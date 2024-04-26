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Новости Помощь Украине
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Глава Пентагона Остин анонсировал выделение Украине еще одного пакета помощи на $1 млрд

Глава Пентагону Ллойд Остін

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Соединенные Штаты выделяют еще один пакет оборонной помощи Украине.

Об этом он сообщил перед началом заседания в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, пакет помощи будет включать ракеты для HIMARS, снаряды, системы ПВО и другое вооружение.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о новом пакете помощи Украине в области безопасности и обороны.

Также Соединенные Штаты вскоре объявят о контракте на закупку оружия для Украины на сумму $6 миллиардов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пакет помощи от США облегчит нам дыхание, - Воздушные силы

Автор: 

помощь (7758) США (26381) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+12
God Bless America
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26.04.2024 16:00
+8
Ох, кацапські дупи палатиме...
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26.04.2024 16:00
+4
Як казав Архімед, вивчаючи особливості рідин:" Нічого собі струмінь!"...
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26.04.2024 16:00
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Правила форума Совет форумчан
Ох, кацапські дупи палатиме...
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26.04.2024 16:00 Ответить
Як казав Архімед, вивчаючи особливості рідин:" Нічого собі струмінь!"...
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26.04.2024 16:00 Ответить
God Bless America
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26.04.2024 16:00 Ответить
«Обещания оказались ложью»: глава МИД РФ рассказал об основанном на обмане нашей страны расширении НАТО

після 24.02.22 рашку ложанули ще раз, із Фінляндією та Швецією

рашка - країна вічної лажи

.
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26.04.2024 16:01 Ответить
Дякую Остіну! Є ті, хто стратегично піклються на Україну! На відміну від жОПи на чолі з дєрмаком, татаровим і іхньою маріонеткою зеленью! Відповідь зелені на зауваження американців, що крадуть з бюджету, залишиться у історіі:" Так це крадуть з бюджету України! А американська допомога ще не крадеться!"
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26.04.2024 16:04 Ответить
Якшо стратегічно, то це до республіканців котрі розробили стратегію підтримки України
тепер хід, за виконавчою владою - як вони виконають прийняті закони
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26.04.2024 16:14 Ответить
там обидві партії голосували і закон розробляли.
але назвати це стратегією - занадто гучна заява. стартегія це від початку і до моменту коли кацапня підніме лапки в гору. а це просто черговий великий пакет допомоги
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26.04.2024 18:08 Ответить
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Варіант закона від адміністрації + демократи - коли всі вимоги додавали в один закон
Introduced in House (02/02/2023) - внесений в Палату представників
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат

Тобто допомога застряла в Сенаті до лютого 2024 - де більшість демократи

Коли законопроект повернувся в Палату - то там його розділили на декілька законів, саме республіканці

в результаті маємо
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс

закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
котрий має секцію «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.

закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року

Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія

просто просити гроші, та надавати тільки 70% - це зірве всі плани
котрих ніхто до цього не пропонував

по факту це не великий пакет допомоги
зазвичай для України не так багато
7.8 PDA (на всі країни) + 1.6 FMF + 13.8 USAI (через декілька років) + 7.8 на економіку
загалом 31млрд
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26.04.2024 18:30 Ответить
чо ти знову брешеш, що закон застряв в сенаті з березня минулого року? Не було такого! Не було, хоча би тому, що . - і він там в палаті представників при респ.більшості і спікеру Маккарті був завалений, до сенату не дійшов!

*****, які ж ви брехуни, трампоботи!
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26.04.2024 20:16 Ответить
Це посилання, на посилання, та на посилання.
В кінці ланцюга CNN котре ні на що не посилається

"Непогана" спроба маніпуляції...

Може щось існувало, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 проте по фактам
Engrossed in House (03/07/2023) вказує на те, що законопроект був затверджений в Палаті представників
Engrossed Amendment Senate (02/13/2024) вказує на те, що певні поправки були затверджені Сенатом
Engrossed Amendment House (04/20/2024) вказує на те, що певні поправки були затверджені Палатою представників
04/24/2024 Became https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Public Law

все чітко 7 березня 2023 (Палата) -> 13 лютого 2024 (Сенат) -> 20 квітня 2024 (Палата) -> 24 квітня 2024 (підписано)
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26.04.2024 20:42 Ответить
шо ти ***** пистиш, , і його тоді мада затверджувати Палата з Джонсоном. Джонсон вже його переробив на чотири окремих! Не надходило до Сенату з Палати в 2023році жодного законопроекту про допомогу Україні! !

