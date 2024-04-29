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Новости Война
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Зеленский о своевременности поддержки от НАТО: Пока в этом не вижу позитива

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит позитива в своевременной поддержке Украины со стороны НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первый пункт - проголосованные финансы и партнеров на двустороннем уровне, положительные решения их правительств, и Соединенных Штатов. Это первый пункт. Второй пункт - своевременная поставка оружия. И третье - что конкретно доедет в Украину. Я считаю, что первый пункт, который был очень сложный, он выполнен, есть пакет, есть финансовая поддержка. Это означает, что мы можем рассчитывать на эти деньги. Второй пункт - своевременная поддержка нашей армии. Сегодня позитива в этом пункте пока не вижу", - отметил он на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Надо этот процесс ускорить. И третий пункт - самое главное. Один вопрос, когда есть деньги - это очень важно. И мы еще раз благодарим наших партнеров, но для нас очень важно, что за эти деньги мы получаем. И вот это "что" - это самое главное", - добавил Зеленский.

Читайте: Поставки систем ПВО и деталей к ним последние полгода осуществлялись благодаря заключенным соглашениям по безопасности, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) НАТО (9961)


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Топ комментарии
+18
Мерзотник. Обдолбаний сикливий брехливий підлий злодюжний мерзотник. Веде Україну до краху, до капітуляції.
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29.04.2024 17:48
+13
Схоже на те, що Зеленський і його шобла почали судомно гальмувати поставки в Україну, після того, як США виділили гроші.
Бо русня не встигає підготуватися - Зеленському наказано гальмувати.
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29.04.2024 17:40
+10
Зараз тобі, хрипатий, по пунктах перелічать все, що аж до сьогодні в тебе було і досі є нє на часі.
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29.04.2024 17:35
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Линдси Грэм - О помощи Украине: украинцы бьются как тигры
https://www.youtube.com/watch?v=kVHRh6IWd54
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29.04.2024 17:29 Ответить
А МАРОДЕРНЯ ЖРЕ ГРОШІ ЯК ТИГРИ ТЕЖ- ОФШОРНІ СУНДУКИ ВЖЕ НЕ ЗАКРИВАЮТЬСЯ "

Кожен ФОРУМ МИРУ ЄРМАКАв Дубаях та інших Оманах- це поповнення вкладів в офшорах, а ЦРУ тихенько чекає, коли ухавтити за лапу цих ТИГРІВ -МАРОДЕРІВ
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29.04.2024 17:40 Ответить
Ти думаєш шо ці гроші поступають на рахунки України і їх потім самі українці використовують на свій розсуд як їм заманеться? Ти або тупий, або кацап.
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29.04.2024 18:03 Ответить
Я думаю шо упий ти - вони їх отакими форумами миру й відмивають. Платять лобістам расмуссенам не свої ж ... Але ж звичайно все минає минеться й це! Скоро вв ОПУ будуть сидіи одні ревізори.
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29.04.2024 22:06 Ответить
Вибачаюсь, або тупа, або кацапка.
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29.04.2024 18:04 Ответить
Расскажите про негатив, и как вопрос решился! Умерший эпилептик, а ГВАНО паяные доблестные ТЦК львовские, и много других "няшек"!
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29.04.2024 17:29 Ответить
Щось не зовсім зрозуміло.Тобто,гроші "на поїсти" є,а стріляти нічим?
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29.04.2024 17:31 Ответить
Поки якось так... Особливо потрібні ППО та літаки, щоб оте все, що дадуть не спалили до потраплення на передову...
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29.04.2024 17:36 Ответить
"Главное не деньги, хворма"!
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29.04.2024 17:32 Ответить
Зараз тобі, хрипатий, по пунктах перелічать все, що аж до сьогодні в тебе було і досі є нє на часі.
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29.04.2024 17:35 Ответить
ПУНКТ ПЕРШИЙ - Поверни хрипате Залужного з командою!!!

ПУНКТ ДРУГИЙ - ВОЛЮ ЧЕРВІНСЬКОМУ !!!

