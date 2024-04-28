Мы ожидаем именно такого объема и веса в поставках вооружений, которые способны изменять ситуацию на поле боя, - Зеленский. ВИДЕО

Украина ждет, что поставки вооружения от союзников будут в объемах, которые помогут поменять ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Помним, что нам должен принести этот год в политическом смысле. Это и результат с Евросоюзом. Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров относительно вступления, и теперь свои обязательства должна выполнить сторона Евросоюза.

Продолжаем готовить на июнь первый инаугурационный Саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней - и команды ключевых партнеров, работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным. Точно можем сказать: все континенты будут представлены - разные части мира, разные взгляды на глобальное развитие. Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царствует безумие. Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру.

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Ни одного дня не теряем для Украины: только что говорил с лидером демократов в Палате представителей Конгресса США Хакимом Джеффрисом. Поблагодарил его и всех конгрессменов за поддержку нашего государства и личное лидерство в продвижении нового пакета помощи Украине. Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнерами, чтобы достичь именно того уровня оперативности в помощи, который нужен, чтобы не только сохранять наши позиции, но и чтобы срывать российские планы войны. Мы еще ожидаем поставки, обещанные Украине, - мы ожидаем именно такого объема и веса поставок, которые способны менять ситуацию на поле боя в интересах Украины. И важно, чтобы была реализована каждая наша договоренность - все, что даст и практические результаты на поле боя, и поддержит моральную силу всех, кто на передовой.

Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал - Альянс не должен бояться своей силы и прятаться от своих основ. Каждая страна, разделяющая общие ценности и готовая реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", - подчеркнул Зеленский.

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