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Новини Україна-НАТО
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Україна буде в НАТО тільки після перемоги, - Зеленський

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО можливо лише після перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час зустрічі з генсеком Альянсу з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО.

"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це", - пояснив президент.

За його словами, коли дійде до членства України в НАТО, то питання сумісності з Альянсом "ніхто не буде піднімати".

"Питання про НАТО, це – як правильно сказав генеральний секретар - це питання більшості. А більшість – це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога.

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Одна із причин, чому йде ця війна - тому що ми не були до цього в Альянсі. Ще багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоби Україну не взяли не тільки в НАТО, а щоб в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву в НАТО і Альянс робитиме все, щоб забезпечити аби Україна стала членом НАТО.

Також читайте: Україна буде в НАТО, без її участі неможливо уявити безпеку Європи, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) НАТО (6422) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+28


https://www.radiosvoboda.org/a/news-uzelenskogo-proty-kursu-nato/30179933.html «Не хочемо вступати в НАТО, це стане конфліктогеном із Росією» - депутатка з партії Зеленського підтримала «фінську модель»

слуга народу - не треба вступати в НАТО, щоб не було конфлікту з росією 2019

зеленьский - війна відбулась тому, що ми не були членом НАТО 2024

тобто визнає, що війна відбулась завдяки йому
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30.04.2024 12:53
+26
зеленському з єрмаком оте нато і даром не треба
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30.04.2024 12:49
+18
Був скеспис щодо вступу до НАТО не лише у багатьох партнерів, а й у мудрого наріду, який голосував спочатку за януковича, потім за шапіто, за "нада проста пєрєстать стрєлять", і звинувачував "шоколадного баригу, який наживається на війні".
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30.04.2024 12:53
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зараз інтірєси Запада шоп Україна виступала буферною зоною. Тому війна тут в ідєалє вєчна. Така доля українців - жити в умовах війни. Воно якось лячно, але прийде усвідомлення, стане звичкою.. я сірйозно
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30.04.2024 14:41 Відповісти
Я почув що робила росія, щоб ми не вступили в НАТО, а що робив конкретно ти пане президенте з 2019 року, до повномасштабного вторгнення, щоб ми вступили в НАТО. Судячи з усього робив усе щоб ми туди не вступили, тобто працював на боці ворога.
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30.04.2024 15:05 Відповісти
После победы или после окончания войны? Любое ли окончание войны будет победой?
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30.04.2024 15:21 Відповісти
Біблія. Числа глава 6: 22-27
Господь промовляв до Мойсея говорячи: промовляй до Аарона і до синів його говорячи: Так благословляйте синів ізраїелівих говорячи їм:
Нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він стереже!
Нехай Господь засяє лицем Своїм не хай буде милостивий до тебе.
Нехай Господь зверне лице Своє на тебе і хай дасть тобі мир"
Вони будуть кликати ймення Моє на Ізраїлевих синів, а Я благословлятиму їх.
Так благословляємо Україну!!!

А ще" Господи милостивий, дай нам мудру владу і мудрого правителя. І прибери цю нинішню , нехай повертаються в свою клоунаду, поки зовсям не знищили країну.
Дякую.
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30.04.2024 15:39 Відповісти
Перевзуваються на ходу.
Без них ну ніяк не зрозуміти.
Кричать одне, потім приїжджає дядько і язики в сраці.
Дипломати від бога.
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30.04.2024 15:43 Відповісти
А якщо на вилах підвісити, піде?
А Юрію Бутусову респект і повага.
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30.04.2024 16:08 Відповісти
Не може він робити перемовини, бо встиг підписати невигідні папери з ворогом.
Щоб перестрахуватися, зробив типу доктрину - що ніяких домовленостей.
Після цього - не хотіли визнавати що в Омані їх розвели як лохів. І на офіційному рівні не оприлюднювали своїх помилок. Типу це все не суттєво, не має сили. Але, якщо були всі процедуру витримані, то з них (умов) ворог і почне розмову.
Якщо наші не визнають минулого процесу, то у ворога буде мотивація не визнавати суб'єктність перемовників.
І це буде вже привід до ігнорування вимог з боку країн Європи.
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30.04.2024 17:06 Відповісти
З тобою перемоги і НАТО не буде! Послухай, що Богдан про тебе говорить, це той Богдан, який привів тебе на Банкову!!!!
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30.04.2024 15:59 Відповісти
Перефразую: Зеленський піде від корита тільки після перемоги. Бо 100 млрд.€, обіцяні НАТО, самі себе не розкрадуть.
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30.04.2024 16:32 Відповісти
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