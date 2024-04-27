Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Україні потрібні мінімум сім систем Patriot. І вони є в партнерів.

Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз", - йдеться у зверненні.

Як зазначив Зеленський, частину ракет сьогодні вдалося збити.

"Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Кожна збита сьогодні ракета – це вагомий результат", - зауважив президент.

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Він подякував партнерам, які вже допомогли Україні з ППО.

"Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "петріотів", – щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці "петріоти" є в партнерів.

Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості", - наголосив Зеленський.

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