Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський. ВIДЕО
Україні потрібні мінімум сім систем Patriot. І вони є в партнерів.
Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз", - йдеться у зверненні.
Як зазначив Зеленський, частину ракет сьогодні вдалося збити.
"Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Кожна збита сьогодні ракета – це вагомий результат", - зауважив президент.
Він подякував партнерам, які вже допомогли Україні з ППО.
"Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "петріотів", – щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці "петріоти" є в партнерів.
Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Послухайте ось це про трампьониша Козира- вагнергейтспеца , котрий спалив усі здобутки групи Бурба-Червінський
https://www.youtube.com/watch?v=nl4JCanno0I&t=445s
"БЕРЕЗЕНЬ АБО КВІТЕНЬ": ЗЕЛЕНСЬКИЙ ДАВ СПІКЕРУ ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ США ДЕДЛАЙН ЩОДО ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ -POLITICO
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за невкрадені гроші, купити купу бпла
тоді можна щонайменьше, впевнено чекати ті "петріот" бо не факт що вони будуть...
пришли в м. Ладижин аудит на закупки і ******...
якщо в громаді в 30к мешканців жонглюють сотнями лямів, то що роблять мери, з населенням в півмільйона-мільйон..
я вепвнений...
щоб не такі як ти і твоє оточення, Україна моглаб позичати МВФ а не у МВФ...
Вова, Вовочка "Гундос".
Наш брехливий малорос.
Де обіцяний тут рай?
Багатющий рідний край?
Пам'ятаєш стадіон?
Там обдурених мільйон?
Де вони, сидять в підвалі?
Чи чкурнули звідси далі?
На тобі страшна вина
В нас продовжена війна.
Бо ти армію "зливав",
Все дороги будував!
Сотні тисяч вже в труні,
Вся країна у війні.
Щоб не втрапити в "замєс",
Більшість повтікало в ЄС"
А ти далі тут гундосиш
Як БОМЖара усе просиш.
Економіку добив,
Разом всіх навік зробив!
27.04.2024
Анатолій Березенський
А ти, просто чмо. Чмо, бо по суті, займаєш посаду, на яку не тягнеш ані досвідом, ані розумом, ані вмінням державного управління.
Тому в тебе і міністром МЗС працює людина, яка лише може казати, що ніякого плану "Б" не має, і всім готова роздати лопати
Ось це і є ******** трагедією та кармою українського народу, що обрав собі під час війни у владу таких невігласів примітивних
Ви це зробили!!!
🛵 БПЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину, курсом на Кременчук;
🛵 БПЛА з Миколаївщини курсом на Одесу.
щось з кожним днем новини все паскудніше попри допомогу Заходу
Ох і розумний…