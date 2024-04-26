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Глава Пентагону Остін анонсував виділення Україні ще одного пакету допомоги на $1 млрд
Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні.
Про це він повідомив перед початком засідання у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, пакет допомоги включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.
Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про новий новий пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони.
Також Сполучені Штати незабаром оголосять про контракт на закупівлю зброї для України на суму $6 мільярдів.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец #474549
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+8 Харьков Сумской
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+4 ПП Уксусов
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після 24.02.22 рашку ложанули ще раз, із Фінляндією та Швецією
рашка - країна вічної лажи
.
тепер хід, за виконавчою владою - як вони виконають прийняті закони
але назвати це стратегією - занадто гучна заява. стартегія це від початку і до моменту коли кацапня підніме лапки в гору. а це просто черговий великий пакет допомоги
Introduced in House (02/02/2023) - внесений в Палату представників
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат
Тобто допомога застряла в Сенаті до лютого 2024 - де більшість демократи
Коли законопроект повернувся в Палату - то там його розділили на декілька законів, саме республіканці
в результаті маємо
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс
закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
котрий має секцію «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.
закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року
Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія
просто просити гроші, та надавати тільки 70% - це зірве всі плани
котрих ніхто до цього не пропонував
по факту це не великий пакет допомоги
зазвичай для України не так багато
7.8 PDA (на всі країни) + 1.6 FMF + 13.8 USAI (через декілька років) + 7.8 на економіку
загалом 31млрд
*****, які ж ви брехуни, трампоботи!
В кінці ланцюга CNN котре ні на що не посилається
"Непогана" спроба маніпуляції...
Може щось існувало, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 проте по фактам
Engrossed in House (03/07/2023) вказує на те, що законопроект був затверджений в Палаті представників
Engrossed Amendment Senate (02/13/2024) вказує на те, що певні поправки були затверджені Сенатом
Engrossed Amendment House (04/20/2024) вказує на те, що певні поправки були затверджені Палатою представників
04/24/2024 Became https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Public Law
все чітко 7 березня 2023 (Палата) -> 13 лютого 2024 (Сенат) -> 20 квітня 2024 (Палата) -> 24 квітня 2024 (підписано)
ссилі давай на легальні та зрозумілі джерела, а не на якійсь видумані на твоїй ботофермі!
так "ссиль" на https://thehill.com/homenews/house/4464176-speaker-johnson-ukraine-aid-senate-vote/ The Hill від 12 лютого 2024 року стверджує, що Сенат збирається голосувати законопроект
Збігається з даними Конгреса: Engrossed Amendment Senate (02/13/2024)
мабуть журналісти копіють "дані" з сайту Конгреса
ні щоб якусь "локшину" написати для "ботів"
Та тобі не вдасться поставити під сумнів тутешні цензорівські інфи якимось ботофермівськими побрехеньками.
Конгрес в 2022-2023 роках дозволив
забрати зі складів зброї на 25.5млрд
та поповнити склади на 25.9млрд
Раптово, те що "вливається" закінчилось, а те що "виливається" залишилось не використанним на 4.2млрд
Зараз Конгрес дозволив влити 23млрд, та забрати 7.8млрд
Враховуючи не використані 4.2млрд за 2022-2023 роки
23 млрд повинно хватити щоб поповнити склади новітньою зброєю,
та передати існуючу по залишковій ціні на 7.8+4.2=12млрд
Виходить 2млрд з 12млрд вже використали
Може встигнуть використати до 1 жовтня 2024 - поки мають право на PDA
Та поки інші країни (зокрема Ізраіль та Тайвань) не попросили свою частку в рамках цих 7.8млрд
https://twitter.com/i/broadcasts/1YqKDgQgDPvxV
На 42. хвилині 16 секунді він говорить про те, що сша виділяють Україні ще один пакет допомоги на 1 мільярд доларів. Але це він говорить після перерахування всієї попередньої допомоги з боку європейських країн та сша. Отже у цьому контексті його слова слід сприймати так: "Ми надаємо ще один пакет допомоги на додачу до попередніх". А не "Ми надаємо два пакети по 1 мільярду доларів кожний".
Якщо додати логіки, то 7.8млрд PDA надано президенту для всіх країн,
без вказівки, що це для України
В пакетах для іншиз країн, таж сама сума 7.8 на PDA
Може це береться поки з заблокованих 4.2млрд 2022-2023 років
Цікаво як вони будуть їх розрізняти, тому що 4.2млрд безстрокові (через помилку)
а 7.8млрд мають строк до 1 жовтня 2024
щоб не вийшло, як в 2022 році, коли "згоріли" 1.6млрд
Не треба рахувати бакси в чужій кишені. Бо виявиться, що Україні та ЗСУ за 2 роки США виділили менше 20% одного річного бюджету Пентагону, при цьому для знищення військового потенціалу однієї з найбільших терористичних та військових загроз на планеті Україна зробила за ці 2 роки більше, ніж армія США за 20 років в Афганістані з бюджетом операції в $2`000`000`000`000 баксів (3 річних бюджети Пентагону).
Зрозумійте - вся допомога Україні - це чиста геополітика для США відносно якихось там далеких (інший бік планети) бананових республік з ДУЖЕ гіпотетичною прив'язкою сторін цієї війни до інтересів та нац.безпеки США. І, звісно, це питання значно слабіше торкається пересічного конгресмена, сенатора та громадянина США, ніж "захист кордону США від клятих мексиканців".
