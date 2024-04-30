Довіра України до союзників по НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї, - Столтенберг
Українська довіра до союзників по НАТО зменшилась через повільні темпи постачання озброєнь.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів у інтерв'ю Reuters.
"Довіра України до своїх союзників по НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї для боротьби проти вторгнення РФ", - зазначив він.
Столтенберг вважає, що такі "невдачі" свідчать про необхідність переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву.
"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність та розподіл навантаження", - зазначив генсек.
Як приклад невдалих дій союзників по НАТО він навів затягування Конгресом США впродовж шести місяців схвалення пакета допомоги Україні на $60 мільярдів, а також неспроможність європейських країн поставити стільки артилерійських боєприпасів, скільки обіцяли Україні.
За його словами, ці недоліки мали серйозний вплив на поле бою, оскільки РФ отримала ініціативу, тоді як українські війська, які відчували брак боєприпасів, були змушені перейти до оборони.
"Звичайно, той факт, що ми не виконали те, що обіцяли, підриває довіру", - наголосив Столтенберг.
Генсек сказав, що одним зі способів уникнути майбутньої нестачі військової допомоги Україні є надання НАТО більшої координаційної ролі та розробка багаторічного плану, який чітко визначатиме внески, очікувані від кожного союзника.
Він звернувся з такою пропозицією до 32 членів НАТО та сказав, що це має бути підкріплено великими фінансовими зобов’язаннями.
"Це полегшить планування. Це дасть зрозуміти, що кожен союзник повинен зробити", - сказав Столтенберг.
"І тоді НАТО зможе відігравати більшу роль у забезпеченні того, що союзники справді виконують те, що вони пообіцяли", - додав він.
Нагадаємо генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з офіційним візитом до України 29 квітня. Під час зустрічі із Зеленським вони обговорили створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.
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ну і звичайно рашистьська ботоферма..роблять вкид і сміються,як в абсолютно любу новину,можна вставити асфальт,шашлики .зезрада..з західними прапорцями.."Щирі патріоти " нікуди ж вони не поділись.
і це ніфіга не зрада! це зе!перемога.
І тільки потім ми можемо координувати наши Дії з нашими партнерами. Та мати програми з отримання техніки під стратегію війни. Бліцкріги закінчились з обох воюючих сторін. Почалася гра в довгу. Час стратегів настав. Час тактиків пройшов.
А якщо навпаки: Довіра України союзників до України дала тріщину через... і далі причини, причини...
Що таке ДОВІРА? Особливо в світі де добро помінялося місцями зі злом.
Дові́ра - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F соціологічна та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психологічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F) категорія ; впевненість у порядності й доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючий знаходиться в тих чи інших відносинах, що базується на його досвіді.
Довіра не має потреби у включенні якоїсь дії, так що ви та протилежна сторона є взаємно втягнуті в неї.
Довіра є всього лише передбачення покладання на якусь дію, яке базується на тому, що знає одна сторона про іншу.
Наприклад, тому, що подія відбувається десь далеко і не може бути підтвердженою, або подія відбудеться тільки в майбутньому. З цієї точки зору довіра має певні межі, що базуються на знанні про іншу сторону, якій довіряють. Довіра - це твердження про те, що поки що невідоме, але має якусь імовірність статися. Повну довіру часто ототожнюють з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0 вірою , бо механізм такої довіри вже не базується на раціональних засадах тобто на досвіді й на передбаченні, та на попередньому знанні однієї сторони другою і включає ірраціональні мотиви взаємовідносин. -W
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Немає у України союзників по НАТО, бо Україна не є членом Альянсу.
Це ця сама тріщина, що поділяє дупу навпіл!