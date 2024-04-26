Дальнобойное оружие, ПВО и артиллерия: Зеленский озвучил "Рамштайну" жизненно важные приоритеты для успеха Украины
Дальнобойное оружие, ПВО и артиллерия являются жизненно важными приоритетами в помощи Украине.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам встречи Контактной группы по обороне Украины (формата"Рамштайн") во вторую годовщину его основания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Зеленский отметил, что дальнейшее развитие событий на фронте зависит от того, насколько быстро будут действовать Украина и союзники и будут ли выполняться договоренности.
"Хотя за те полгода, пока мы ждали решения об американской помощи, российская армия сумела перехватить инициативу на поле боя, мы все еще можем не только стабилизировать фронт, но и продвигаться, достигая целей Украины в войне", - заявил он.
Военные потребности Украины
Первым приоритетом он назвал дальнобойное оружие, чтобы "ни один угол оккупированной территории не был безопасным местом для оккупанта". Зеленский поблагодарил союзников за уже принятые решения о ракетах, которые "уже работают на фронте" - Storm Shadow, SCALP и ATACMS.
Вторым приоритетом президент назвал ПВО.
"В этом году российские самолеты применили против Украины уже более 9000 управляемых авиабомб. Нам нужны способности, чтобы сбивать их боевые самолеты, чтобы они не приближались к нашим позициям и границе. Это возможно. Так же, как возможно защитить украинские города от российских ракет. Нам срочно нужны системы Patriot и ракеты к ним", - подчеркнул Зеленский, добавив, что Украина нуждается как минимум в семи таких системах.
"У вас есть эти системы, и они действительно могут изменить ситуацию к лучшему. Как и ускорение предоставления F-16", - заявил президент.
Третьим приоритетом Зеленский назвал артиллерию и снаряды, отметив, что сейчас дисбаланс украинских и российских сил в артиллерии составляет 1:10, и такая ситуация поощряет Россию думать о контрнаступлении.
Производство оружия
Четвертым приоритетом он назвал производство оружия, как в странах-партнерах, так и в совместных проектах.
"Сейчас в Украине мы имеем потенциал для производства, в частности, дронов, который существенно превышает наши финансовые возможности. Такая же ситуация с системами радиоэлектронной борьбы... Нужно заполнить наши оборонные мощности реальными заказами", - отметил Зеленский.
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