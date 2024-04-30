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Новини
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Зеленський на Ставці заслухав доповіді щодо перемовин про звільнення полонених

Володимир Зеленський провів засідання СТавки

Під час Ставки головнокомандувача Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо перемовин про звільнення полонених.

Про це глава держави розповів у щоденному зверненні, передає Цензор.НЕТ.

З доповідями щодо перемовин про звільнення полонених виступали керівник ГУР Кирило Буданов, керівник СБУ Василь Малюк та представники Координаційного штабу поводження з військовополоненими.

"Надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених. Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність - настільки, наскільки це можливо, - яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому", - наголосив Зеленський.

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Крім того, на Ставці виступав головком Олександр Сирський з доповіддю щодо фронту, наших позицій. найбільш гарячих напрямків та постачання, яке очікується.

Нагадаємо попереднє засідання Ставки Володимир Зеленський провів 25 квітня.

Автор: 

військовополонені (909) Зеленський Володимир (23683) Ставка (134)


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Топ коментарі
+9
Воно сидить і думає: "Треба відпустити більші вуса... Побрити бороду,.. Почати палити люльку..."
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30.04.2024 01:01
+7
і що, наркоман який зіграв Наполеона в якомусь дешевому кіно, повірив що він теж Наполеон?
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30.04.2024 00:49
+7
До уваги ТЦК!
Знаю одного злісного уклоніста. Можна забрати з 21 травня, якщо не втече. Прошу контактувати за інформацією.
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30.04.2024 07:46
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і що, наркоман який зіграв Наполеона в якомусь дешевому кіно, повірив що він теж Наполеон?
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30.04.2024 00:49 Відповісти
тепер ним грають Єрмак та Татаров а він просто на гачку
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30.04.2024 01:13 Відповісти
Воно сидить і думає: "Треба відпустити більші вуса... Побрити бороду,.. Почати палити люльку..."
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30.04.2024 01:01 Відповісти
ему до сталина, как бабе клавы из под подъезда до маргарет тэтчер.
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30.04.2024 03:11 Відповісти
А я спочатку подумав що під козака-мамая почне косить..хоча може і почне палити люльку з канабісом та опіатами
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30.04.2024 07:18 Відповісти
А нюхати вже замало, пора перейти на косячки
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30.04.2024 05:23 Відповісти
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30.04.2024 03:22 Відповісти
До уваги ТЦК!
Знаю одного злісного уклоніста. Можна забрати з 21 травня, якщо не втече. Прошу контактувати за інформацією.
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30.04.2024 07:46 Відповісти
"...Зеленський заслухав доповіді..." - у порожній макітрі дуже гуло, коли говорили голосно.

"...на Ставці виступав головком Олександр Сирський..." - із відомою піснею: "Усе буде добре, але це не точно".
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30.04.2024 07:59 Відповісти
Надеюсь военные не сообщают Зеленскому и Ермаку секретную информацию?. Ведь тогда через 30 минут все будет на столе у путина
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30.04.2024 09:38 Відповісти
"Зеленський на Ставці заслухав доповіді щодо перемовин про звільнення полонених " - *******. І ШО?
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30.04.2024 10:02 Відповісти
 
 