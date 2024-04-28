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Мы ожидаем именно такого объема и веса в поставках вооружений, которые способны изменять ситуацию на поле боя, - Зеленский. ВИДЕО

Украина ждет, что поставки вооружения от союзников будут в объемах, которые помогут поменять ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Помним, что нам должен принести этот год в политическом смысле. Это и результат с Евросоюзом. Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров относительно вступления, и теперь свои обязательства должна выполнить сторона Евросоюза.

Продолжаем готовить на июнь первый инаугурационный Саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней - и команды ключевых партнеров, работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным. Точно можем сказать: все континенты будут представлены - разные части мира, разные взгляды на глобальное развитие. Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царствует безумие. Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру.

Также читайте: Зеленский провел разговор с лидером меньшинства в Палате представителей Джеффрисом: рассказал о неотложной потребности в усилении ПВО системами Patriot

Ни одного дня не теряем для Украины: только что говорил с лидером демократов в Палате представителей Конгресса США Хакимом Джеффрисом. Поблагодарил его и всех конгрессменов за поддержку нашего государства и личное лидерство в продвижении нового пакета помощи Украине. Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнерами, чтобы достичь именно того уровня оперативности в помощи, который нужен, чтобы не только сохранять наши позиции, но и чтобы срывать российские планы войны. Мы еще ожидаем поставки, обещанные Украине, - мы ожидаем именно такого объема и веса поставок, которые способны менять ситуацию на поле боя в интересах Украины. И важно, чтобы была реализована каждая наша договоренность - все, что даст и практические результаты на поле боя, и поддержит моральную силу всех, кто на передовой.

Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал - Альянс не должен бояться своей силы и прятаться от своих основ. Каждая страна, разделяющая общие ценности и готовая реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747)


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Топ комментарии
+16
Кінцева фраза - це Захід винний, що мене вибрали Президентом!
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28.04.2024 19:04
+11
Це ЙМОВІРНРНО!!! мабуть могло статися тільки на початку, коли орки були розгублені . Коли орки лякалися несчасних дронів українців , але США лягли під ядерний шантаж, а ***** підняло свої спрожмоності.
Залужний робив дуже вірні аналізи з нової стратегії війни - тільки слухали його орки.
А обісраний ЗЕ очарований Люсєй та Будановим з обіцянками шаликів у Криму , вирішив сховати голову у пісок розтікаючогося свого рейтингу - Й ОБЕЗГОЛОВИВ ЗСУ від НАЙДОСВІЧЕНІШОЇ КОМАНДИ ГЕНЕРАЛІВ!
Так Що то було - зрада чи переляк?
кому тепер партнери довірятимуть свою зброю? Генералу зі школи мордору? Підлабузнику Сирському? перша головна його "заслуга" -провалена ротація й діра для орків під Авдіївкою!
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28.04.2024 19:02
+10
Случайнааааа? Сирський завалив ротацію під Авдіївкою- й залишився відкритий вхід для орків?

https://www.youtube.com/watch?v=C9Zrxr2w3bU
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28.04.2024 18:51
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28.04.2024 18:47 Ответить
просто дурень...немає шукати сенс
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28.04.2024 19:57 Ответить
Не дурень, а зраднику скільки зброї не дай, він все одно зрадить, бо така вона функція продажної душонки.
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28.04.2024 20:22 Ответить
сама більша помилка українців, це думати що він дурень...
згадайте карликових теранів.
наполеон, ленін, гітлер сталін, італієць, забув як, *****, і цей.....
нічого не спадає на думку???
то підкажу.
самі жорстокі люди!!! і зовсім не дурні
просто жага щось, комусь доказати, що зриває їм дах
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28.04.2024 21:34 Ответить
Арулити СТАВКОЮ буде Подляк з вонючим кремлівським трампьонишем Козирем?
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28.04.2024 18:49 Ответить
Случайнааааа? Сирський завалив ротацію під Авдіївкою- й залишився відкритий вхід для орків?

