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Как минимум 7 систем Patriot нужны Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Украине нужно минимум семь систем Patriot. И они есть у партнеров.

Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Прошли сегодня еще один массированный ракетный удар – 34 российские ракеты разных типов. Основная мишень – это энергетика, разные объекты отрасли: и электроэнергетика, и объекты для транзита газа. Именно те газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз", - говорится в обращении.

Как отметил Зеленский, часть ракет сегодня удалось сбить.

"Траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы максимально усложнить работу нашей ПВО. Каждая сбитая сегодня ракета – это весомый результат", - отметил президент.

Читайте также: Испания на "Рамштайне" подтвердила планы отправить Украине ракеты к Patriot и артиллерийские снаряды

Он поблагодарил партнеров, которые уже помогли Украине с ПВО.

"Сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета – это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, уже имеющимися на усиление нашей ПВО, важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой "Петриотов", – чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине – и это минимум. Эти "Петриоты" есть у партнеров.

Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, сейчас нет для Европы такой же решительности в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке. Но все же есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО. Надо не упустить время – нужно дать необходимый сигнал решимости", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Дальнобойное оружие, ПВО и артиллерия: Зеленский озвучил "Рамштайну" жизненно важные приоритеты для успеха Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747) Patriot (274)


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Топ комментарии
+59
І на додачу до цих систем Україні потрібен Президент Патріот! А у нас поки що преЗЕдент.
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27.04.2024 20:47
+49
Як вже ****** цей відеоблохєр.
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27.04.2024 20:50
+27
Вован, не треба нам розповідати скільки потрібно Петріотів, ти краще розкажи що ви зробили із твоїми 5-6 дЕфективними менеджерами, щоб ці Петріоти у нас були. Народу, який ти залишив без засобів оборони не потрібні твої побрехеньки в стилі "запад дай", нам потрібні твої звіти про те чого ти зі своїм кагалом досяг, щоб закрити небо, щоб посилити фронт, щоб забезпечити всім необхідним хлопців на фронті ? Де результати, Вован? Бо поки що про@оби за про@обами та відосики за відосиками. Де твої реальні досягнення? І чому їх як не було так і зараз не видно? Народу не треба розповідати про проблеми, треба ці проблеми вирішувати, тим більше, що левова частина цих проблем тобою створена...
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27.04.2024 21:02
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Правила форума Совет форумчан
І на додачу до цих систем Україні потрібен Президент Патріот! А у нас поки що преЗЕдент.
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27.04.2024 20:47 Ответить
Зеледент!
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27.04.2024 21:38 Ответить
припіздент
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28.04.2024 20:22 Ответить
77 а не 7
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27.04.2024 20:49 Ответить
Зазвичай Подляк - ПРишийкобиліхвістзнаєщо оголошує вимоги партнерам !

Послухайте ось це про трампьониша Козира- вагнергейтспеца , котрий спалив усі здобутки групи Бурба-Червінський
https://www.youtube.com/watch?v=nl4JCanno0I&t=445s
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27.04.2024 21:07 Ответить
Як вже ****** цей відеоблохєр.
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27.04.2024 20:50 Ответить
воно дало дедлайн..

"БЕРЕЗЕНЬ АБО КВІТЕНЬ": ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ СПІКЕРУ ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ США ДЕДЛАЙН ЩОДО ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ -POLITICO

