Как минимум 7 систем Patriot нужны Украине, - Зеленский. ВИДЕО
Украине нужно минимум семь систем Patriot. И они есть у партнеров.
Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Прошли сегодня еще один массированный ракетный удар – 34 российские ракеты разных типов. Основная мишень – это энергетика, разные объекты отрасли: и электроэнергетика, и объекты для транзита газа. Именно те газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз", - говорится в обращении.
Как отметил Зеленский, часть ракет сегодня удалось сбить.
"Траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы максимально усложнить работу нашей ПВО. Каждая сбитая сегодня ракета – это весомый результат", - отметил президент.
Он поблагодарил партнеров, которые уже помогли Украине с ПВО.
"Сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета – это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, уже имеющимися на усиление нашей ПВО, важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой "Петриотов", – чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине – и это минимум. Эти "Петриоты" есть у партнеров.
Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, сейчас нет для Европы такой же решительности в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке. Но все же есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО. Надо не упустить время – нужно дать необходимый сигнал решимости", - подчеркнул Зеленский.
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Послухайте ось це про трампьониша Козира- вагнергейтспеца , котрий спалив усі здобутки групи Бурба-Червінський
https://www.youtube.com/watch?v=nl4JCanno0I&t=445s
"БЕРЕЗЕНЬ АБО КВІТЕНЬ": ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ СПІКЕРУ ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ США ДЕДЛАЙН ЩОДО ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ -POLITICO
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за невкрадені гроші, купити купу бпла
тоді можна щонайменьше, впевнено чекати ті "петріот" бо не факт що вони будуть...
пришли в м. Ладижин аудит на закупки і ******...
якщо в громаді в 30к мешканців жонглюють сотнями лямів, то що роблять мери, з населенням в півмільйона-мільйон..
я вепвнений...
щоб не такі як ти і твоє оточення, Україна моглаб позичати МВФ а не у МВФ...
Вова, Вовочка "Гундос".
Наш брехливий малорос.
Де обіцяний тут рай?
Багатющий рідний край?
Пам'ятаєш стадіон?
Там обдурених мільйон?
Де вони, сидять в підвалі?
Чи чкурнули звідси далі?
На тобі страшна вина
В нас продовжена війна.
Бо ти армію "зливав",
Все дороги будував!
Сотні тисяч вже в труні,
Вся країна у війні.
Щоб не втрапити в "замєс",
Більшість повтікало в ЄС"
А ти далі тут гундосиш
Як БОМЖара усе просиш.
Економіку добив,
Разом всіх навік зробив!
27.04.2024
Анатолій Березенський
А ти, просто чмо. Чмо, бо по суті, займаєш посаду, на яку не тягнеш ані досвідом, ані розумом, ані вмінням державного управління.
Тому в тебе і міністром МЗС працює людина, яка лише може казати, що ніякого плану "Б" не має, і всім готова роздати лопати
Ось це і є ******** трагедією та кармою українського народу, що обрав собі під час війни у владу таких невігласів примітивних
Ви це зробили!!!
🛵 БПЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину, курсом на Кременчук;
🛵 БПЛА з Миколаївщини курсом на Одесу.
щось з кожним днем новини все паскудніше попри допомогу Заходу
Ох і розумний…