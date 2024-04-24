Украина начала переговоры по соглашению о безопасности с Португалией
Украина начала переговоры с Португалией над проектом двустороннего соглашения по безопасности. Также стороны согласовали график дальнейших переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Офиса Президента.
В соответствии с указом Президента, украинскую делегацию на переговорах возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.
Отдельное внимание уделили ожиданиям от инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, а также важной роли Португалии в реализации Украинской формулы мира и привлечении к этому процессу стран Глобального Юга.
Напомним, Украина заключила уже девять двусторонних соглашений по безопасности, а именно: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.
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