https://zn.ua/ukr/war/berezen-abo-kviten-jak-zelenskij-dav-spikeru-palati-predstavnikiv-ssha-dedlajn-shchodo-vijskovoji-dopomohi-politico.html
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27.04.2024 21:57 Ответить
При этом очень тупой и продажный блогер,который корчит из себя самостоятельного президента Украины.
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28.04.2024 09:10 Ответить
І самоучітєль ігри на піанінє
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27.04.2024 20:52 Ответить
Чмо обкурене, та й все.
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27.04.2024 20:52 Ответить
та й все - та й годi
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27.04.2024 20:53 Ответить
Для чого? Прикривать тушки ухилянтів?
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27.04.2024 20:55 Ответить
щонайменьше, владі, всій, від голови громади до оточення президента потрібно перестати красти.
за невкрадені гроші, купити купу бпла
тоді можна щонайменьше, впевнено чекати ті "петріот" бо не факт що вони будуть...
пришли в м. Ладижин аудит на закупки і ******...
якщо в громаді в 30к мешканців жонглюють сотнями лямів, то що роблять мери, з населенням в півмільйона-мільйон..
я вепвнений...
щоб не такі як ти і твоє оточення, Україна моглаб позичати МВФ а не у МВФ...
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27.04.2024 20:56 Ответить
Вован, не треба нам розповідати скільки потрібно Петріотів, ти краще розкажи що ви зробили із твоїми 5-6 дЕфективними менеджерами, щоб ці Петріоти у нас були. Народу, який ти залишив без засобів оборони не потрібні твої побрехеньки в стилі "запад дай", нам потрібні твої звіти про те чого ти зі своїм кагалом досяг, щоб закрити небо, щоб посилити фронт, щоб забезпечити всім необхідним хлопців на фронті ? Де результати, Вован? Бо поки що про@оби за про@обами та відосики за відосиками. Де твої реальні досягнення? І чому їх як не було так і зараз не видно? Народу не треба розповідати про проблеми, треба ці проблеми вирішувати, тим більше, що левова частина цих проблем тобою створена...
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27.04.2024 21:02 Ответить
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27.04.2024 21:56 Ответить
Перед вторгненням познімали клістрони з систем ППО, от як «закрив» небо.
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28.04.2024 00:35 Ответить
Правління Зеленого виродка ввійде в Історію, як найжахливіші роки України. Я хочу, щоб ця істота покінчила життя самогубством після 25 років відбування пожиттєвого терміну.
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28.04.2024 19:31 Ответить
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28.04.2024 19:48 Ответить
Україні потрібні мінімум сім систем Patriot. І вони є в партнерів. Партнери в скорім часі дадуть сім систем , а їх фактично потрібно в тричі більше.Цей "зелений прорашистський стартех" , в грудні дав Джонсону зрозуміти, що Україна ,без американської допомоги протримається до березня-квітня, Воно ж плять свідомо по вказівці фсб це ляпнуло,знаючи,що Джонсон,це сприйме за реальність і до березня- квітня американської допомоги Україні не буде.
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27.04.2024 21:06 Ответить
Досить триндіти пустопорожнє, буратінка; збирай свою продажницьку зраду і під Очеретіно. Зброю вам видадуть на місці.
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27.04.2024 21:09 Ответить
Звиздун Відосний. А чого ж ви, шобло ригівске, зупинили впровадження новітніх розробок українських ППО??? Як би не зупинили українські ракетні програми, та не порозміновували, та не відвели загороджувальні підрозділи, то кацапня б і не поперла. А якщо і поперла, то була б зупинена на кордонах, а не під Києвом та під Одесою. Як подумаю про це, то навіть не буду писати, що б зробив з декількома особинами квартальної приналежності.
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27.04.2024 21:12 Ответить
ГУНДОС
Вова, Вовочка "Гундос".
Наш брехливий малорос.
Де обіцяний тут рай?
Багатющий рідний край?

Пам'ятаєш стадіон?
Там обдурених мільйон?
Де вони, сидять в підвалі?
Чи чкурнули звідси далі?

На тобі страшна вина
В нас продовжена війна.
Бо ти армію "зливав",
Все дороги будував!

Сотні тисяч вже в труні,
Вся країна у війні.
Щоб не втрапити в "замєс",
Більшість повтікало в ЄС"

