Україна буде в НАТО тільки після перемоги, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО можливо лише після перемоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час зустрічі з генсеком Альянсу з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО.
"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це", - пояснив президент.
За його словами, коли дійде до членства України в НАТО, то питання сумісності з Альянсом "ніхто не буде піднімати".
"Питання про НАТО, це – як правильно сказав генеральний секретар - це питання більшості. А більшість – це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога.
Одна із причин, чому йде ця війна - тому що ми не були до цього в Альянсі. Ще багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоби Україну не взяли не тільки в НАТО, а щоб в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації", - наголосив Зеленський.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву в НАТО і Альянс робитиме все, щоб забезпечити аби Україна стала членом НАТО.
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Господь промовляв до Мойсея говорячи: промовляй до Аарона і до синів його говорячи: Так благословляйте синів ізраїелівих говорячи їм:
Нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він стереже!
Нехай Господь засяє лицем Своїм не хай буде милостивий до тебе.
Нехай Господь зверне лице Своє на тебе і хай дасть тобі мир"
Вони будуть кликати ймення Моє на Ізраїлевих синів, а Я благословлятиму їх.
Так благословляємо Україну!!!
А ще" Господи милостивий, дай нам мудру владу і мудрого правителя. І прибери цю нинішню , нехай повертаються в свою клоунаду, поки зовсям не знищили країну.
Дякую.
Без них ну ніяк не зрозуміти.
Кричать одне, потім приїжджає дядько і язики в сраці.
Дипломати від бога.
А Юрію Бутусову респект і повага.
Щоб перестрахуватися, зробив типу доктрину - що ніяких домовленостей.
Після цього - не хотіли визнавати що в Омані їх розвели як лохів. І на офіційному рівні не оприлюднювали своїх помилок. Типу це все не суттєво, не має сили. Але, якщо були всі процедуру витримані, то з них (умов) ворог і почне розмову.
Якщо наші не визнають минулого процесу, то у ворога буде мотивація не визнавати суб'єктність перемовників.
І це буде вже привід до ігнорування вимог з боку країн Європи.