ссилі давай на легальні та зрозумілі джерела, а не на якійсь видумані на твоїй ботофермі!
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26.04.2024 23:25 Ответить
Тобто "ссилі давай на легальні та зрозумілі джерела" - якщо посилання на Конгрес котрий приймає закони, то це не легально, та не зрозуміло, тому що англійською

так "ссиль" на https://thehill.com/homenews/house/4464176-speaker-johnson-ukraine-aid-senate-vote/ The Hill від 12 лютого 2024 року стверджує, що Сенат збирається голосувати законопроект

Збігається з даними Конгреса: Engrossed Amendment Senate (02/13/2024)

мабуть журналісти копіють "дані" з сайту Конгреса
ні щоб якусь "локшину" написати для "ботів"
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26.04.2024 23:59 Ответить
***********, перекрутив все своєю брехнею.
Та тобі не вдасться поставити під сумнів тутешні цензорівські інфи якимось ботофермівськими побрехеньками.
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27.04.2024 01:08 Ответить
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26.04.2024 16:15 Ответить
"Законопроєкт передбачає виділення https://lb.ua/society/2024/04/24/609959_senat_ssha_uhvaliv_zakonoproiekt_pro.html 23 млрд доларів на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні"

Конгрес в 2022-2023 роках дозволив
забрати зі складів зброї на 25.5млрд
та поповнити склади на 25.9млрд

Раптово, те що "вливається" закінчилось, а те що "виливається" залишилось не використанним на 4.2млрд

Зараз Конгрес дозволив влити 23млрд, та забрати 7.8млрд
Враховуючи не використані 4.2млрд за 2022-2023 роки
23 млрд повинно хватити щоб поповнити склади новітньою зброєю,
та передати існуючу по залишковій ціні на 7.8+4.2=12млрд

Виходить 2млрд з 12млрд вже використали
Може встигнуть використати до 1 жовтня 2024 - поки мають право на PDA
Та поки інші країни (зокрема Ізраіль та Тайвань) не попросили свою частку в рамках цих 7.8млрд
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26.04.2024 16:21 Ответить
А Ви впевнені, що йдеться про ЩЕ ОДИН пакет допомоги, окрім того, який був ВЖЕ анонсований? Мені здається, що ні. Ось виступ Остіна:

https://twitter.com/i/broadcasts/1YqKDgQgDPvxV

На 42. хвилині 16 секунді він говорить про те, що сша виділяють Україні ще один пакет допомоги на 1 мільярд доларів. Але це він говорить після перерахування всієї попередньої допомоги з боку європейських країн та сша. Отже у цьому контексті його слова слід сприймати так: "Ми надаємо ще один пакет допомоги на додачу до попередніх". А не "Ми надаємо два пакети по 1 мільярду доларів кожний".
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26.04.2024 17:06 Ответить
Оригінала я не бачив, це по цій новині начебто ще на 1 млрд

Якщо додати логіки, то 7.8млрд PDA надано президенту для всіх країн,
без вказівки, що це для України
В пакетах для іншиз країн, таж сама сума 7.8 на PDA

Може це береться поки з заблокованих 4.2млрд 2022-2023 років
Цікаво як вони будуть їх розрізняти, тому що 4.2млрд безстрокові (через помилку)
а 7.8млрд мають строк до 1 жовтня 2024

щоб не вийшло, як в 2022 році, коли "згоріли" 1.6млрд
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26.04.2024 17:18 Ответить
Достатньр просто поглянути на зміст цього пакету і тоді все стане зрозумілим. Та й не буває так, що Білий дім анонсує ОДИН пакет, а потім остін ЗНЕНАЦЬКА оголошує про ЩЕ ОДИН. І це, знов ж таки, без попередніх прес-релізів, прес-конференцій, публікацій у ЗМІ і т.д.
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26.04.2024 17:27 Ответить
Як виявилось, Байден в рамках ось таких от "недовикористаних фондів" в березні підписав передачу Україні чи не сотні ATACMS-ів і інших "смаколиків".

