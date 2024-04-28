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Украина и США работают над текстом соглашения о безопасности, - Зеленский

зеленський

Команды Украины и Соединенных Штатов работают над конкретным текстом двустороннего соглашения о безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас наши команды - Украины и Соединенных Штатов - работают над двусторонним соглашением относительно безопасности. Уже над конкретным текстом работаем. Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение наиболее сильным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия. Соглашение должно быть действительно образцовым, которое будет соответствовать силе американского лидерства. Я благодарен и нашей команде, и команде американской стороны за продвижение с подготовкой соглашения", - сказал Зеленский.

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Напомним, Украина заключила уже девять двусторонних соглашений о безопасности, а именно: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Автор: 

безопасность (1101) Зеленский (20210) США (26381)


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Топ комментарии
+19
Текст - це добре! Бувший псевдоактор його гарно зачитає в телевізорі.
Але що там з реальною безпекою?
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28.04.2024 19:15
+12
10 рокiв царювати зiбрався? Хертам
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28.04.2024 19:16
+10
Зеленський - класичний пацієнт для вивчення ефекта Данніга-Крюгера.
Він не може визнати себе круглим дурнєм, тому що він круглий дурень.
Але на керівництво країною таких пацієнтів допускати не можна.
Це дупа для країни...
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28.04.2024 19:49
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Текст - це добре! Бувший псевдоактор його гарно зачитає в телевізорі.
Але що там з реальною безпекою?
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28.04.2024 19:15 Ответить
Реальна безпека це коли нелегетимний імбецил і зрадник просто йде і не робить вид спасителя країни.
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28.04.2024 20:20 Ответить
Мені здається що ми втрачаємо Донбас !
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28.04.2024 22:48 Ответить
10 рокiв царювати зiбрався? Хертам
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28.04.2024 19:16 Ответить
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28.04.2024 19:57 Ответить
А як Володя і що Володя має підписувати? Яку частину України він всуне в документ? Які території він збереже? Чи йому пшієдно, йому головне зберегти офіс президента і булаву?
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28.04.2024 20:53 Ответить
конкретно "зелені зрадники" післали накуй США ІЗ ЇХ БЕЗПЕКОВИМИ ГАРАНТІЯМИ ДЛЯ УКРАЇНИ ще у вересні 21 року-https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html
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28.04.2024 19:18 Ответить
Хоч би Будапештський меморандум не спаскудив своїми нікчемними угодами, а то ще Україна виявиться гарантом безпеки США.
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28.04.2024 21:38 Ответить
Треба щоб обов`язково прописали, що Україна гарантує не нападати на США.
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28.04.2024 19:24 Ответить
США вимагають, шоб нікакого Квартала в тєлєвідєньї США не було, а Ze настаює на єдіному інформаціонному просторі від Сан-Франциско до Владівостока і шоб "Свати" кожен день на СNN
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28.04.2024 19:47 Ответить
Будапешт-2?
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28.04.2024 19:24 Ответить
Москва 2042
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28.04.2024 19:26 Ответить
Ключове слово-конкретний. Жаль,що не потужний
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28.04.2024 19:25 Ответить
БЕЗПЕКОВА УГОДА - ***** ВЛАДУ ОФІСУ! ВОВІ ЧИЧТО ПРЕДСТАВНИЦЬКУ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВЛАДИ У ВР = КАБМІН ВІЙСКОВОГО ЧАСУ. ПОВКРНЕНННЯ КОМАНДИ ЗАЛУЖНОГО !
НЕ ДАВАТИ ГРОШІ ЗАХІДНИМ ЛОБІСТАМ ПІАРИТИ ЄРМАКА ЙОГО ПОСИДЕНЬКАМИ !
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28.04.2024 19:28 Ответить
Хтось вірить, що воно обісрате скаже правду що!!! від нього вимагають партнери? Ось тільки один приклад того що вирвалося назовні

"Верховною Радою керує не Стефанчук, а призначений Офісом президента Штучний: заява депутатки Європарламенту фон

За словами фон Крамон, у Верховній Раді траплялись випадки, коли депутатам відмовляли в підписанні відряджень за межі країни.

