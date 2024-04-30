Україна буде в НАТО тільки після перемоги, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО можливо лише після перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час зустрічі з генсеком Альянсу з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО.

"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що у час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це", - пояснив президент.

За його словами, коли дійде до членства України в НАТО, то питання сумісності з Альянсом "ніхто не буде піднімати".

"Питання про НАТО, це – як правильно сказав генеральний секретар - це питання більшості. А більшість – це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога.

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Одна із причин, чому йде ця війна - тому що ми не були до цього в Альянсі. Ще багато років тому був також відповідний скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоби Україну не взяли не тільки в НАТО, а щоб в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву в НАТО і Альянс робитиме все, щоб забезпечити аби Україна стала членом НАТО.

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