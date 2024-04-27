Как минимум 7 систем Patriot нужны Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Украине нужно минимум семь систем Patriot. И они есть у партнеров.

Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Прошли сегодня еще один массированный ракетный удар – 34 российские ракеты разных типов. Основная мишень – это энергетика, разные объекты отрасли: и электроэнергетика, и объекты для транзита газа. Именно те газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз", - говорится в обращении.

Как отметил Зеленский, часть ракет сегодня удалось сбить.

"Траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы максимально усложнить работу нашей ПВО. Каждая сбитая сегодня ракета – это весомый результат", - отметил президент.

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Он поблагодарил партнеров, которые уже помогли Украине с ПВО.

"Сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета – это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, уже имеющимися на усиление нашей ПВО, важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой "Петриотов", – чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине – и это минимум. Эти "Петриоты" есть у партнеров.

Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, сейчас нет для Европы такой же решительности в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке. Но все же есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО. Надо не упустить время – нужно дать необходимый сигнал решимости", - подчеркнул Зеленский.

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