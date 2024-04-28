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Зеленский провел разговор с лидером меньшинства в Палате представителей Джеффрисом: рассказал о неотложной потребности в усилении ПВО системами Patriot

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером меньшинства в Палате представителей Гакимом Джеффрисом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за его личную роль в принятии Конгрессом закона о помощи Украине.

Отметил двухпартийную поддержку нашей страны в Конгрессе и лидерство Президента Байдена. Пригласил господина Джеффриса в Украину", - написал президент.

Также Зеленский рассказал о насущной необходимости в усилении украинской противовоздушной обороны системами Patriot для защиты украинских городов и общин, экономики и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.

Также смотрите: Как минимум 7 систем Patriot нужны Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский (20210) США (26381) Patriot (263)


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Топ комментарии
+6
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28.04.2024 17:27
+3
Не хвилюйся кацап за Майдан. Скоро твоя рашка здохне і розпадатися.
Тоді настане мир.
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28.04.2024 17:32
+3
ППО була потрібна ще "вчора". Сьогодні ворог наступає суходолом. Стверджую. Відставка Залужного це спецоперація Кремля яскраво виконаная агентами ФСБ Єрмаком та Безуглою
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28.04.2024 17:36
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Що вам 8 років заважало поїхати? Верещучка, за дорученням презЕдента, навіть шатли запустила. Сподівались дочекатися мокшанскогоміра в Україні?
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28.04.2024 18:40 Ответить
З твоїм причинно-наслідковим))) який зв'язок між Майданом і з нападом кацапів?
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28.04.2024 18:14 Ответить
Для чого? Щоб встиг заробити на продажу всієї України?
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28.04.2024 18:37 Ответить
Сарана безсмертна!
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28.04.2024 18:10 Ответить
Зеленський як тупа *****, яка боїться, що битимуть її, а тому ********* всіх лобами, переводить увагу на інших, то на воєнкомів, то на втікачів за кордон, призначає цапів-відбувайлів і хлопчиків для биття, лише б не били її.

Минулого року, щоб перевести увагу суспільства з крадіжок в МО кадрів Єрмака, оголосив всіх воєнкомів «корупціонерами» і наказав звільнити. Тепер нема корупціонера Борісова, всі керівники ТЦК - служиві хлопці, але стадо тепер на них верещить, кидається биться і не дається в бусік.

І я навіть не маю претензій до стада (окрім факту, що воно стадо). Якщо вошдь дає бидлу дозвіл, лічно вошдь хлопнув бидло по плечу: «жгі, бидло, я разрєшаю», - то які претензії до бидла? Бидло в усіх країнах мислить і веде себе однаково.

Але якби ми почали проводити мобілізацію ще в грудні, коли вимагав Залужний, бо Залужний адекватний мужик і не пропонував хапати всіх підряд в авралі і через місяць підготовки кидати в бій, а спокійно по 30 тис в місяць, то і проблем таких як зараз ми не мали. Залужний одним своїм виглядом вселяв в усіх спокій і впевненість. На останній прес-конференції він оголосив суспільству важку правду про необхідність мобілізувати 500 тисяч, і йому в очі ніхто не стрибав. Суспільство сприйняло важку правду з похмурим «треба - значить треба».

Та боягуз і заздрісник Зеленський Залужного турнув і тепер ніхто впевненість не вселяє. Навпаки, Зеленський одним своїм виглядом вселяє невпевненість.

І тепер ми маємо зірвану на 5 місяців мобілізацію.

Через це - некомплект військ на фронті. Через це - прорив в Очеретине. Того самого фронту, який в обіцянках був «заздалегідь підготовленими лініями оборони». А Зе тепер переводить увагу на ухилянтів в Польщі.

Трус Зеленський боявся Залужного і мобілізовувати свій лохторат, а тепер все одно змушений загрібати свій лохторат, тільки в умовах значно гірших.

Все в світі банально. Це наслідок обрання «гетьманом» 40-кілограмового шибзда з дитячим розміром ноги. Він все життя тремтить серед вас, високих і красівих, тому і створює вам проблеми.

