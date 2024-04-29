Постачання систем ППО та деталей до них останні пів року здійснювалися завдяки укладеним безпековим угодам, - Зеленський

Протягом останніх 6 місяців постачання систем ППО в Україну та деталей до них здійснювалися завдяки фінансуванню, яке було зазначене в укладених безпекових угодах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиалнням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Що стосується наших документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо коли ми очікували підтримки від США", - сказав Зеленський.

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За його словами, останні пів року постачання систем ППО та деталей до них здійснювалися завдяки фінансуванню, яке було зазначене в укладених угодах.

"Ви розумієте вартість протиповітряної оборони та скажу вам чесно, що в цей час ті системи або іноді деталі від відповідних систем, які надходили останні пів року, вони надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначене в 8 угодах про гарантії безпеки. Нам це дійсно допомогло", - зазначив президент.

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Варто нагадати, що Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.