"Так, ми дуже добре про це обізнані та боремося за права моїх колег. Це ненормально", - наголосила вона.

Вона додала, що "після одного з голосувань із таким самим зверненням зіткнулися й ті люди, які не голосували за певний закон", зазначивши, що "насправді це використовується як політичний інструмент проти тих депутатів, які не йшли президентською лінією".

На її думку, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук "нічого не вирішує", а рішення ухвалює генеральний секретар Ради В'ячеслав Штучний, призначений Офісом президента".
НУ І ТД ВСЕ НАМ ВІДОМЕ
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28.04.2024 19:33 Ответить
Боневтік про НАТО вже і не згадуе, а витрачае гроші на дурню типа мемораедуму з Будапешту.
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28.04.2024 19:31 Ответить
От коли партнери скажуть не тільки по закриті канали та відсутність свободи слова а ВЕЛИКУ ПРАВДУ про ВИРОКА НА БАНКОВІЙ?
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28.04.2024 19:35 Ответить
Тільки жодна з цих угод немає юридичної сили. Жодної не ратифікував не один парламент з цих країн.
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28.04.2024 19:38 Ответить
Це театр для зе з Козирем -Україна та США працюють? Це відставні расмуссени гроші заробляють на лобіюванні відєрмакоборделю грошима допомоги? КРУГААБАРОТ БАБЛА В ТЕАТРІ МИРНИХ УГОД для обісратого актора з нульовими повноваженнями?
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28.04.2024 19:44 Ответить
Зеленський - класичний пацієнт для вивчення ефекта Данніга-Крюгера.
Він не може визнати себе круглим дурнєм, тому що він круглий дурень.
Але на керівництво країною таких пацієнтів допускати не можна.
Це дупа для країни...
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28.04.2024 19:49 Ответить
"Дупа для країни" це її вумний нарід, який і вибрав собі такого дурня. Зешобла підсунула голобородька, "сватів", шашликів і поржать - і народ повівся, так хто кому винен?
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29.04.2024 04:51 Ответить
Стара китайська мудрість каже - якщо хтось зробив помилку і не виправив її - то він зробив вже дві помилки. Сказати, що народ повівся. "так хто кому винен" - не сказати нічого.
Будь-хто може помилитися.
Але. Якщо країна не виправить цю помилку - це буде друга і остання помилка. А камлання про "переможемо - потім розберемося" - це й є те, що зеленим гнидам треба. З такими "керманичами" не переможемо. Мало того, що вони дурні як пробка, мало того що вони крадуть, як не в себе. Вони свідомо працюють на ворога, вони його агенти. Так перемогти неможливо.
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29.04.2024 07:13 Ответить
В цілому згідний, але... вже тридцять років робимо теж саме -стаємо на ті самі граблі. Подивіться за ці роки результати виборів. Чому, ну чому так люди ведуться на популістів, брехунів, старих комуняк? Це вже яка "китайська" помилка? Це вже якесь помутніння чи що?
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29.04.2024 07:23 Ответить
Політики у всьому світі, за невеликим виключенням, шахраї і пройдисвіти. В рамках пристойності владу цивілізованих країн тримає не якась там "моральність" чи "порядність". Як казав Рейган - уряд це не вирішення проблеми - уряд це частина проблеми.
Для того, аби владу тримати "в тонусі" і примушувати працювати на людей, необхідно залізно дотримуватися трьох принципів: (1) виборність; (2) обмеженість строку передування у владі, (3) і саме головне - легітимна можливість для громадян турнути владу шляхом повстання (в широкому сенсі цього значення). В Україні ці маленькі зелені гниди швидко йдуть по шляху усіх диктатур - шляхом порушення цих трьох принципів. Цього допустити не можна. Необхідно застосувати "пункт 3". Інакше вся ця історія з українською незалежністю, уся ця війна - все це піде насмарку.
Маленьке рожеве порося Зеленський виросте у велику смердючу свиню...
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29.04.2024 07:43 Ответить
1000%
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29.04.2024 11:44 Ответить
думають як сильнише сказати - найвиличнішій херпіду чи просто вава найвеличніший мужичинка скумбії по 8...а вам як краще?
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28.04.2024 19:54 Ответить
Вже 9 безпекових угод - проте результату не видно