Не треба рахувати бакси в чужій кишені. Бо виявиться, що Україні та ЗСУ за 2 роки США виділили менше 20% одного річного бюджету Пентагону, при цьому для знищення військового потенціалу однієї з найбільших терористичних та військових загроз на планеті Україна зробила за ці 2 роки більше, ніж армія США за 20 років в Афганістані з бюджетом операції в $2`000`000`000`000 баксів (3 річних бюджети Пентагону).

Зрозумійте - вся допомога Україні - це чиста геополітика для США відносно якихось там далеких (інший бік планети) бананових республік з ДУЖЕ гіпотетичною прив'язкою сторін цієї війни до інтересів та нац.безпеки США. І, звісно, це питання значно слабіше торкається пересічного конгресмена, сенатора та громадянина США, ніж "захист кордону США від клятих мексиканців".
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26.04.2024 17:07 Ответить
"недовикористаних фондів" - цього не можє бути, тому що були заяви, що міноборони "не комфортно" щось передавати

якщо вибрати таку тактику, то зараз можна також "недовикористати", щоб через рік надати.
як в такому разі щось планувати?

"Бо виявиться, що Україні та ЗСУ за 2 роки США виділили менше 20% одного річного бюджету Пентагону"
Бюджет Пентагону на 2023 рік - 847млрд
Україна з майбутнімі обіцянками отримає 46млрд - можна було написати більш точніше менше 5%
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26.04.2024 17:26 Ответить
Тобто, коли у нас була надзвичайно трагічна ситуація на фронті, вони вичікували. Чекали-чекали-чекали, заощаджували, і потім... розродилися пакетом аж на 300 мільйонів! Питання: а що заважало поділити ті 4 з гаком мільярди на декілька місяців і постачати зброю та ********** до розв'язання кризи у конгресі??? Щоб ми не стікали кров'ю, не втрачали території, не страждали через руйнування інфраструктури???
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26.04.2024 17:32 Ответить
Визнано, що надання PDA та поповнення складів - юридично не пов'язані
Це вигадка адміністрації та міноборони "не комфортно" надавати, поки не поповнимо запаси
До тогож міноборони стало заявляти, що "діра" майже 10млрд на складах
Фактично надавши PDA приблизно на 20млрд, виявилось, що для відновлення потрібно 30млрд
щось не віриться

Також 4.2млрд це 0.5% від всього бюджета міноборони в 847млрд - і вже стало не "комфортно"
1 батарея петріот - і вже закінчились
31 танк - і вже закінчились
0 літаків - і немає

Просто немають плана та стратегії.
Тому так і допомагають, незважаючи що Конгрес дає кошти

Зараз може щось зміниться, у зв'язку з прийнятими законами
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26.04.2024 17:43 Ответить
Ну тобто щоб надати зброю в рамках PDA? не потрібні жодні дозволи. І поповнювати склади теж не потрібно. Це все входить у повноваження байдена. А його спікери, в тому числі кірбі, постійно наголошували на тому, що
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26.04.2024 17:46 Ответить
це не так
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26.04.2024 18:03 Ответить
Все вірно
Закон не обмежує та не привязує PDA до негайного поповнення складів
Мабуть не існувало бажання, тому вигадали термін "не комфортно"
якщо б існувало обмеження, то послались би на закон
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26.04.2024 20:48 Ответить
1. Вони так і робили. Конгрес не прийняв пакет допомоги Україні на 2024-й бюджетний рік ще під час "бюджетного процесу" в 2023 році. Байден розтягував "недовикористані фонди" ще півроку для надання найкритичнішого. Бо війна реальна - то така забавка, в якій згоряють БУДЬ-ЯКІ фонди за дуже короткий термін. Наприклад, в спробі атакувати підготовлену оборону. На відміну від України - США все ж таки коштовні і тривалі операції ведуть регулярно та по всьому світу. І знають, що видати ВСЕ одразу - це гарантовано, з низькою вірогідністю правильного результату, розтринькати все нахєр.
2. А хто вам сказав, що в пресі чи заявах Білого Дома чи Пентагону хоч якась реальна конкретика щодо будь-яких обсягів допомоги? Вони, як нескладно побачити, ДУЖЕ обережно вказують будь-які конкретні цифри будь-яких постачань. Бо правда в тому, що взаємодія іде напряму між ГШ ЗСУ та Пентагоном, в рамках доручень Президента США. І про реальні плани, можливості і процеси - хєр ми дізнаємось ще років 10-20, мабуть.
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26.04.2024 19:30 Ответить
Коли не існувало ще підготовленної оборони - то згоріли 1.6млрд в жовтні 2022 та допомога зменшилась

