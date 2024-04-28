Украина и США работают над текстом соглашения о безопасности, - Зеленский

Команды Украины и Соединенных Штатов работают над конкретным текстом двустороннего соглашения о безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас наши команды - Украины и Соединенных Штатов - работают над двусторонним соглашением относительно безопасности. Уже над конкретным текстом работаем. Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение наиболее сильным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия. Соглашение должно быть действительно образцовым, которое будет соответствовать силе американского лидерства. Я благодарен и нашей команде, и команде американской стороны за продвижение с подготовкой соглашения", - сказал Зеленский.

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Напомним, Украина заключила уже девять двусторонних соглашений о безопасности, а именно: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.