Глава Пентагону Остін анонсував виділення Україні ще одного пакету допомоги на $1 млрд

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні.

Про це він повідомив перед початком засідання у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, пакет допомоги включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про новий новий пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони.

Також Сполучені Штати незабаром оголосять про контракт на закупівлю зброї для України на суму $6 мільярдів.

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