"недовикористані фонди" це 30%
як можна планувати, коли не знаеш, що дадуть 70%, і тільки через півроку?
чи повідомили з самого початку?

"І знають, що видати ВСЕ одразу - це гарантовано, з низькою вірогідністю правильного результату, розтринькати все нахєр"
порівняйте з "бурею в пустелі"
більше 2000 літаків, 2000 гвинтокрилів, 4000 танків, 3700 гармат
і ВСЕ видали одразу, а не потроху - тому отримали результат

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіт міноборони має показники, чого та скільки поставили
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26.04.2024 21:01 Ответить
1. ти і не плануєш. А як планують - ти взагалі не знаєш. Бачиш тільки результат планування.
2. в "бурі в пустелі" кожна країна-учасниця воювала власними солдатами, літаками та танками. Ніхто папуасам не довіряв сотні танків, винищувачі 4+ покоління та ракетну зброю малої і середньої дальності. Тож майте повагу і вдячність - США за 2 роки зробило неймовірний внесок в оборону України. Так, в них є більше. Ні, вони не зобов'язані "віддати все і одразу". На цьому все - будь-які подальші ваші припущення та інсінуації - чистої води зрадойобство.
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26.04.2024 21:21 Ответить
Конгрес від імені народу США надав повноваження (лендліз), кошти
Виконавча влада (адміністрація) - не скористалась лендлізом, коштами тільки на 70%

Ніхто не вимагає "все і відразу", хочаб те, що прийняла законодавча гілка влади, та не розтягувати у часі.

1 батарея петріот, котра оборонна зброя - дуже потужно...

"Ніхто папуасам не довіряв сотні танків, винищувачі 4+ покоління та ракетну зброю малої і середньої дальності"

тобто Україні не дають - тому що "ніхто папуасам не довіряє", чи яка причина ?
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26.04.2024 21:49 Ответить
Я щось не дуже зрозумів - а з якого хєра Байден повинен бути зацікавлений в перемозі України-то? Хоче давати зброю (в інтересах США) - дає. Не хоче давати зброю - не дає. В нього є якісь обов'язки, окрім ПРАВА давати зброю Україні в той спосіб і в тому темпі, в якому він хоче, в рамках наданих Конгресом та Сенатом США повноважень?!? Ви дуже пагано читали відповідні нормативні акти. Закон про лендліз - це право Президента США використовувати відповідні інструменти (у вигляді спрощених процедур та одноосібних рішень), а не обов'язок. От в останньому законі щодо пакету допомоги на 61 мільялрд баксів - Президенту США визначили декілька обов'язків щодо допомоги Україні. Але теж не "абсолютних", а виключно "обов'язково з украхуванням інтересів США".

А причина щодо "дає - не дає і чому не дає достатньо", думаю, проста - Україна як держава та суспільство всі 33 роки незалежності так і не визначилась однозначно з своїм "геополітичним вектором". Навіть зараз.

І так - 1 батарея петріот - дуже потужно. Це просто *******. І якщо ти цього не розумієш - ти просто ідіот. Якби її не було - ***** б вже розбомбив основні державні інституції нашої держави, з нашим-то пофігізмом та безвідповідальністю.
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26.04.2024 22:08 Ответить
Для початку почитайте різницю між "Конгресом та Сенатом США повноважень?!?"

Ось закон https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 про лендліз від 19 січня 2022 запропонований республіканцями
знайдіть різницю з підписанним

проте вимога залишилась
"Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine"
це право, чи обов'язок?

