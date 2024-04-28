Зеленский провел разговор с лидером меньшинства в Палате представителей Джеффрисом: рассказал о неотложной потребности в усилении ПВО системами Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером меньшинства в Палате представителей Гакимом Джеффрисом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за его личную роль в принятии Конгрессом закона о помощи Украине.



Отметил двухпартийную поддержку нашей страны в Конгрессе и лидерство Президента Байдена. Пригласил господина Джеффриса в Украину", - написал президент.



Также Зеленский рассказал о насущной необходимости в усилении украинской противовоздушной обороны системами Patriot для защиты украинских городов и общин, экономики и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.

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