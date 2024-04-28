Мы ожидаем именно такого объема и веса в поставках вооружений, которые способны изменять ситуацию на поле боя, - Зеленский. ВИДЕО
Украина ждет, что поставки вооружения от союзников будут в объемах, которые помогут поменять ситуацию на поле боя в пользу Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, обращение было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Помним, что нам должен принести этот год в политическом смысле. Это и результат с Евросоюзом. Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров относительно вступления, и теперь свои обязательства должна выполнить сторона Евросоюза.
Продолжаем готовить на июнь первый инаугурационный Саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней - и команды ключевых партнеров, работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным. Точно можем сказать: все континенты будут представлены - разные части мира, разные взгляды на глобальное развитие. Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царствует безумие. Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру.
Ни одного дня не теряем для Украины: только что говорил с лидером демократов в Палате представителей Конгресса США Хакимом Джеффрисом. Поблагодарил его и всех конгрессменов за поддержку нашего государства и личное лидерство в продвижении нового пакета помощи Украине. Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнерами, чтобы достичь именно того уровня оперативности в помощи, который нужен, чтобы не только сохранять наши позиции, но и чтобы срывать российские планы войны. Мы еще ожидаем поставки, обещанные Украине, - мы ожидаем именно такого объема и веса поставок, которые способны менять ситуацию на поле боя в интересах Украины. И важно, чтобы была реализована каждая наша договоренность - все, что даст и практические результаты на поле боя, и поддержит моральную силу всех, кто на передовой.
Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал - Альянс не должен бояться своей силы и прятаться от своих основ. Каждая страна, разделяющая общие ценности и готовая реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", - подчеркнул Зеленский.
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згадайте карликових теранів.
наполеон, ленін, гітлер сталін, італієць, забув як, *****, і цей.....
нічого не спадає на думку???
то підкажу.
самі жорстокі люди!!! і зовсім не дурні
просто жага щось, комусь доказати, що зриває їм дах
https://www.youtube.com/watch?v=C9Zrxr2w3bU
Залужний робив дуже вірні аналізи з нової стратегії війни - тільки слухали його орки.
А обісраний ЗЕ очарований Люсєй та Будановим з обіцянками шаликів у Криму , вирішив сховати голову у пісок розтікаючогося свого рейтингу - Й ОБЕЗГОЛОВИВ ЗСУ від НАЙДОСВІЧЕНІШОЇ КОМАНДИ ГЕНЕРАЛІВ!
Так Що то було - зрада чи переляк?
кому тепер партнери довірятимуть свою зброю? Генералу зі школи мордору? Підлабузнику Сирському? перша головна його "заслуга" -провалена ротація й діра для орків під Авдіївкою!
А ТЕПЕР ЗГАДАЙ ТРИ ЗВЕРНЕННЯ ЗАЛУЖНОГО ВСЬОГО ТРИ!!! СТРАТЕГІЧНІ!!!
Який приклад, що він хоче ослаблення рф?
https://minfin.com.ua/2024/01/11/119497887/ Наприклад, доходи від газу+нафти, за Трампа знижувались, за Байдена почали зростати
за 2023 рів такіж як в 2018, та більші ніж в 2019-2020 роках
дають як тому цепному псу - аби не здох
Це вже клініка. Ворюга на ворюзі. Держдеп пише доповідь про порушення прав людини в Україні. Європейські парламентарі погрожують зупинити фінансову допомогу, якщо не припинять знущатися з опозиції, гроші вже цим ворюгам давати не хочуть.
А це чмо з дерев'яною мордою тулить про виконані умови...
Унікальний кадр...
Не більше і не менше.
А ти зі своєю ришибленою «командою» лише дратуєш та провокуєш союзників.
Якби вели себе по людськи то трампісти не мали б жодних аргументів і допомогу Україні надали б вже у січні!
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закон про 61млрд
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати дальнобійні ракети атакамс для перемоги України
закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text мир через силу в 21 столітті "
який має розділ "процвітання України" - це про конфіскацію російських активів та відновлення України
в західній пресі називають закон про тік-ток, хоча в законі одне слово тік-ток, та 99 слів Україна
закон на обговоренні від республіканців, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 подовжити лендліз до 2026 року
А що інщі щось винні?