https://www.youtube.com/watch?v=C9Zrxr2w3bU
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28.04.2024 18:51 Ответить
Все більше переконуюся в похмурої, але логічною теорії. Якби Захід хотів поразки рф, він давно б це зробив. Але він хоче поступового ослаблення рф. Тому війна буде довгою і результат не влаштує жодну з воюючих сторін.
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28.04.2024 18:51 Ответить
Це ЙМОВІРНРНО!!! мабуть могло статися тільки на початку, коли орки були розгублені . Коли орки лякалися несчасних дронів українців , але США лягли під ядерний шантаж, а ***** підняло свої спрожмоності.
Залужний робив дуже вірні аналізи з нової стратегії війни - тільки слухали його орки.
А обісраний ЗЕ очарований Люсєй та Будановим з обіцянками шаликів у Криму , вирішив сховати голову у пісок розтікаючогося свого рейтингу - Й ОБЕЗГОЛОВИВ ЗСУ від НАЙДОСВІЧЕНІШОЇ КОМАНДИ ГЕНЕРАЛІВ!
Так Що то було - зрада чи переляк?
кому тепер партнери довірятимуть свою зброю? Генералу зі школи мордору? Підлабузнику Сирському? перша головна його "заслуга" -провалена ротація й діра для орків під Авдіївкою!
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28.04.2024 19:02 Ответить
Тобі нагадати скільки міст втратив Залужний? Справа не в генералах.
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28.04.2024 19:09 Ответить
Якщо справа не в генералах , тоді розказуй накуя "зе" поміняв Залужного .на стирського???
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28.04.2024 19:13 Ответить
Залужний втратив Соледар і Бахмут, провалив контрнаступ, втратив Мар'їнку. Авдіївка була приречена, це все розуміли. Але при цьому він залишався шанованим в країні. Його відсторонили вчасно. І свого часу повернуть як рятівника замість Зе. Це моє особисте припущення.
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28.04.2024 19:19 Ответить
по- суті.(Справа не в генералах. ).Які успіхи в Сирського і як в генрала,так на місці міністра оборони ...???
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28.04.2024 19:22 Ответить
Бахмут - це була ключова бойня для Сирського з вовою- Залужний якраз був за те, щоб залишити раніше . Але там проти бандюків рашки полягли кращі специ ЗСУ. Саботаж = зрада = страх перемоги бо буде розплата .
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28.04.2024 19:23 Ответить
ЦЕ ПІСЛЯ КОЛИ ЗАЛУЖНИЙЗДАВ ? КОЛИ РЕЗНІКОВ КРАВ ТА НАВІТЬ "ВЕСІЛЬНІ МАВІКИ" ЗАСТОПРОРИВ ?А КАМИШІН ОБІЦЯВ МІЛЬЙОНИ ДРОНІВ , АЛЕ ТІЛЬКИ ЗЕРНОМ АХМЕТОВА ЗАЙМАВСЯ? А МАРОДЕРНЯ КРАЛА КРАЛА КРАЛА !!!

А ТЕПЕР ЗГАДАЙ ТРИ ЗВЕРНЕННЯ ЗАЛУЖНОГО ВСЬОГО ТРИ!!! СТРАТЕГІЧНІ!!!
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28.04.2024 19:16 Ответить
Заслужений віддав чи зелена хрипата ганчірка?
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28.04.2024 19:18 Ответить
є ще й інша логіка на Заході.Якщо українська влада сама докладає зусиль,щоб Україна не перемогла , то з якої радості Захід буде "рвати задницю" допомогою?
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28.04.2024 19:10 Ответить
Якщо навіть ротацію провів ГОЛОВНИЙ, залишивши діру у фронті для орків - то як йому Партнери можуть довіряти все, що готується під цього головного ?
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28.04.2024 19:19 Ответить
"Але він хоче поступового ослаблення рф"

Який приклад, що він хоче ослаблення рф?

https://minfin.com.ua/2024/01/11/119497887/ Наприклад, доходи від газу+нафти, за Трампа знижувались, за Байдена почали зростати
за 2023 рів такіж як в 2018, та більші ніж в 2019-2020 роках
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28.04.2024 19:49 Ответить
ПДР в тебе в бюджеті на всяку хню виділено сотні мільярдів, а ти як актриса німецьких фільмів готова приймати з усіх сторін.
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28.04.2024 18:58 Ответить
.. надєжди в'юношєй пітают..
дають як тому цепному псу - аби не здох
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28.04.2024 19:03 Ответить
Поставка вооружений самой Украиной в 2019-2022 гг.
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28.04.2024 19:04 Ответить
Кінцева фраза - це Захід винний, що мене вибрали Президентом!
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28.04.2024 19:04 Ответить
АБО - ЦЕ ДЖОНСОН ВИННИЙ ЩО Я НЕ ЗДАВ УКРАЇНУ У ТУРЦІЇ...
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28.04.2024 19:12 Ответить
вже потрібно готувати новий пакет допомоги.. шоп котячі йайки не луснули від розтягування на роки
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28.04.2024 19:06 Ответить
Для вови не театр військових дій та планів на них важливий , вову хвилює театр одного актора! Може правда партнери заставлять його повернути Залужного?
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28.04.2024 19:10 Ответить
ціль - виростити в Уукраїні мильярд евреїв, ой пардон. деревів.
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28.04.2024 19:12 Ответить
Ждун!
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28.04.2024 19:18 Ответить
Ждун-малорос.
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28.04.2024 19:20 Ответить
чого ви, шановні, скиглите ? хай той Зеленський хоч на колінах випрошує ту зброю, така в нього робота, а писати "от", "аби" - то дурне діло, ні кому не відомо, що було коли б ...
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28.04.2024 19:24 Ответить
Слова розумного чоловіка. Не часто їх тут почуєшь
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28.04.2024 19:32 Ответить
Вони ще досі думають, що Зе тратить свої сили, щоб випрошувати зброю? Вони ще досі не зрозуміли, що він НЕ РОБИТЬ АБСОЛЮТНО НІЧОГО? Якщо в Україні ще досі лишаються такі дурники, як ви, то на-фіг таку "країну дурнів"
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28.04.2024 21:07 Ответить
вже є "вікно" на кордоні ? ну, то й "на-фіг" з країни
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29.04.2024 01:13 Ответить
А лопати будуть? Бо дуже хочеться побачити,як нєкій кулєба буде боронити ними Україну! Він же обіцяв, майже зуб давав!
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28.04.2024 19:49 Ответить
Trudno poniat pocemu nexocet dat Patriot sistemi?U amerikansec ix mnogo v rezerve.
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28.04.2024 19:49 Ответить
ключевое слова ожидаем, а ожидать можно долго
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28.04.2024 19:56 Ответить
А щоти сам зробив для цього зепідор? обладував в інженерному відношенні рокадні дороги біля кордону з рашккою щоб оркам було легше пресуватися?
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28.04.2024 19:58 Ответить
"...Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин..."

