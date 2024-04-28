Украина и США работают над текстом соглашения о безопасности, - Зеленский
Команды Украины и Соединенных Штатов работают над конкретным текстом двустороннего соглашения о безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.
"Сейчас наши команды - Украины и Соединенных Штатов - работают над двусторонним соглашением относительно безопасности. Уже над конкретным текстом работаем. Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение наиболее сильным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия. Соглашение должно быть действительно образцовым, которое будет соответствовать силе американского лидерства. Я благодарен и нашей команде, и команде американской стороны за продвижение с подготовкой соглашения", - сказал Зеленский.
Напомним, Украина заключила уже девять двусторонних соглашений о безопасности, а именно: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але що там з реальною безпекою?
НЕ ДАВАТИ ГРОШІ ЗАХІДНИМ ЛОБІСТАМ ПІАРИТИ ЄРМАКА ЙОГО ПОСИДЕНЬКАМИ !
"Верховною Радою керує не Стефанчук, а призначений Офісом президента Штучний: заява депутатки Європарламенту фон
За словами фон Крамон, у Верховній Раді траплялись випадки, коли депутатам відмовляли в підписанні відряджень за межі країни.
"Так, ми дуже добре про це обізнані та боремося за права моїх колег. Це ненормально", - наголосила вона.
Вона додала, що "після одного з голосувань із таким самим зверненням зіткнулися й ті люди, які не голосували за певний закон", зазначивши, що "насправді це використовується як політичний інструмент проти тих депутатів, які не йшли президентською лінією".
На її думку, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук "нічого не вирішує", а рішення ухвалює генеральний секретар Ради В'ячеслав Штучний, призначений Офісом президента".
НУ І ТД ВСЕ НАМ ВІДОМЕ
Він не може визнати себе круглим дурнєм, тому що він круглий дурень.
Але на керівництво країною таких пацієнтів допускати не можна.
Це дупа для країни...
Будь-хто може помилитися.
Але. Якщо країна не виправить цю помилку - це буде друга і остання помилка. А камлання про "переможемо - потім розберемося" - це й є те, що зеленим гнидам треба. З такими "керманичами" не переможемо. Мало того, що вони дурні як пробка, мало того що вони крадуть, як не в себе. Вони свідомо працюють на ворога, вони його агенти. Так перемогти неможливо.
Для того, аби владу тримати "в тонусі" і примушувати працювати на людей, необхідно залізно дотримуватися трьох принципів: (1) виборність; (2) обмеженість строку передування у владі, (3) і саме головне - легітимна можливість для громадян турнути владу шляхом повстання (в широкому сенсі цього значення). В Україні ці маленькі зелені гниди швидко йдуть по шляху усіх диктатур - шляхом порушення цих трьох принципів. Цього допустити не можна. Необхідно застосувати "пункт 3". Інакше вся ця історія з українською незалежністю, уся ця війна - все це піде насмарку.
Маленьке рожеве порося Зеленський виросте у велику смердючу свиню...
Німеччина також підписала угоду
США також хочуть підписати угоду
Посол США в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82_%D0%91%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA Бріджит Брінк , коментуючи безпекову угоду між Україною та Великою Британією, заявила, що Сполучені Штати також прагнуть підписати з Україною безпековий договір
Проте, чомусь https://tsn.ua/politika/stefanishina-pidtverdila-scho-ssha-ta-nimechchina-proti-zaproshennya-********-do-nato-2551444.html обидві проти запрошення України до НАТО
Мабуть НАТО та угоди - дають різні зобов'язання
меморандуму ?
якщо Трамп прийде до влади то може не виконувати та і Байден після виборів почне по іншому вести політику...
Не смішіть мої шкарпетки. Клоуни та ларьочники готують безпекову угоду з США. 😁
Хибащо з сторони США її підпише Джим Керрі.
-Будапештський меморандум
У новий текст тільки орбана треба добавити...
Хернею займається 95 квартал