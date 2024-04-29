Зеленський прокоментував удари РФ по Харкову та Одесі: потрібна своєчасна допомога від союзників. ВIДЕО

Володимир Зеленський прокоментував атаки російської армії на Харків та Одесу та закликав союзників пришвидшити поставки допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Щойно були доповіді щодо ситуації в Одесі після російського ракетного удару та в Харкові - після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених - усім надається зараз допомога. Місцеві служби й рятувальники ДСНС України, які відреагували миттєво. Важливо, щоб усі служби, усі наші люди, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективні та швидкі. Оперативність у допомозі, вчасний та достатньо сміливий захист життя - це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти", - сказав Зеленський.

Раніше президент заявляв, що не бачить позитиву у своєчасній підтримці України з боку НАТО.

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