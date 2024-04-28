Україна та США працюють над текстом безпекової угоди, - Зеленський

Команди України та Сполучених Штатів працюють над конкретним текстом двосторонньої безпекової угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Зараз наші команди – України та Сполучених Штатів – працюють над двосторонньою безпековою угодою. Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї. Угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства. Я вдячний і нашій команді, і команді американської сторони за просування з підготовкою угоди", - розповів Зеленський.

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Нагадаємо, Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.