Німеччина також підписала угоду
США також хочуть підписати угоду

Посол США в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82_%D0%91%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA Бріджит Брінк , коментуючи безпекову угоду між Україною та Великою Британією, заявила, що Сполучені Штати також прагнуть підписати з Україною безпековий договір

Проте, чомусь https://tsn.ua/politika/stefanishina-pidtverdila-scho-ssha-ta-nimechchina-proti-zaproshennya-********-do-nato-2551444.html обидві проти запрошення України до НАТО
Мабуть НАТО та угоди - дають різні зобов'язання
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28.04.2024 19:56 Ответить
найшов час цією муйнею пустопорожньою займатися. Будапештського протоколу мало?
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28.04.2024 19:57 Ответить
чiм бiльше паперу, тим чище заднiца.
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28.04.2024 20:11 Ответить
Снова писульки вместо ракет,ПВО и самолетов?
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28.04.2024 20:03 Ответить
На Херсонщині + 1 звільнена територія - острів Нестрига, це підтверджує Сирський
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28.04.2024 20:07 Ответить
чрму радіти що ще одні кринки зроблять
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28.04.2024 21:41 Ответить
Украiна та США пiдписали угоду о ненападенii.
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28.04.2024 20:10 Ответить
З усіх країн, з котрими дерьмак підписав такі безпекові угоди, тіки брити заявили про якись цифри - грошей, зброй, б/к, тощо - всі інші - це суцільна брехня путіна-зеленского-дерьмака для зе-марафону - все добре, чудова маркіза, наступ моїх друзів(це друзі зеленского, не мої) - зупинено - ЗСУ перейшло у контрнаступ - ну шо там з рейтінгом - зеленский - я ж зняв, як яго- головнокомандувача залужного.
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28.04.2024 20:20 Ответить
Зе гарантує безпеку США, США гарантує безпеку Зе.
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28.04.2024 20:27 Ответить
Україна не переможе - доти поки українці не захочуть ПЕРЕСТАТИ ЖИТИ В БРЕХНІ. Країна в якій толерується брехня,корупція ,лицемірство та подвійні стандарти не переможе ніколи...
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28.04.2024 20:32 Ответить
Ці безпекові угоди так само ефективні як намагання двох ********** зачати дитину.
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28.04.2024 20:32 Ответить
Чим ця безпекова угода буде відрізнятися від Будапештського
меморандуму ?
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28.04.2024 20:57 Ответить
Просто буде Будапештський меморандум-2.
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28.04.2024 21:23 Ответить
Щось зараз до виборів домовлятись із штатами це папір переводити...

якщо Трамп прийде до влади то може не виконувати та і Байден після виборів почне по іншому вести політику...
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28.04.2024 21:44 Ответить
Які угоди, папірці для галочки, оце хворококаїновопорхатенемите зітріть з лиця землі разом з підорафію, от головна Угода!
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28.04.2024 21:57 Ответить
Слова нагнули США и заставляють их в угоду Зели какой-то булшит подписывать. Для республиканцев это лишь повод над Байденом посмеяться
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28.04.2024 22:24 Ответить
Та херня то все...
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28.04.2024 22:25 Ответить
І хто ж з шапітолію ЗЄ здатен народити хоч щось притомне?

Не смішіть мої шкарпетки. Клоуни та ларьочники готують безпекову угоду з США. 😁
Хибащо з сторони США її підпише Джим Керрі.
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29.04.2024 00:01 Ответить
та вже є такий текст
-Будапештський меморандум
У новий текст тільки орбана треба добавити...
Хернею займається 95 квартал
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29.04.2024 00:30 Ответить
наволоч брехлива
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29.04.2024 08:16 Ответить
На які "10 років"?? Ти зібрався воювати і сидіти в президентах 10 років? А ти не окуїв?
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29.04.2024 08:25 Ответить
ти вже всіх pf],fd зі своїми формулами миру! ми вже бачили формулу будапештского меморандуму. ніщо крім ЗБРОЇ не дасть нам гарантій. підхолуй єрмака
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29.04.2024 10:22 Ответить
 
 