А ти далі тут гундосиш
Як БОМЖара усе просиш.
Економіку добив,
Разом всіх навік зробив!
27.04.2024
Анатолій Березенський
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27.04.2024 21:17 Ответить
Тема Патріот всЬо - головна, потужна. Бо тема СТАГНАЦІЇ на фронті він ПОРЄШАЛ великим перезавантаженням генералів, які дЄрмаку не ... симпатичні . Авдіївка? Так це було при пАпЄрЄдніку. Очеретяне ? Це ж за схемою *****, - все по плану. Створили клешні ворогу, і будемо їх відрізати. Якщо відріжемо Він не просто курва, він ПОТУЖНИЙ курва.
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27.04.2024 21:20 Ответить
мають трошки тільки для себе
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27.04.2024 21:21 Ответить
Та дадуть тобі, тільки не сім, а дві. Тільки не ний
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27.04.2024 21:23 Ответить
З тобою їх не буде, зелене падло. В тебе навіть мозку не вистачає, щоб це усвідомити. Тут треба вміти розмовляти та переконувати, бути дипломатом та добре розбиратися в міжнародних відносинах.
А ти, просто чмо. Чмо, бо по суті, займаєш посаду, на яку не тягнеш ані досвідом, ані розумом, ані вмінням державного управління.
Тому в тебе і міністром МЗС працює людина, яка лише може казати, що ніякого плану "Б" не має, і всім готова роздати лопати
Ось це і є ******** трагедією та кармою українського народу, що обрав собі під час війни у владу таких невігласів примітивних
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27.04.2024 21:23 Ответить
США один дали и немцы 1 , еще 5 нада
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27.04.2024 21:24 Ответить
еще Испания вроде бы обещают , греки жлобы не дают говорят от турков защищаться
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27.04.2024 21:26 Ответить
Испания только ракеты под Патриот
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27.04.2024 21:49 Ответить
Ситуація з греками та турками парадоксальна. Дві країни що входять до одного військового блоку НАТО накопичують озброєння щоб воювати (захищатись чи нападати?) один з одним..
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27.04.2024 22:59 Ответить
Такому тіпу треба показувати зрозумілі речі, бо до нього не доходе
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29.04.2024 00:20 Ответить
Щиро вітаю всіх причетних з 5-річчям закінчення епохи бідності! Й початком ери свободи слова й вільних медій.
Ви це зробили!!!
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27.04.2024 21:25 Ответить
Почему у Зеленского меньше просмотров на 1 видео, чем у меня? Хотя я вообще не блогер.
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27.04.2024 21:27 Ответить
Всього то і треба конвоїрів та електричний стілець для гнилої гебнявої підстилки, яка вважає себе президентом.
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27.04.2024 21:29 Ответить
...і багато багато доларів...!
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27.04.2024 21:30 Ответить
Блін, ну йому самому слух не ріже? Типу нам треба 7 зрк Петріот для захисту обьектів транзиту газу країни агрессора... типу Россія бомбить свій транзит а ми його захищаємо. Ну хоч би цього не було в тексті. Просто сюр якийсь.
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27.04.2024 21:35 Ответить
проснись , никакого транзита уже нет
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27.04.2024 21:41 Ответить
Та я і не сплю) Цеж не мої слова.
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27.04.2024 23:02 Ответить
Краще NASAMS і THAAD!
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27.04.2024 21:39 Ответить
Aegis Ballistic Missile Defense System
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27.04.2024 21:44 Ответить
Краще мозг мать в голові
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29.04.2024 00:18 Ответить
Зеленський В.О. ви повинні 21.05.2024 з'явитися у ТЦК для уточнення даних...
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27.04.2024 21:47 Ответить
⚠ Щодо ситуації з шахедами:
🛵 БПЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину, курсом на Кременчук;
🛵 БПЛА з Миколаївщини курсом на Одесу.
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27.04.2024 21:47 Ответить
Одна зневага
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27.04.2024 21:49 Ответить
Скоріше Україні зовсім непотрібно це *****-ке шапіто...
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27.04.2024 21:51 Ответить
Шоб ти здох с.ка
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27.04.2024 21:53 Ответить
Дай дай дай. Всі повинні. Завжди всього мало.
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27.04.2024 22:18 Ответить
И таблеток от жадности, побольше!
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27.04.2024 22:50 Ответить
Україні потрібна голова Вови Зеленського окремо від тулуба щоб нею грати у футбол.
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27.04.2024 22:21 Ответить
А чого так мало!!! Давай більше!! Можливо, ****, асфальтом будеш збивати!!! Ти вже, гнида , шашликів наївся, з українських людей?!!!
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27.04.2024 22:38 Ответить
Для нашої сонячної системи потрібно, що найменше 5-7 ефективних менеджерів, одного потужного офісного і одного найвеличнішого.
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27.04.2024 22:41 Ответить
7 комплексів Петріот це 7 мільярдів доларів. Як раз скільки ви кожного року при владі крали.
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27.04.2024 23:26 Ответить
тільки за 21 рік було можна було замість крадіжок на дорігах купити 14 комплексів Петріот:
