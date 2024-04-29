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Постачання систем ППО та деталей до них останні пів року здійснювалися завдяки укладеним безпековим угодам, - Зеленський

володимир,зеленський

Протягом останніх 6 місяців постачання систем ППО в Україну та деталей до них здійснювалися завдяки фінансуванню, яке було зазначене в укладених безпекових угодах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиалнням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Що стосується наших документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо коли ми очікували підтримки від США", - сказав Зеленський.

Читайте: Україна розпочала переговори щодо безпекової угоди з Португалією

За його словами, останні пів року постачання систем ППО та деталей до них здійснювалися завдяки фінансуванню, яке було зазначене в укладених угодах.

"Ви розумієте вартість протиповітряної оборони та скажу вам чесно, що в цей час ті системи або іноді деталі від відповідних систем, які надходили останні пів року, вони надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначене в 8 угодах про гарантії безпеки. Нам це дійсно допомогло", - зазначив президент.

Читайте: Україна та США працюють над текстом безпекової угоди, - Зеленський

Варто нагадати, що Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.

Автор: 

безпека (929) Зеленський Володимир (23683) ППО (3143)


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Топ коментарі
+9
А чого ж цей хрипуватий півник раніше про безпеку не дбав ?
Де ти був, чмо , з 2019 по 2022?
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29.04.2024 16:58
+7
А клоуни в Стамбулі яки намагалися здати Україну ****, то також були - "безпекові угоди"?
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29.04.2024 17:01
+6
Ти диви, он воно що. А що було б з Україною, якби не угоди Херпіду і не сам Херпіду Боневтікович Нетряпка? Мабуть всі кошти замість оборони витратили на асфальт?
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29.04.2024 16:57
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Слабеньке в нас ППО - Трипільську ДРЕС **********
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29.04.2024 16:56 Відповісти
Порошенко винний, американці не дали ПВО, европейці погані, а наші військові взагалі винні у не якісному асфальті і 4 разовий ухилят їх взяв та звільнив: Залужного і 17 генералів
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29.04.2024 17:05 Відповісти
...здійснювалися завдяки укладеним безпековим угодам...

БЕЗПЕКОВІ подорожі на дубайсько-оманські форуми Єрмака по відкладанню допомоги ПАРТНЕРІВ у власні офшори!!!
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29.04.2024 17:45 Відповісти
По бункеру Зе жодного пропуску за 27 місяців
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29.04.2024 17:06 Відповісти
нє, ну, прилітало на печерськ. у парк шевченко, десь на лютеранську, навіть.
але ж, глибина арсенальної, 105 м.
вони скоріш кончу заспу захищають, ніж центр києва.
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29.04.2024 17:11 Відповісти
До його бункеру й ФАБ не дістане, не хвилюйтесь. Накрайняк змиється тонелем на Святошино. Або на берег Дніпра.
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29.04.2024 17:18 Відповісти
Ти диви, он воно що. А що було б з Україною, якби не угоди Херпіду і не сам Херпіду Боневтікович Нетряпка? Мабуть всі кошти замість оборони витратили на асфальт?
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29.04.2024 16:57 Відповісти
Снаряди півроку забрати не можете, толку з вас зелених, хіба що на постний бульон, бо і жирок ви теж самі в себе вкрадете перед варкою.
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29.04.2024 16:57 Відповісти
За даними польських журналістів, український бюджет щорічно втрачає гроші, за які можна придбати 29 пускових установок HIMARS з усім обладнанням. ось так
а у нас ще існує аграрна мафія
земельна мафія
спиртова мафія
зернова мафія
правоохоронна мафія
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29.04.2024 16:57 Відповісти
Ці цифри явно не про щорічні втрати, все набагато не так
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29.04.2024 17:00 Відповісти
ну і спростування не було .. помичали що всі господарі в офшорах
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29.04.2024 17:18 Відповісти
А чого ж цей хрипуватий півник раніше про безпеку не дбав ?
Де ти був, чмо , з 2019 по 2022?
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29.04.2024 16:58 Відповісти
Руйнування в Україні ,за останні пів року ,кажуть,що "зе " ,як звикло, 3,14стить конкретно і потужно"
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29.04.2024 17:01 Відповісти
А клоуни в Стамбулі яки намагалися здати Україну ****, то також були - "безпекові угоди"?
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29.04.2024 17:01 Відповісти
Dnipro(petro)
@voiceofdnepr
·
18 год
17.02 ЗСУ залишили Авдіївку.