якщо вибрати таку тактику, то зараз можна також "недовикористати", щоб через рік надати.
як в такому разі щось планувати?
"Бо виявиться, що Україні та ЗСУ за 2 роки США виділили менше 20% одного річного бюджету Пентагону"
Бюджет Пентагону на 2023 рік - 847млрд
Україна з майбутнімі обіцянками отримає 46млрд - можна було написати більш точніше менше 5%
Це вигадка адміністрації та міноборони "не комфортно" надавати, поки не поповнимо запаси
До тогож міноборони стало заявляти, що "діра" майже 10млрд на складах
Фактично надавши PDA приблизно на 20млрд, виявилось, що для відновлення потрібно 30млрд
щось не віриться
Також 4.2млрд це 0.5% від всього бюджета міноборони в 847млрд - і вже стало не "комфортно"
1 батарея петріот - і вже закінчились
31 танк - і вже закінчились
0 літаків - і немає
Просто немають плана та стратегії.
Тому так і допомагають, незважаючи що Конгрес дає кошти
Зараз може щось зміниться, у зв'язку з прийнятими законами
Закон не обмежує та не привязує PDA до негайного поповнення складів
Мабуть не існувало бажання, тому вигадали термін "не комфортно"
якщо б існувало обмеження, то послались би на закон
2. А хто вам сказав, що в пресі чи заявах Білого Дома чи Пентагону хоч якась реальна конкретика щодо будь-яких обсягів допомоги? Вони, як нескладно побачити, ДУЖЕ обережно вказують будь-які конкретні цифри будь-яких постачань. Бо правда в тому, що взаємодія іде напряму між ГШ ЗСУ та Пентагоном, в рамках доручень Президента США. І про реальні плани, можливості і процеси - хєр ми дізнаємось ще років 10-20, мабуть.
"недовикористані фонди" це 30%
як можна планувати, коли не знаеш, що дадуть 70%, і тільки через півроку?
чи повідомили з самого початку?
"І знають, що видати ВСЕ одразу - це гарантовано, з низькою вірогідністю правильного результату, розтринькати все нахєр"
порівняйте з "бурею в пустелі"
більше 2000 літаків, 2000 гвинтокрилів, 4000 танків, 3700 гармат
і ВСЕ видали одразу, а не потроху - тому отримали результат
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіт міноборони має показники, чого та скільки поставили
2. в "бурі в пустелі" кожна країна-учасниця воювала власними солдатами, літаками та танками. Ніхто папуасам не довіряв сотні танків, винищувачі 4+ покоління та ракетну зброю малої і середньої дальності. Тож майте повагу і вдячність - США за 2 роки зробило неймовірний внесок в оборону України. Так, в них є більше. Ні, вони не зобов'язані "віддати все і одразу". На цьому все - будь-які подальші ваші припущення та інсінуації - чистої води зрадойобство.
Виконавча влада (адміністрація) - не скористалась лендлізом, коштами тільки на 70%
Ніхто не вимагає "все і відразу", хочаб те, що прийняла законодавча гілка влади, та не розтягувати у часі.
1 батарея петріот, котра оборонна зброя - дуже потужно...
"Ніхто папуасам не довіряв сотні танків, винищувачі 4+ покоління та ракетну зброю малої і середньої дальності"
тобто Україні не дають - тому що "ніхто папуасам не довіряє", чи яка причина ?
А причина щодо "дає - не дає і чому не дає достатньо", думаю, проста - Україна як держава та суспільство всі 33 роки незалежності так і не визначилась однозначно з своїм "геополітичним вектором". Навіть зараз.
І так - 1 батарея петріот - дуже потужно. Це просто *******. І якщо ти цього не розумієш - ти просто ідіот. Якби її не було - ***** б вже розбомбив основні державні інституції нашої держави, з нашим-то пофігізмом та безвідповідальністю.
Ось закон https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 про лендліз від 19 січня 2022 запропонований республіканцями
знайдіть різницю з підписанним
проте вимога залишилась
"Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine"
це право, чи обов'язок?
про зброю сказано "the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine" - тобто може.
в останньому пакеті - так визначили, дякуючи республіканській партії
до цього чомусь ніяких вимог та планів не існувало у вигляді законів
Виходить Конгрес зацікавлений в перемозі України приймаючи це як закон,
"а з якого хєра Байден повинен бути зацікавлений в перемозі України-то" - ні.
Тоді все зрозуміло
Проблема України щодо всього цього не в "класна Україна" чи "не класна", "корупційна" чи "не корупційна", "погане *****" чи "Україна хоче в ЄС". А "цілі і потреби України відповідають інтересам США" чи "не відповідають".
І я просто радію довготривалій, НА РОКИ, програмі підтримки України та ЗСУ від США. І лише трішки жалкую, що не "все і зараз, особливо оті 100500 штук BFG-9000". Бо останнє буває тільки в мріях дівчаток про принца на білому мерседесі. А в житті - навіть 1% від того - це піт, кров та сльози поколіннями. Якщо хтось думає інакше - той може почитати історію Ізраїлю. І подивитись - в яку ціну їм стала їхня "стала підтримка США". Яка, як виявилось, не дуже-то і стала. І цього разу "підтримка Ізраіля", як бачимо, розглядась серед допомог "країнам третього світу"...
І не шукайте там інших прични. Їх просто немає...
Выборы в США через 6 месяцев
победа Украины реальна через 6 месяцев с выходом на границы 1991 года?
или что вкладывается в "Байден готовит победу Украины под выборы"?
Нечего сказать...