ПУНКТ ТРЕТІЙ - ЗАКРИЙ МАРОДЕРНЮ ЄРМАКА!!!

ПУНКТ ЧЕТВЕРТИЙ - організуй перезавантеження гілок влади ВР- КАБМІН-КОАЛІЦІЯ - й гундось спокійнесенько свої тексти до кінця війни, як типу незмінений але частково ПРигодний ще преЗЕ(р...)дент...
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29.04.2024 17:57 Ответить
"Поки що у цьому не бачу позитиву..." - щоб тобі повилазило!
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29.04.2024 18:51 Ответить
Шо вовік то тобі не зброя надо а катлєтоси для твоєї швори ************?
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29.04.2024 17:35 Ответить
Да - в Очеретяному багато загиблих і зниклих безвісті
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29.04.2024 17:35 Ответить
Суцільний позитив зеленський бачить лише в Омані!
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29.04.2024 17:35 Ответить
Схоже на те, що Зеленський і його шобла почали судомно гальмувати поставки в Україну, після того, як США виділили гроші.
Бо русня не встигає підготуватися - Зеленському наказано гальмувати.
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29.04.2024 17:40 Ответить
Очевидцы в шоке: «Бескрайняя колонна» НАТО прёт в Украину. Помощь близко
https://www.youtube.com/watch?v=gTm9w3MqhdQ&t=610s https://www.youtube.com/watch?v=gTm9w3MqhdQ&t=610s

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29.04.2024 17:42 Ответить
Дай Боже.
Від того, вочевидь, Зеленського і карячить, поспішає у Столтенберга плюнути, як плює в партнерів...
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29.04.2024 17:58 Ответить
Мерзотник. Обдолбаний сикливий брехливий підлий злодюжний мерзотник. Веде Україну до краху, до капітуляції.
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29.04.2024 17:48 Ответить
Бо нарід дозволяє. Яника виперли за побиття студентів, а виперти зрадників, які знищують цілу країну - неначасі.
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29.04.2024 18:41 Ответить
Поки що йому про позитив на суфлері текст не пішов!
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29.04.2024 17:49 Ответить
Бо мабуть не все позитивне для вови наказав ГЕНСЕК НАТО
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29.04.2024 17:59 Ответить
"...що конкретно доїде в Україну..."

Вованчик - не треба судити про партнерів по твоїх друзяках Єрмаку, Тимошенко та усіх цих резнікових. Доїде все, до останнього набою. І товариш майор ФСБ буде люто лаятися телефоном.
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29.04.2024 18:03 Ответить
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29.04.2024 18:19 Ответить
Оце невиліковно хворе хто небудь заткне...
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29.04.2024 18:26 Ответить
Ваша Величність і Всемогутність, Ви точно не бачите позитиву у своєчасній підтримці НАТО? Ви мабуть щось не те їсте, п'єте або курите... Ви мабуть вважаєте позитивом відсутність своєчасної підтримки? путін теж так вважає...
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29.04.2024 18:30 Ответить
Зе негатив не бачить позитиву
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29.04.2024 18:46 Ответить
Ахсфальтний кароль....
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29.04.2024 18:49 Ответить
Він правий, відправлять нам знову відносно "непотріб", яким війну не виграти та й застосовувати нема як, лиш би українці не капітулювали і не пішли у складі РФ війною вже на них..., але нічого суттєвого ми не отримаємо, щоб не було ескалації... і за це заплатять життям наші військові...
Якщо нам дають зброю, якою не перемогти то нафіга нам та зброя... вони ж там в Пентагоні бачать, що реально відбувається...
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29.04.2024 18:50 Ответить
Дядько Сем веде свою гру, в якій Україна - просто пішак.
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29.04.2024 19:26 Ответить
нам срака.НАТО не буде довго терпіти хамство цього імбіцила і пошле його разом з нами до дупи
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29.04.2024 20:08 Ответить
Меньше нюхай! Можливо і побачиш, чмо тупориле.
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29.04.2024 21:56 Ответить
 
 