про зброю сказано "the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine" - тобто може.

в останньому пакеті - так визначили, дякуючи республіканській партії
до цього чомусь ніяких вимог та планів не існувало у вигляді законів

Виходить Конгрес зацікавлений в перемозі України приймаючи це як закон,
"а з якого хєра Байден повинен бути зацікавлений в перемозі України-то" - ні.

Тоді все зрозуміло
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26.04.2024 22:31 Ответить
А я вам про що? Там стала демократія. Сталий принцип розподілу повноважень. І гігантський досвід розуміння "інтересів США". Республіканці не давали прийняти закон бо кінчені Спартц і Грін вимагали біолабораторії скасувати в Україні? ХА! Демократ-президент чайною ложкою дозував навіть наявне, бо засрашка програє війну!!!

Проблема України щодо всього цього не в "класна Україна" чи "не класна", "корупційна" чи "не корупційна", "погане *****" чи "Україна хоче в ЄС". А "цілі і потреби України відповідають інтересам США" чи "не відповідають".

І я просто радію довготривалій, НА РОКИ, програмі підтримки України та ЗСУ від США. І лише трішки жалкую, що не "все і зараз, особливо оті 100500 штук BFG-9000". Бо останнє буває тільки в мріях дівчаток про принца на білому мерседесі. А в житті - навіть 1% від того - це піт, кров та сльози поколіннями. Якщо хтось думає інакше - той може почитати історію Ізраїлю. І подивитись - в яку ціну їм стала їхня "стала підтримка США". Яка, як виявилось, не дуже-то і стала. І цього разу "підтримка Ізраіля", як бачимо, розглядась серед допомог "країнам третього світу"...
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27.04.2024 08:50 Ответить
Ви й досі не зрозуміли одніє простої речі: байден ІМІТУЄ допомогу Україні. Віне НЕ зацікавлений у її перемозі. Саме з цим і пов'язані ці нібито дивні та незрозумілі затягування з наданням нам всього необхідного. Саме через це він так і не запустив лендліз. Саме тому виникла криза у конгресі. Мета його очевидна - змусити нас повірити у те, що зброя нам не допоможе, і посадити за стіл перемовин з кацапами. Ось і все.

І не шукайте там інших прични. Їх просто немає...
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26.04.2024 21:49 Ответить
На рамштайні завжди формалізують ВЖЕ НАДАНУ допомогу. У остіна просто немає повноважень, щоб без попереднього узгодження з Білим домом (і повідомлення у пресі) просто взяти і видати щось понад цього.
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26.04.2024 17:08 Ответить
Good
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26.04.2024 16:26 Ответить
Я так зрозумів то є хабар щоб Україна не бомбила москальську нафтову галузь .
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26.04.2024 16:58 Ответить
Астановитесь !!!
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26.04.2024 17:00 Ответить
Я так и говорил пол года назад , Байден готовит победу Украины под выборы
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26.04.2024 17:02 Ответить
Без дотиснення (реального обмеження) Китаю щодо продажу засрашинцям машин, верстатів, електроніки, металів та матеріалів (а також щодо поведінки іншої шавки китайської - північної кореї - аби не давала снарядів, ракет тощо) - війна може і буде продовжуватись ще роки.
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26.04.2024 17:14 Ответить
Сначала лендлиз ограничили 1 октября 2023. под какие цели?

Выборы в США через 6 месяцев
победа Украины реальна через 6 месяцев с выходом на границы 1991 года?

или что вкладывается в "Байден готовит победу Украины под выборы"?
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26.04.2024 17:50 Ответить
выход на границы 1012 года, Новгород Наш !
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26.04.2024 17:54 Ответить
Все понятно
Нечего сказать...
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26.04.2024 18:01 Ответить
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26.04.2024 18:00 Ответить
шо то Москвы не вижу
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26.04.2024 18:01 Ответить
Правильна карта щодо принципової конфігурації правильної перемоги України - після такої перемоги не дуже зрозуміло поки що, які будуть кордони України. А от засрашки точно не повинно існувати після перемоги України.
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26.04.2024 19:33 Ответить
 
 