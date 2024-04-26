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Новини Допомога Україні
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Далекобійна зброя, ППО та артилерія: Зеленський озвучив "Рамштайну" життєво важливі пріоритети для успіху України

Зеленський озвучив

Далекобійна зброя, ППО та артилерія є життєво важливими пріоритетами у допомозі Україні.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників зустрічі Контактної групи з оборони України (формату "Рамштайн") у другу річницю його заснування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Зеленський зазначив, що подальший розвиток подій на фронті залежить від того, наскільки швидко діятимуть Україна і союзники та чи будуть виконуватися домовленості.

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"Хоча за ті пів року, поки ми чекали на рішення про американську допомогу, російська армія зуміла перехопити ініціативу на полі бою, ми все ще можемо не тільки стабілізувати фронт, але й просуватися, досягаючи цілей України у війні", – заявив він.

Військові потреби України

Першим пріоритетом він назвав далекобійну зброю, щоби "жоден куток окупованої території не був безпечним місцем для окупанта". Зеленський подякував союзникам за вже ухвалені рішення про ракети, які "вже працюють на фронті" – Storm Shadow, SCALP і ATACMS.

Другим пріоритетом президент назвав ППО.

"Цього року російські літаки застосували проти України вже понад 9000 керованих авіабомб. Нам потрібні спроможності, щоб збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій і кордону. Це можливо. Так само, як можливо захистити українські міста від російських ракет. Нам терміново потрібні системи Patriot і ракети до них", – наголосив Зеленський, додавши, що Україна потребує щонайменш семи таких систем.

"У вас є ці системи, і вони справді можуть змінити ситуацію на краще. Як і прискорення надання F-16", – заявив президент.

Третім пріоритетом Зеленський назвав артилерію і снаряди, наголосивши, що зараз дисбаланс українських і російських сил в артилерії складає 1:10, і така ситуація заохочує Росію думати про контрнаступ.

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Виробництво зброї

Четвертим пріоритетом він назвав виробництво зброї, як у країнах-партнерах, так і у спільних проєктах.

"Зараз в Україні ми маємо потенціал для виробництва, зокрема, дронів, який суттєво перевищує наші фінансові спроможності. Така ж ситуація з системами радіоелектронної боротьби… Потрібно заповнити наші оборонні потужності реальними замовленнями", – зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський (23667) допомога (8288) Рамштайн (139)


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Топ коментарі
+10
"життєво важливі пріоритети для успіху України"
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26.04.2024 18:26
+7
І шампура, Бо незабаром травень, шашлики.
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26.04.2024 18:21
+7
Рішення пана Сирьского під Очеретиним викликає як мінімум подив а максимум вцілому ситуація на фронті і розповіді хлопців виникає питання профпригоднось.
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26.04.2024 18:31
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И новий президент с верховною радою.
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26.04.2024 18:20 Відповісти
І шампура, Бо незабаром травень, шашлики.
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26.04.2024 18:21 Відповісти
ти не знаєш які зеленські на смак?
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26.04.2024 18:25 Відповісти
Гидота мабуть
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27.04.2024 08:41 Відповісти
"життєво важливі пріоритети для успіху України"
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26.04.2024 18:26 Відповісти
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26.04.2024 18:29 Відповісти
Тю, пока не открыл, показалось посмертная маска.
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26.04.2024 19:02 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3486526/kabmin_vydilyv_3_milyardy_na_kompensatsiyi_za_zakonom_pro_investnyan
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26.04.2024 18:39 Відповісти
РОзрахунок простий. На дрони зберуть волонтери та населення. А ми будуємо (розкрадаємо) дороги.
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26.04.2024 20:08 Відповісти
В сою чергу він буде боротися з корупцією, з російськими агентами на призначених ним посадах, боротись за свободу слова та права громадян, захищити Конституцію України! -Ой, що я морозю!
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26.04.2024 18:30 Відповісти
Рішення пана Сирьского під Очеретиним викликає як мінімум подив а максимум вцілому ситуація на фронті і розповіді хлопців виникає питання профпригоднось.
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26.04.2024 18:31 Відповісти
Нам терміново потрібні системи Patriot і ракети до них

Шось вони не дуже поспішають. іспанці та греки вже відмовились (перші, щоправда, трішки підсолодили гірку пігулку, надавши жменьку ракет). Поки що пообіцяли щось дати лише німці.
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26.04.2024 18:33 Відповісти
які повстанці? харошие русские?
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26.04.2024 18:45 Відповісти
Зараз в Україні ми маємо потенціал для виробництва, зокрема, дронів, який суттєво перевищує наші фінансові спроможності. Така ж ситуація з системами радіоелектронної боротьби… Джерело:
Вован, якщо тебе з твоєю єрмачньой відсторонити від фінансових потоків, які ви, курви, осідлали та судити за мародерсто та зраду, то ти здивуєшся, як наші фінансові спроможності раптом покращаться і як раптом все почне працювати на державу, а не на ваші з єрмаком офшори.
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26.04.2024 18:45 Відповісти
https://youtu.be/7ZM8X2StsPs?si=l5TfWHwoFPzXX7su ...

Роман Безсмертний каже... що Голобородько вдало маніпулює владою на користь путлєра...
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26.04.2024 18:46 Відповісти
Він в нього на корпоративі на підтанцьовках
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26.04.2024 19:01 Відповісти
короче Сликасовский , да щас я тебе буду смотреть видео продолжительностью пол часа
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26.04.2024 19:02 Відповісти
Secretary of State Antony Blinken says the US will act if China does not stop sending parts to Russia.
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26.04.2024 18:57 Відповісти
хлопці цікавляться,
а щє ніякого РЕБа бід бубіного рота не розроблено?
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26.04.2024 19:07 Відповісти
і ґефілте фіш для паписаші. мамаріма очєнь прасіла!
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26.04.2024 19:18 Відповісти
Про свої досягнення, як СРАТЬєха з тивною СТАВКОЮ, мабуть теж похвалився??


26.‎04.‎2024 792 доба війни

25 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Керівник ОПУ Єрмак другий день відсутній на робочому місці.

В воюючій країні Генеральний штаб ЗС НЕ МАЄ власної розвідувальної структури ! Він практично сліпий. Залужний тихенько створив структуру, яка цим займалась, тепер її розігнали.
«Здобутки» чималі, як СРАТЬєха-ухилянта, від Захисту України!
Час збігає…
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26.04.2024 19:30 Відповісти
Далекобійна зброя, ППО та артилерія: Зеленський озвучив "Рамштайну" життєво важливі пріоритети для успіху України.

А як же з мобілізацією? Це умовний Захід зірвав мобілізацію, будівництво укріплень, активізував корупцію і активізацію "розбудови" родинного добробуту урядовців під час війни, корупцію..?
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26.04.2024 19:50 Відповісти
А людей ви де візьмете? Хоча шо це я - останнім часом ви активізувалися на пару з мєнтами (по іншому іх назвати язик не повертається. Не на жарт. Ще і почали писати шо це «російське іпсо»
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26.04.2024 20:09 Відповісти
Ну нє, це треба усвідомити: фаховий блазень і життєво важливі пріоритети...
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26.04.2024 20:10 Відповісти
Ну, тут ясно. Рамштайн, чехи, латиші і інші збирають для України. А що оцей Боневтік сам ОСОБИСТО назбирав ? А скільки дЄрмак, Падляк купили дронів ? Арахамія вже на тиЩУ дитячих дрончиків задонатив ?
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26.04.2024 20:11 Відповісти
Безуглый.
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26.04.2024 20:43 Відповісти
 
 