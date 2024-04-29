Зеленский о своевременности поддержки от НАТО: Пока в этом не вижу позитива
Президент Владимир Зеленский заявил, что не видит позитива в своевременной поддержке Украины со стороны НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Первый пункт - проголосованные финансы и партнеров на двустороннем уровне, положительные решения их правительств, и Соединенных Штатов. Это первый пункт. Второй пункт - своевременная поставка оружия. И третье - что конкретно доедет в Украину. Я считаю, что первый пункт, который был очень сложный, он выполнен, есть пакет, есть финансовая поддержка. Это означает, что мы можем рассчитывать на эти деньги. Второй пункт - своевременная поддержка нашей армии. Сегодня позитива в этом пункте пока не вижу", - отметил он на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Надо этот процесс ускорить. И третий пункт - самое главное. Один вопрос, когда есть деньги - это очень важно. И мы еще раз благодарим наших партнеров, но для нас очень важно, что за эти деньги мы получаем. И вот это "что" - это самое главное", - добавил Зеленский.
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https://www.youtube.com/watch?v=kVHRh6IWd54
Кожен ФОРУМ МИРУ ЄРМАКАв Дубаях та інших Оманах- це поповнення вкладів в офшорах, а ЦРУ тихенько чекає, коли ухавтити за лапу цих ТИГРІВ -МАРОДЕРІВ
ПУНКТ ДРУГИЙ - ВОЛЮ ЧЕРВІНСЬКОМУ !!!
ПУНКТ ТРЕТІЙ - ЗАКРИЙ МАРОДЕРНЮ ЄРМАКА!!!
ПУНКТ ЧЕТВЕРТИЙ - організуй перезавантеження гілок влади ВР- КАБМІН-КОАЛІЦІЯ - й гундось спокійнесенько свої тексти до кінця війни, як типу незмінений але частково ПРигодний ще преЗЕ(р...)дент...
Бо русня не встигає підготуватися - Зеленському наказано гальмувати.
https://www.youtube.com/watch?v=gTm9w3MqhdQ&t=610s https://www.youtube.com/watch?v=gTm9w3MqhdQ&t=610s
Від того, вочевидь, Зеленського і карячить, поспішає у Столтенберга плюнути, як плює в партнерів...
Вованчик - не треба судити про партнерів по твоїх друзяках Єрмаку, Тимошенко та усіх цих резнікових. Доїде все, до останнього набою. І товариш майор ФСБ буде люто лаятися телефоном.
Якщо нам дають зброю, якою не перемогти то нафіга нам та зброя... вони ж там в Пентагоні бачать, що реально відбувається...