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Новости Помощь Украине
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Дальнобойное оружие, ПВО и артиллерия: Зеленский озвучил "Рамштайну" жизненно важные приоритеты для успеха Украины

Зеленський озвучив

Дальнобойное оружие, ПВО и артиллерия являются жизненно важными приоритетами в помощи Украине.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам встречи Контактной группы по обороне Украины (формата"Рамштайн") во вторую годовщину его основания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Зеленский отметил, что дальнейшее развитие событий на фронте зависит от того, насколько быстро будут действовать Украина и союзники и будут ли выполняться договоренности.

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"Хотя за те полгода, пока мы ждали решения об американской помощи, российская армия сумела перехватить инициативу на поле боя, мы все еще можем не только стабилизировать фронт, но и продвигаться, достигая целей Украины в войне", - заявил он.

Военные потребности Украины

Первым приоритетом он назвал дальнобойное оружие, чтобы "ни один угол оккупированной территории не был безопасным местом для оккупанта". Зеленский поблагодарил союзников за уже принятые решения о ракетах, которые "уже работают на фронте" - Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Вторым приоритетом президент назвал ПВО.

"В этом году российские самолеты применили против Украины уже более 9000 управляемых авиабомб. Нам нужны способности, чтобы сбивать их боевые самолеты, чтобы они не приближались к нашим позициям и границе. Это возможно. Так же, как возможно защитить украинские города от российских ракет. Нам срочно нужны системы Patriot и ракеты к ним", - подчеркнул Зеленский, добавив, что Украина нуждается как минимум в семи таких системах.

"У вас есть эти системы, и они действительно могут изменить ситуацию к лучшему. Как и ускорение предоставления F-16", - заявил президент.

Третьим приоритетом Зеленский назвал артиллерию и снаряды, отметив, что сейчас дисбаланс украинских и российских сил в артиллерии составляет 1:10, и такая ситуация поощряет Россию думать о контрнаступлении.

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Производство оружия

Четвертым приоритетом он назвал производство оружия, как в странах-партнерах, так и в совместных проектах.

"Сейчас в Украине мы имеем потенциал для производства, в частности, дронов, который существенно превышает наши финансовые возможности. Такая же ситуация с системами радиоэлектронной борьбы... Нужно заполнить наши оборонные мощности реальными заказами", - отметил Зеленский.

Автор: 

Зеленский (20210) помощь (7758) Рамштайн (132)


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Топ комментарии
+10
"життєво важливі пріоритети для успіху України"
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26.04.2024 18:26
+7
І шампура, Бо незабаром травень, шашлики.
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26.04.2024 18:21
+7
Рішення пана Сирьского під Очеретиним викликає як мінімум подив а максимум вцілому ситуація на фронті і розповіді хлопців виникає питання профпригоднось.
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26.04.2024 18:31
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И новий президент с верховною радою.
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26.04.2024 18:20 Ответить
І шампура, Бо незабаром травень, шашлики.
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26.04.2024 18:21 Ответить
ти не знаєш які зеленські на смак?
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26.04.2024 18:25 Ответить
Гидота мабуть
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27.04.2024 08:41 Ответить
"життєво важливі пріоритети для успіху України"
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26.04.2024 18:26 Ответить
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26.04.2024 18:29 Ответить
Тю, пока не открыл, показалось посмертная маска.
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26.04.2024 19:02 Ответить
https://biz.censor.net/news/3486526/kabmin_vydilyv_3_milyardy_na_kompensatsiyi_za_zakonom_pro_investnyan
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26.04.2024 18:39 Ответить
РОзрахунок простий. На дрони зберуть волонтери та населення. А ми будуємо (розкрадаємо) дороги.
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26.04.2024 20:08 Ответить
В сою чергу він буде боротися з корупцією, з російськими агентами на призначених ним посадах, боротись за свободу слова та права громадян, захищити Конституцію України! -Ой, що я морозю!
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26.04.2024 18:30 Ответить
Рішення пана Сирьского під Очеретиним викликає як мінімум подив а максимум вцілому ситуація на фронті і розповіді хлопців виникає питання профпригоднось.
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26.04.2024 18:31 Ответить
Нам терміново потрібні системи Patriot і ракети до них

Шось вони не дуже поспішають. іспанці та греки вже відмовились (перші, щоправда, трішки підсолодили гірку пігулку, надавши жменьку ракет). Поки що пообіцяли щось дати лише німці.
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26.04.2024 18:33 Ответить
які повстанці? харошие русские?
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26.04.2024 18:45 Ответить
Зараз в Україні ми маємо потенціал для виробництва, зокрема, дронів, який суттєво перевищує наші фінансові спроможності. Така ж ситуація з системами радіоелектронної боротьби… Джерело:
Вован, якщо тебе з твоєю єрмачньой відсторонити від фінансових потоків, які ви, курви, осідлали та судити за мародерсто та зраду, то ти здивуєшся, як наші фінансові спроможності раптом покращаться і як раптом все почне працювати на державу, а не на ваші з єрмаком офшори.
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26.04.2024 18:45 Ответить
https://youtu.be/7ZM8X2StsPs?si=l5TfWHwoFPzXX7su ...

Роман Безсмертний каже... що Голобородько вдало маніпулює владою на користь путлєра...
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26.04.2024 18:46 Ответить
Він в нього на корпоративі на підтанцьовках
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26.04.2024 19:01 Ответить
короче Сликасовский , да щас я тебе буду смотреть видео продолжительностью пол часа
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26.04.2024 19:02 Ответить
Secretary of State Antony Blinken says the US will act if China does not stop sending parts to Russia.
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26.04.2024 18:57 Ответить
хлопці цікавляться,
а щє ніякого РЕБа бід бубіного рота не розроблено?
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26.04.2024 19:07 Ответить
і ґефілте фіш для паписаші. мамаріма очєнь прасіла!
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26.04.2024 19:18 Ответить
Про свої досягнення, як СРАТЬєха з тивною СТАВКОЮ, мабуть теж похвалився??


26.‎04.‎2024 792 доба війни

25 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Керівник ОПУ Єрмак другий день відсутній на робочому місці.

В воюючій країні Генеральний штаб ЗС НЕ МАЄ власної розвідувальної структури ! Він практично сліпий. Залужний тихенько створив структуру, яка цим займалась, тепер її розігнали.
«Здобутки» чималі, як СРАТЬєха-ухилянта, від Захисту України!
Час збігає…
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26.04.2024 19:30 Ответить
Далекобійна зброя, ППО та артилерія: Зеленський озвучив "Рамштайну" життєво важливі пріоритети для успіху України.

А як же з мобілізацією? Це умовний Захід зірвав мобілізацію, будівництво укріплень, активізував корупцію і активізацію "розбудови" родинного добробуту урядовців під час війни, корупцію..?
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26.04.2024 19:50 Ответить
А людей ви де візьмете? Хоча шо це я - останнім часом ви активізувалися на пару з мєнтами (по іншому іх назвати язик не повертається. Не на жарт. Ще і почали писати шо це «російське іпсо»
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26.04.2024 20:09 Ответить
Ну нє, це треба усвідомити: фаховий блазень і життєво важливі пріоритети...
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26.04.2024 20:10 Ответить
Ну, тут ясно. Рамштайн, чехи, латиші і інші збирають для України. А що оцей Боневтік сам ОСОБИСТО назбирав ? А скільки дЄрмак, Падляк купили дронів ? Арахамія вже на тиЩУ дитячих дрончиків задонатив ?
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26.04.2024 20:11 Ответить
Безуглый.
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26.04.2024 20:43 Ответить
 
 