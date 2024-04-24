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Новости
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Украина начала переговоры по соглашению о безопасности с Португалией

Прапор Португалії і України

Украина начала переговоры с Португалией над проектом двустороннего соглашения по безопасности. Также стороны согласовали график дальнейших переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.

В соответствии с указом Президента, украинскую делегацию на переговорах возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Отдельное внимание уделили ожиданиям от инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, а также важной роли Португалии в реализации Украинской формулы мира и привлечении к этому процессу стран Глобального Юга.

Также читайте: Португалия имела определенные колебания по поводу членства Украины в ЕС, теперь их нет, - глава МИД Ранжел

Напомним, Украина заключила уже девять двусторонних соглашений по безопасности, а именно: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Автор: 

безопасность (1101) Португалия (197) соглашение (1301)


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Топ комментарии
+1
До чого ж потужно!)
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24.04.2024 21:32
+1
А в Омані єрмак теж безпекову угоду укладав?
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24.04.2024 21:34
+1
Це вже лютий треш-президент прострочений, якісь договори підписує секретут простроченого презіка. Не влада, а 95кагал.Капець
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24.04.2024 22:06
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ох єрмак нам понапідписує...
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24.04.2024 21:29 Ответить
То повна срака ! Якась секретурка очолює державну делегацію на міжнародних переговорах .
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24.04.2024 21:32 Ответить
До чого ж потужно!)
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24.04.2024 21:32 Ответить
А в Омані єрмак теж безпекову угоду укладав?
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24.04.2024 21:34 Ответить
Зеля, готуйся на вихід! І не займайся папірцями які не коштують і фарби якими надруковані.
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24.04.2024 21:37 Ответить
якшо португалія десь на тіморі зав'язне у войнушці, то українці вимушені будуть воювати за португалію своїми людьми
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24.04.2024 21:39 Ответить
Знову Єрмак-
Там скінчились персони?

Кальсони співають кансоне?
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24.04.2024 21:50 Ответить
Це вже лютий треш-президент прострочений, якісь договори підписує секретут простроченого презіка. Не влада, а 95кагал.Капець
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24.04.2024 22:06 Ответить
Завтра в новинах! Міністр оборони Португалії підтримає запитиукраїнського уряду щодо повернення в Україну біженців чоловічої статі призовного віку.
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25.04.2024 00:47 Ответить
Что дают эти бумажки, Украине?
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25.04.2024 06:50 Ответить
 
 