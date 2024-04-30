Зеленський на Ставці заслухав доповіді щодо перемовин про звільнення полонених

Під час Ставки головнокомандувача Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо перемовин про звільнення полонених.

Про це глава держави розповів у щоденному зверненні, передає Цензор.НЕТ.

З доповідями щодо перемовин про звільнення полонених виступали керівник ГУР Кирило Буданов, керівник СБУ Василь Малюк та представники Координаційного штабу поводження з військовополоненими.

"Надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених. Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність - настільки, наскільки це можливо, - яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому", - наголосив Зеленський.

Читайте: Зеленський про своєчасність підтримки від НАТО: Поки що у цьому не бачу позитиву

Крім того, на Ставці виступав головком Олександр Сирський з доповіддю щодо фронту, наших позицій. найбільш гарячих напрямків та постачання, яке очікується.

Нагадаємо попереднє засідання Ставки Володимир Зеленський провів 25 квітня.