…………………….
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28.04.2024 18:20 Ответить
https://republic.com.ua/article/ti-cze-rozviv-ti-i-vipravlyaj.html https://republic.com.ua/article/ti-cze-rozviv-ti-i-vipravlyaj.html

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28.04.2024 18:22 Ответить
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28.04.2024 17:27 Ответить
Кремльовська табакерка - фейковий кацапський сайт з фейковими "перемогами".
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28.04.2024 17:34 Ответить
Якраз ті, що "скакали за незалежність" вже давно на фронті. Багато хто загинув чи став інвалідом. Інші виховали собі заміну. Правий сектор, Азов, харківські "азовські" загони, багато інших всі вони на фронті.
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28.04.2024 17:36 Ответить
Не хвилюйся кацап за Майдан. Скоро твоя рашка здохне і розпадатися.
Тоді настане мир.
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28.04.2024 17:32 Ответить
Спочатку тебе знищать, як окупанта а потім і твою рашку.
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28.04.2024 17:37 Ответить
Ти рашистський бот, який сьогодні зареєструвався та за гроші пуйла, тут відпрацьоауєш пуйловські наративи.
Скоро тебе тут не буде.
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28.04.2024 17:48 Ответить
Все що ти втратив тобі замінить пляшка у сраці, нєкуй шастать, кацапе.
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28.04.2024 18:20 Ответить
Придурок, Майдан це була подія у відповідь на закацаплення України маріонетковим урядом Януковоща та такої дидломаси як ти
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28.04.2024 17:39 Ответить
Кацапи знищили мільйони українців, під час голодомору і війн.
Але тобі це в кайф, бо ти кацапський окупант.
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28.04.2024 17:50 Ответить
Зараз не поляки напали напали на Україну а твій пуйло.
Тому, вас окупантів, буде нищити український народ.
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28.04.2024 18:02 Ответить
коли сімейкуа Яників навіть у Ахмєтова банки почала віджимати? ото жили - я працювала в одному з таких , бандюків зі зброєю у вигляді ментів памʼятаю
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28.04.2024 18:16 Ответить
Не було б Майдану-Україна була б вірним васалом рашки, як і бєлорашка! І тоді українців вже погнали б на війну з НАТО!
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28.04.2024 18:38 Ответить
Патріот не панацея. Потрібно й для фронту машини для захисту військ від атак з повітря.
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28.04.2024 17:33 Ответить
ППО була потрібна ще "вчора". Сьогодні ворог наступає суходолом. Стверджую. Відставка Залужного це спецоперація Кремля яскраво виконаная агентами ФСБ Єрмаком та Безуглою
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28.04.2024 17:36 Ответить
вова, не у дзвінки телефонні грайся а оновлюй коаліцію, закривай мародерню ОПУ, дай опозиції врятувати країну й тебе з нею, ідіота серливого тупого!!!
твою майбутню долю вирішить фінал війни з тобою в демократичній Україні !НЕ СЦЦЦИ!нетряпко!
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28.04.2024 18:14 Ответить
Верховною Радою керує не Стефанчук, а призначений Офісом президента Штучний: заява депутатки Європарламенту фон Крамон
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28.04.2024 18:19 Ответить
В деле ПВО Запад в первую очередь полагается на авиацию а не на наземные ЗУР.

У него просто нету такого количества и наименования систем ПВО как нужно Украине. Даже если они передадут Украине вообще всё что имеют - всё равно не хватит. Даже к тому количеству Пэтриотов что уже есть у Украины - уже наблюдается дефицит ракет.
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28.04.2024 18:46 Ответить
Так чего он не передает авиацию?!
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28.04.2024 20:05 Ответить
Чтоб воевать с РФ авиацией, нужно такое её количество, на которое у Украины никогда не было пилотов и инфраструктуры. Тут сотней - другой самолётов не отделаешься. Передадут 10 - 20 (даже если 100 - принципиальной разницы нет) F - 16, они будут стоять в ангарах по соседству с Су - 27 и Миг - 29, ВС Украины, и бояться нос от туда высунуть.
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28.04.2024 20:23 Ответить
Бред. Сколько у Вьетнама было самолетов, пилотов и инфрастуктуры, когда он воевал с США?
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28.04.2024 21:45 Ответить
 
 