Далекобійна зброя, ППО та артилерія: Зеленський озвучив "Рамштайну" життєво важливі пріоритети для успіху України.

Далекобійна зброя, ППО та артилерія є життєво важливими пріоритетами у допомозі Україні.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників зустрічі Контактної групи з оборони України (формату "Рамштайн") у другу річницю його заснування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Зеленський зазначив, що подальший розвиток подій на фронті залежить від того, наскільки швидко діятимуть Україна і союзники та чи будуть виконуватися домовленості.

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"Хоча за ті пів року, поки ми чекали на рішення про американську допомогу, російська армія зуміла перехопити ініціативу на полі бою, ми все ще можемо не тільки стабілізувати фронт, але й просуватися, досягаючи цілей України у війні", – заявив він.

Військові потреби України

Першим пріоритетом він назвав далекобійну зброю, щоби "жоден куток окупованої території не був безпечним місцем для окупанта". Зеленський подякував союзникам за вже ухвалені рішення про ракети, які "вже працюють на фронті" – Storm Shadow, SCALP і ATACMS.

Другим пріоритетом президент назвав ППО.

"Цього року російські літаки застосували проти України вже понад 9000 керованих авіабомб. Нам потрібні спроможності, щоб збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій і кордону. Це можливо. Так само, як можливо захистити українські міста від російських ракет. Нам терміново потрібні системи Patriot і ракети до них", – наголосив Зеленський, додавши, що Україна потребує щонайменш семи таких систем.

"У вас є ці системи, і вони справді можуть змінити ситуацію на краще. Як і прискорення надання F-16", – заявив президент.

Третім пріоритетом Зеленський назвав артилерію і снаряди, наголосивши, що зараз дисбаланс українських і російських сил в артилерії складає 1:10, і така ситуація заохочує Росію думати про контрнаступ.

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Виробництво зброї

Четвертим пріоритетом він назвав виробництво зброї, як у країнах-партнерах, так і у спільних проєктах.

"Зараз в Україні ми маємо потенціал для виробництва, зокрема, дронів, який суттєво перевищує наші фінансові спроможності. Така ж ситуація з системами радіоелектронної боротьби… Потрібно заповнити наші оборонні потужності реальними замовленнями", – зазначив Зеленський.