оплачен украинской кровью. Это вам не Голливуд, это реальная война.
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30.04.2024 22:06
+4
це,якраз ті,що голосували за за ЗЕ, а тепер бьють себе в груди-і кричать--та нє вжізні.
ну і звичайно рашистьська ботоферма..роблять вкид і сміються,як в абсолютно любу новину,можна вставити асфальт,шашлики .зезрада..з західними прапорцями.."Щирі патріоти " нікуди ж вони не поділись.
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30.04.2024 22:27
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30.04.2024 21:34 Відповісти
там є посилання на рейтерс , що за образи , чи спочатку пишем потім думаєм ?
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30.04.2024 21:40 Відповісти
Все там є. Все там написано.

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30.04.2024 22:05 Відповісти
Так зачем ты здесь новости читаешь, если считаешь Бутусова подонком?
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30.04.2024 22:05 Відповісти
Через таки осіб, як приблуди95, Україні наноситься удар по Національним інтересам!
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30.04.2024 21:39 Відповісти
Життя дало тріщину
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30.04.2024 21:39 Відповісти
ви,це тільки помітили ? улюблена тема---шашлики,асфальт,ЗЕзрада
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30.04.2024 22:00 Відповісти
це,якраз ті,що голосували за за ЗЕ, а тепер бьють себе в груди-і кричать--та нє вжізні.
ну і звичайно рашистьська ботоферма..роблять вкид і сміються,як в абсолютно любу новину,можна вставити асфальт,шашлики .зезрада..з західними прапорцями.."Щирі патріоти " нікуди ж вони не поділись.
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30.04.2024 22:27 Відповісти
до речі. скоро шашлики. "9 мая"!
і це ніфіга не зрада! це зе!перемога.
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30.04.2024 22:59 Відповісти
Щоб тріщину прибрати треба негайно Україні виділити штук двадцять патріотів.
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30.04.2024 21:42 Відповісти
по пальцях рахував
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30.04.2024 22:04 Відповісти
Спочатку нам самим потрібно зрозуміти що та скільки нам потрібно в найближчому майбутньому та на середнє строкові та довгостроковій перспективі. Бо ми кричимо " Петріот" і далі свого носа не бажаємо бачити. Маю на увазі " великих стратегів" при владі.
І тільки потім ми можемо координувати наши Дії з нашими партнерами. Та мати програми з отримання техніки під стратегію війни. Бліцкріги закінчились з обох воюючих сторін. Почалася гра в довгу. Час стратегів настав. Час тактиків пройшов.
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30.04.2024 21:43 Відповісти
Довіра України до союзників у НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї,

А якщо навпаки: Довіра України союзників до України дала тріщину через... і далі причини, причини...

Що таке ДОВІРА? Особливо в світі де добро помінялося місцями зі злом.

Дові́ра - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F соціологічна та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психологічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F) категорія ; впевненість у порядності й доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючий знаходиться в тих чи інших відносинах, що базується на його досвіді.

Довіра не має потреби у включенні якоїсь дії, так що ви та протилежна сторона є взаємно втягнуті в неї.

Довіра є всього лише передбачення покладання на якусь дію, яке базується на тому, що знає одна сторона про іншу.

Наприклад, тому, що подія відбувається десь далеко і не може бути підтвердженою, або подія відбудеться тільки в майбутньому. З цієї точки зору довіра має певні межі, що базуються на знанні про іншу сторону, якій довіряють. Довіра - це твердження про те, що поки що невідоме, але має якусь імовірність статися. Повну довіру часто ототожнюють з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0 вірою , бо механізм такої довіри вже не базується на раціональних засадах тобто на досвіді й на передбаченні, та на попередньому знанні однієї сторони другою і включає ірраціональні мотиви взаємовідносин. -W
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30.04.2024 21:46 Відповісти
дали лопату і хочуть щоб за тиждень збудували будинок
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30.04.2024 21:59 Відповісти
Доверие... Каждый день задержки помощи оплачен украинской кровью. Это вам не Голливуд, это реальная война.
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30.04.2024 22:06 Відповісти
НАТА для "білих"
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30.04.2024 22:08 Відповісти
"Довіра України до своїх союзників по НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї для боротьби проти вторгнення РФ", - зазначив він.
------
Немає у України союзників по НАТО, бо Україна не є членом Альянсу.
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30.04.2024 22:09 Відповісти
А не так же давно Натовскіє ястрєби..пам'ятаєте ? 1980 рік
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30.04.2024 22:14 Відповісти
Художник был классный. Любил я в детстве вырезать фигурки "проклятых империалистов" и составлять из них разные сцены )
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01.05.2024 02:37 Відповісти
Особенно любопытно, что тогда критиковался "Маоизм" )
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01.05.2024 02:38 Відповісти
Довіра України до союзників по НАТО дала тріщину

Це ця сама тріщина, що поділяє дупу навпіл!
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30.04.2024 22:34 Відповісти
Ця нас це загибель тисячів українських воїнів. Комусь просто тріщина в відносинах.
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30.04.2024 22:55 Відповісти
Дежурные слова во время визита к нам. Он каденцию свою заканчивает. Чистеньким уйти хочет. И уйдет. А потом уже в отставке, как экс запоёт ещё правдивей. Как поют эти два года предыдущие. Ну манера там на западе такая. Демократическая. Нам понять э́то сложно. Мы всегда тяготели к иному. Но почему то стали парламенско- президентской республикой, но соборность держали. Так не бывает. На двух стульях не сидят. Однажды стул один превратится в табуретку. Абсолютное противоречие. Старая базовая наша беда. Или автократия или парламент с очень сильной исполнительной властью премьера. В у нас как правило все премьеры шли в презы и становились ими . И опять все сначала. Что, за 30 лет так и не заметили? Сухой остаток превыше всего! Им всё меряют.
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30.04.2024 23:35 Відповісти
 
 