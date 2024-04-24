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Новини
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Україна розпочала переговори щодо безпекової угоди з Португалією

Прапор Португалії і України

Україна розпочала переговори з Португалією над проєктом двосторонньої безпекової угоди. Також сторони узгодили графік подальших переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу Президента.

Відповідно до указу Президента, українську делегацію на переговорах очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Окрему увагу приділили очікуванням від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, а також важливій ролі Португалії в реалізації Української формули миру та залученні до цього процесу країн Глобального Півдня.

Також читайте: Португалія мала певні вагання щодо членства України в ЄС, тепер їх немає, - глава МЗС Ранжел

Нагадаємо, Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.

Автор: 

безпека (929) Португалія (206) угода (629)


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Топ коментарі
+1
До чого ж потужно!)
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24.04.2024 21:32
+1
А в Омані єрмак теж безпекову угоду укладав?
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24.04.2024 21:34
+1
Це вже лютий треш-президент прострочений, якісь договори підписує секретут простроченого презіка. Не влада, а 95кагал.Капець
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24.04.2024 22:06
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ох єрмак нам понапідписує...
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24.04.2024 21:29 Відповісти
То повна срака ! Якась секретурка очолює державну делегацію на міжнародних переговорах .
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24.04.2024 21:32 Відповісти
До чого ж потужно!)
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24.04.2024 21:32 Відповісти
А в Омані єрмак теж безпекову угоду укладав?
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24.04.2024 21:34 Відповісти
Зеля, готуйся на вихід! І не займайся папірцями які не коштують і фарби якими надруковані.
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24.04.2024 21:37 Відповісти
якшо португалія десь на тіморі зав'язне у войнушці, то українці вимушені будуть воювати за португалію своїми людьми
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24.04.2024 21:39 Відповісти
Знову Єрмак-
Там скінчились персони?

Кальсони співають кансоне?
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24.04.2024 21:50 Відповісти
Це вже лютий треш-президент прострочений, якісь договори підписує секретут простроченого презіка. Не влада, а 95кагал.Капець
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24.04.2024 22:06 Відповісти
Завтра в новинах! Міністр оборони Португалії підтримає запитиукраїнського уряду щодо повернення в Україну біженців чоловічої статі призовного віку.
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25.04.2024 00:47 Відповісти
Что дают эти бумажки, Украине?
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25.04.2024 06:50 Відповісти
 
 