29.02 Бутусов заявив, що "у селах, куди відійшли ЗСУ, лінія оборони не побудована". За що був ВИСМІЯНИЙ пропагандистами і політруками.

Тепер, 28.04, тільки 1д1от не розуміє, що штучним хайпом навколо "ухилянтів" ВЛАДА ПРИКРИЛА СВІЙ ЧЕРГОВИЙ ПРОВАЛ
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29.04.2024 17:03 Відповісти
Зеленский в ПВО разбирается , как коза в балете!
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29.04.2024 17:16 Відповісти
" Площа України ~600.000 кв. км.
Площа покриття ракети АIМ-120 комплексу NASAMS-3 ~5000 кв.км.
На всю Україну потрібно 120 пускових установок (40 батарей NASAMS-3).
Закрити небо над Україною коштувало 40*65$ млн = 2,65 млрд = 72 млрд грн всього 15% від витраченого на дороги...
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29.04.2024 17:31 Відповісти
Сьогодні якраз британська розвідка оприлюднила їх підрахунки: вбито ~11 тис. цивільних українців, поранено ~26 тис, з них >7 тис. лишилися каліками. Дані враховують лише Україну, без ТОТ.
Оце і є ціна ЗЕбільних проєктів одного популіста та його кагала пАтужніх мародерів.
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29.04.2024 17:39 Відповісти
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=0 24 серпня 2022, в рамках USAI замовлено 6 батарей NASAMS , по 8 пускових
поставка в кінці 2025
48шт по 21.844млн
загалом 1048.50млн Відправити
6 systems x 8 launchers(?) each, by 2025-11
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29.04.2024 17:59 Відповісти
Тексти цих "угод" є у вільному доступі. Вони стосуються якогось міфічного наступного нападу, а не сьогодення.
Зараз це лише пустопорожні меморандуми.
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29.04.2024 17:33 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!!
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29.04.2024 17:46 Відповісти
Перша безпекова угода
12 січня 2024 - Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії

16 лютого 2024 - Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Федеративною Республікою Німеччина

За півроку передано ППО
29 жовтня Німеччина
+2 Flakpanzer Gepard
+3 IRIS-T
24 грудня Німеччина
+4 MIM-104 Patriot
+3 Flakpanzer Gepard
7 січня Німеччина
+1 Skynex

https://protectukrainenow.org/uk/report Дані звідси , можливо "таємні" поставки вони не врахували, або це були ракети, запчастини
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29.04.2024 17:55 Відповісти
https://www.reuters.com/world/europe/germany-provide-122-bln-military-support-package-ukraine-2024-02-16/ БЕРЛІН, 16 лютого (Reuters). У рамках угоди про безпеку, підписаної між Німеччиною та Україною, Берлін підготував додатковий пакет військової підтримки вартістю 1,13 мільярда євро (1,22 мільярда доларів), який зосереджений на протиповітряній обороні та артилерії, повідомило міністерство оборони Німеччини

https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/military-support-ukraine-2054992 Звіт міноборони
1 air defence system SKYNEX with ammunition*
52 self-propelled anti-aircraft guns GEPARD with spare parts
2 air defence systems PATRIOT with spare parts
3 air defence systems IRIS-T SLM*
1 air defence systems IRIS-T SLS*
2 PATRIOT launchers

поставлено до підписання безпекової угоди

виходить, на 1.13млрд пообіцяли, та ще не поставили
або не відображено у звітах
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29.04.2024 18:25 Відповісти
Зеленский о своевременности поддержки Украины со стороны НАТО: Не вижу позитива
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29.04.2024 18:52 Відповісти
А НАТО типу не бачить який в країні бардак...?
Де наша дипломатія ...?!
Звідки ж тоді візьметься "допомога"..?!
З офшорів може...?!)
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29.04.2024 19:16 Відповісти
Не тяни одеяло на себя.
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29.04.2024 19:02 Відповісти
Його "безпекові угоди"- то будапештський меморандум#2
Не більше...
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29.04.2024 19:15 Відповісти
Продовжує шукати з ким *зробимо їх разом* ще раз
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29.04.2024 20:46 Відповісти
Опять себя хвалит, ещё бы.
А про про@бы есть что рассказать?
Иди уже нах в отставку, дальше без тебя умные люди разберутся что делать.
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29.04.2024 20:50 Відповісти
 
 