Це вже клініка. Ворюга на ворюзі. Держдеп пише доповідь про порушення прав людини в Україні. Європейські парламентарі погрожують зупинити фінансову допомогу, якщо не припинять знущатися з опозиції, гроші вже цим ворюгам давати не хочуть.
А це чмо з дерев'яною мордою тулить про виконані умови...
Унікальний кадр...
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28.04.2024 20:01 Ответить
А з нашого боку, ну з боку Оманського договора - граблі, причому чисто українськи - вони з всіх боків - граблі, як їх не поклади - чотирьох сторонні - українці дебіли, але красунчики - тік-ток, FB, ліга сміху, і вишня на кучі лайна - кв95, та фано з ************.
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28.04.2024 20:26 Ответить
Amerikansi pervuju ocered iz paketa pomoci dajiot to sto im vygodno,poderzyvaja svojiu promyslenost.Ja daze somnevajus sto soglasujet s vasimi,vopros s kem s Umerovim dolzni byli bi,no tot vet necego neponimajet ,to sto emu skazet budet xoroso.Kak bi dengi vydelini Ukraine,no sto xotelos imet s nix nedajut.Vot dengi jest daj F-35 skazem ili vertalioti Apache,te sami Patriot
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28.04.2024 20:35 Ответить
Американці дадуть саме те, що збираються дати.
Не більше і не менше.
А ти зі своєю ришибленою «командою» лише дратуєш та провокуєш союзників.
Якби вели себе по людськи то трампісти не мали б жодних аргументів і допомогу Україні надали б вже у січні!
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28.04.2024 20:39 Ответить
Дивно, а чому він не чекає бітуму для асфальту та мʼяса для шашликів? Що трапилось, вава, миру в очах куйла більше не бачиш?
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28.04.2024 20:40 Ответить
Дивно, що преса мовчить про доповнення від республіканської партії в цих законах:

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закон про 61млрд
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати дальнобійні ракети атакамс для перемоги України

закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text мир через силу в 21 столітті "
який має розділ "процвітання України" - це про конфіскацію російських активів та відновлення України
в західній пресі називають закон про тік-ток, хоча в законі одне слово тік-ток, та 99 слів Україна

закон на обговоренні від республіканців, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 подовжити лендліз до 2026 року
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28.04.2024 20:54 Ответить
Який обсяг зброї чекає Верховний головнокомндувач? А коли свою будуть випускати? Ну дадуть США ще раз-два, а далі? Прийде техніка, а спеціалісти є? Наприклад механіки, навідники на "Бредлі" чи танки, яких раніше підготували в США вже "задвухсотили", засунувши їх в піхоту?
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28.04.2024 20:57 Ответить
Такое впечатление что они потеряли всю техдокументацию и оборудование и людей для производства собственных ракет. Ну потому что хоть что то для ударов по НПЗ можно было уже наклепать, хоть несколько десятков.
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28.04.2024 21:00 Ответить
Це вже прогрес після запрошення на шашлики.
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28.04.2024 21:21 Ответить
І тому оплачені львіввським Арселом снаряди зі Словакії не забирали?
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28.04.2024 21:40 Ответить
Очикуємо від кого? Від УкрОборонПрому? Мо?
А що інщі щось винні?
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29.04.2024 14:24 Ответить
 
 