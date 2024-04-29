Зеленський прокоментував удари РФ по Харкову та Одесі: потрібна своєчасна допомога від союзників. ВIДЕО
Володимир Зеленський прокоментував атаки російської армії на Харків та Одесу та закликав союзників пришвидшити поставки допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Щойно були доповіді щодо ситуації в Одесі після російського ракетного удару та в Харкові - після удару керованими авіабомбами. На жаль, в Одесі є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених - усім надається зараз допомога. Місцеві служби й рятувальники ДСНС України, які відреагували миттєво. Важливо, щоб усі служби, усі наші люди, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективні та швидкі. Оперативність у допомозі, вчасний та достатньо сміливий захист життя - це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти", - сказав Зеленський.
Раніше президент заявляв, що не бачить позитиву у своєчасній підтримці України з боку НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україна має опудало "президента" - і воно гарно відганяє усіх партнерів України.
І торохтить макітрою.
Роль Зеленського набагато паскудніша - прикривати своєю мордою дії кремлівських агентів.
ПАДЛО-ВИРОК ХРИПАТА НЕРЯПКА
я пишу допис!
врахувавши ттх шахедів та других бпла які несуть вибухівку, пропоную використовувати проти них спортивні літаки.
а збивати можна навіть з дробовика!!!
отримую сотню коментів.
обісрали мене по вуха!!!
тиждень тому чую, ура перемога, з спортивного літака збили дрон !!
то хто всі ці роки в МО дуиав башкою??
а ніхто нікуя не думав крім вкрасти!!!
тож запитання до найвеличнішого...
а самі собі допомогти не пробували???
ну хоч трішки!!!!
Залежність від розетки в РФ не бентежить?
Ракети воно вимагає...
https://www.youtube.com/watch?v=TpWjo5tDwKI