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27.04.2024 23:31 Ответить
Так треба прямо запитати Байдена - чому він не хоче давати "Патріоти"?
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27.04.2024 23:49 Ответить
В ближайшем будущем США вообще переложат все проблемы на европейцев, что-то по мелочи будут давать, но в целом поддержкой Украины будет занята Европа.
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28.04.2024 00:02 Ответить
Спочатку спитати у хахлів (саме хахлів, а не Українців) - чому вони не хочуть вибирати Патріотів до влади? А вже потім кивати за океан.
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28.04.2024 11:19 Ответить
Може треба всім зeбiлaм заглянути в дзеркало s запитати: "якого уя ти голосував за велиrе крадівництво, а не за "нептун", "вільху", "сапсан", "богдану"?". Там є точно всі відповіді!
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28.04.2024 12:52 Ответить
Ты должен набраться смелости и сложить с себя полномочия. Твое правление стало катастрофой для Украины. Ты должен покаяться.
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28.04.2024 00:48 Ответить
Та нехай просто сваливает.Все равно каяться оно не будет.
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28.04.2024 09:52 Ответить
Так продай Итальянскую виллу и купи 1 Петриот.
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28.04.2024 01:10 Ответить
с бениным, оманским Нариком и его фсбэшной кодлой Украине ни чего не светит.....
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28.04.2024 05:55 Ответить
А как же менеджеры,-не работают?
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28.04.2024 06:18 Ответить
Лишь бы ляпнуть! 6 обо центров востока страны , по 2 установки. Остальные обл центры пусть по 1. Столице 4 допустим. Минимум 30. Хотя в целом и по факту--- все здесь демагогия словесная. Мы не получим этого скорей всего даже 2-3 уст.
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28.04.2024 07:54 Ответить
Украине нужен седьмой президент. С полшестого получилась только кучка дерьма.
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28.04.2024 08:24 Ответить
Кучка??...
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28.04.2024 11:21 Ответить
Це план зі здачі і капітуляції України, котрий виконує шобла злодюжних продажних аморалів.
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28.04.2024 10:25 Ответить
Украине в первую очередь нужно избавиться от тебя, бенино Нарко Недоразумение и все твоей фсбэшной,тупорылой кодлы!!!
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28.04.2024 11:31 Ответить
Меньше чем через месяц Зельц будет не президент а самозванец, любой человек может посылать клоуна куда подальше, потому что по закону он обычный украинский гражданин. С таким же успехом к примеру работник депо может отдавать распоряжения или подписывать указы.
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28.04.2024 12:40 Ответить
Знову патякає.
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28.04.2024 12:16 Ответить
Я не любив януковича, він був злодієм, він був тупим, він не любив Україну, але в проффесора не було підлості - він не косив під щирого українця і не корчив з себе мессію. Але ось ця істота, це просто живий памятник, якої мерзенною, підлою, наглою і безсовісною може бути людина. Хоча, не факт що це людина
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28.04.2024 14:04 Ответить
Да кому нужен этот Янукович, это уже история, бессмысленно вспоминать его.
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28.04.2024 14:18 Ответить
Я так, для порівняння двох куп гавна
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28.04.2024 14:59 Ответить
Єдине,що ти зробив - морду нажрав,як у коня.
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28.04.2024 15:22 Ответить
Потрібно не сім "Патріотів" а, спочатку сім куль тобі в черево. І одну "контрольну" в голову. А після цього будуть і "Патріоти" в країні, і Патріоти в ОП і уряді.
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28.04.2024 16:13 Ответить
увавчик - які Петріот - ось це, заради чого, тебе обрала мудра українська більшість - та який там Порошенко - канхветки - ось це - мистецтво, ось це шана, ось за це треба обирати презедентів- давайте українці - хоча, виборів у вас вєе не буде. - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ

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28.04.2024 18:33 Ответить
Я не розумію слова "система". Я розумію ПУ, взвод, батарея, дівізіон. То скільки чого потрібно? Цей клоун продемонстрував у черговий раз свою некомпетентність.
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28.04.2024 21:36 Ответить
а може одразу рибку золоту покликати на допомогу?
щось з кожним днем новини все паскудніше попри допомогу Заходу
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28.04.2024 21:43 Ответить
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28.04.2024 21:55 Ответить
Читаєш та міркуєш, скільки писак богато зараз пишуть що Зеля винний, а те що голосували за него 75відсоткив зараз забули? Це ви 75відсоткив вини в цьому що зараз відбувається, і це на ваших руках кров наших захисників .
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28.04.2024 22:01 Ответить
З Очеретиним, СРАТЬЄХ-чотириразовий, уже зміг «розібратися», а тепер, налягає на ППО!!
Ох і розумний…
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28.04.2024 22:05 Ответить
Кацапи пишуть що Масляков був піда.ом, а як же туди молоді таланти проходили
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28.04.2024 23:15 Ответить
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29.04.2024 00:16 Ответить
 
 