Зеленський про своєчасність підтримки від НАТО: Поки що у цьому не бачу позитиву
Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить позитиву у своєчасній підтримці України з боку НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Перший пункт - проголосовані фінанси і партнерів на двосторонньому рівні, позитивні рішення їх урядів, і Сполучених Штатів. Це перший пункт. Другий пункт - своєчасне постачання зброї. І третє - що конкретно доїде в Україну. Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складний, він виконаний, є пакет, є фінансова підтримка. Це означає, що ми можемо розраховувати на ці гроші. Другий пункт - своєчасна підтримка нашої армії. Сьогодні позитиву в цьому пункті поки що не бачу", - зазначив він на брифінгу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Треба цей процес прискорити. І третій пункт - найголовніше. Одне питання, коли є гроші - це дуже важливо. І ми ще раз дякуємо нашим партнерам, але для нас дуже важливо, що за ці гроші ми отримуємо. І ось це "що" - це найголовніше", - додав Зеленський.
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https://www.youtube.com/watch?v=kVHRh6IWd54
Кожен ФОРУМ МИРУ ЄРМАКАв Дубаях та інших Оманах- це поповнення вкладів в офшорах, а ЦРУ тихенько чекає, коли ухавтити за лапу цих ТИГРІВ -МАРОДЕРІВ
ПУНКТ ДРУГИЙ - ВОЛЮ ЧЕРВІНСЬКОМУ !!!
ПУНКТ ТРЕТІЙ - ЗАКРИЙ МАРОДЕРНЮ ЄРМАКА!!!
ПУНКТ ЧЕТВЕРТИЙ - організуй перезавантеження гілок влади ВР- КАБМІН-КОАЛІЦІЯ - й гундось спокійнесенько свої тексти до кінця війни, як типу незмінений але частково ПРигодний ще преЗЕ(р...)дент...
Бо русня не встигає підготуватися - Зеленському наказано гальмувати.
https://www.youtube.com/watch?v=gTm9w3MqhdQ&t=610s https://www.youtube.com/watch?v=gTm9w3MqhdQ&t=610s
Від того, вочевидь, Зеленського і карячить, поспішає у Столтенберга плюнути, як плює в партнерів...
Вованчик - не треба судити про партнерів по твоїх друзяках Єрмаку, Тимошенко та усіх цих резнікових. Доїде все, до останнього набою. І товариш майор ФСБ буде люто лаятися телефоном.
Якщо нам дають зброю, якою не перемогти то нафіга нам та зброя... вони ж там в Пентагоні бачать, що реально відбувається...