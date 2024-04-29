Зеленский о своевременности поддержки от НАТО: Пока в этом не вижу позитива

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит позитива в своевременной поддержке Украины со стороны НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первый пункт - проголосованные финансы и партнеров на двустороннем уровне, положительные решения их правительств, и Соединенных Штатов. Это первый пункт. Второй пункт - своевременная поставка оружия. И третье - что конкретно доедет в Украину. Я считаю, что первый пункт, который был очень сложный, он выполнен, есть пакет, есть финансовая поддержка. Это означает, что мы можем рассчитывать на эти деньги. Второй пункт - своевременная поддержка нашей армии. Сегодня позитива в этом пункте пока не вижу", - отметил он на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Надо этот процесс ускорить. И третий пункт - самое главное. Один вопрос, когда есть деньги - это очень важно. И мы еще раз благодарим наших партнеров, но для нас очень важно, что за эти деньги мы получаем. И вот это "что" - это самое главное", - добавил Зеленский.

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