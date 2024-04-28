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Зеленський провів розмову з лідером меншості в Палаті представників Джеффрісом: розповів про нагальну потребу в посиленні ППО системами Patriot

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні.

Відзначив двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство Президента Байдена. Запросив пана Джеффріса до України", - написав президент.

Також Зеленський розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами Patriot для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

Також дивіться: Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23667) США (22473) Patriot (297)


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Топ коментарі
+6
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28.04.2024 17:27
+3
Не хвилюйся кацап за Майдан. Скоро твоя рашка здохне і розпадатися.
Тоді настане мир.
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28.04.2024 17:32
+3
ППО була потрібна ще "вчора". Сьогодні ворог наступає суходолом. Стверджую. Відставка Залужного це спецоперація Кремля яскраво виконаная агентами ФСБ Єрмаком та Безуглою
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28.04.2024 17:36
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Що вам 8 років заважало поїхати? Верещучка, за дорученням презЕдента, навіть шатли запустила. Сподівались дочекатися мокшанскогоміра в Україні?
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28.04.2024 18:40 Відповісти
З твоїм причинно-наслідковим))) який зв'язок між Майданом і з нападом кацапів?
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28.04.2024 18:14 Відповісти
Для чого? Щоб встиг заробити на продажу всієї України?
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28.04.2024 18:37 Відповісти
Сарана безсмертна!
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28.04.2024 18:10 Відповісти
Зеленський як тупа *****, яка боїться, що битимуть її, а тому ********* всіх лобами, переводить увагу на інших, то на воєнкомів, то на втікачів за кордон, призначає цапів-відбувайлів і хлопчиків для биття, лише б не били її.

Минулого року, щоб перевести увагу суспільства з крадіжок в МО кадрів Єрмака, оголосив всіх воєнкомів «корупціонерами» і наказав звільнити. Тепер нема корупціонера Борісова, всі керівники ТЦК - служиві хлопці, але стадо тепер на них верещить, кидається биться і не дається в бусік.

І я навіть не маю претензій до стада (окрім факту, що воно стадо). Якщо вошдь дає бидлу дозвіл, лічно вошдь хлопнув бидло по плечу: «жгі, бидло, я разрєшаю», - то які претензії до бидла? Бидло в усіх країнах мислить і веде себе однаково.

Але якби ми почали проводити мобілізацію ще в грудні, коли вимагав Залужний, бо Залужний адекватний мужик і не пропонував хапати всіх підряд в авралі і через місяць підготовки кидати в бій, а спокійно по 30 тис в місяць, то і проблем таких як зараз ми не мали. Залужний одним своїм виглядом вселяв в усіх спокій і впевненість. На останній прес-конференції він оголосив суспільству важку правду про необхідність мобілізувати 500 тисяч, і йому в очі ніхто не стрибав. Суспільство сприйняло важку правду з похмурим «треба - значить треба».

Та боягуз і заздрісник Зеленський Залужного турнув і тепер ніхто впевненість не вселяє. Навпаки, Зеленський одним своїм виглядом вселяє невпевненість.

І тепер ми маємо зірвану на 5 місяців мобілізацію.

Через це - некомплект військ на фронті. Через це - прорив в Очеретине. Того самого фронту, який в обіцянках був «заздалегідь підготовленими лініями оборони». А Зе тепер переводить увагу на ухилянтів в Польщі.

Трус Зеленський боявся Залужного і мобілізовувати свій лохторат, а тепер все одно змушений загрібати свій лохторат, тільки в умовах значно гірших.

Все в світі банально. Це наслідок обрання «гетьманом» 40-кілограмового шибзда з дитячим розміром ноги. Він все життя тремтить серед вас, високих і красівих, тому і створює вам проблеми.

…………………….
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28.04.2024 18:20 Відповісти
https://republic.com.ua/article/ti-cze-rozviv-ti-i-vipravlyaj.html https://republic.com.ua/article/ti-cze-rozviv-ti-i-vipravlyaj.html

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28.04.2024 18:22 Відповісти
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28.04.2024 17:27 Відповісти
Кремльовська табакерка - фейковий кацапський сайт з фейковими "перемогами".
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28.04.2024 17:34 Відповісти
Якраз ті, що "скакали за незалежність" вже давно на фронті. Багато хто загинув чи став інвалідом. Інші виховали собі заміну. Правий сектор, Азов, харківські "азовські" загони, багато інших всі вони на фронті.
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28.04.2024 17:36 Відповісти
Не хвилюйся кацап за Майдан. Скоро твоя рашка здохне і розпадатися.
Тоді настане мир.
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28.04.2024 17:32 Відповісти
Спочатку тебе знищать, як окупанта а потім і твою рашку.
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28.04.2024 17:37 Відповісти
Ти рашистський бот, який сьогодні зареєструвався та за гроші пуйла, тут відпрацьоауєш пуйловські наративи.
Скоро тебе тут не буде.
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28.04.2024 17:48 Відповісти
Все що ти втратив тобі замінить пляшка у сраці, нєкуй шастать, кацапе.
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28.04.2024 18:20 Відповісти
Придурок, Майдан це була подія у відповідь на закацаплення України маріонетковим урядом Януковоща та такої дидломаси як ти
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28.04.2024 17:39 Відповісти
Кацапи знищили мільйони українців, під час голодомору і війн.
Але тобі це в кайф, бо ти кацапський окупант.
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28.04.2024 17:50 Відповісти
Зараз не поляки напали напали на Україну а твій пуйло.
Тому, вас окупантів, буде нищити український народ.
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28.04.2024 18:02 Відповісти
коли сімейкуа Яників навіть у Ахмєтова банки почала віджимати? ото жили - я працювала в одному з таких , бандюків зі зброєю у вигляді ментів памʼятаю
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28.04.2024 18:16 Відповісти
Не було б Майдану-Україна була б вірним васалом рашки, як і бєлорашка! І тоді українців вже погнали б на війну з НАТО!
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28.04.2024 18:38 Відповісти
Патріот не панацея. Потрібно й для фронту машини для захисту військ від атак з повітря.
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28.04.2024 17:33 Відповісти
ППО була потрібна ще "вчора". Сьогодні ворог наступає суходолом. Стверджую. Відставка Залужного це спецоперація Кремля яскраво виконаная агентами ФСБ Єрмаком та Безуглою
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28.04.2024 17:36 Відповісти
вова, не у дзвінки телефонні грайся а оновлюй коаліцію, закривай мародерню ОПУ, дай опозиції врятувати країну й тебе з нею, ідіота серливого тупого!!!
твою майбутню долю вирішить фінал війни з тобою в демократичній Україні !НЕ СЦЦЦИ!нетряпко!
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28.04.2024 18:14 Відповісти
Верховною Радою керує не Стефанчук, а призначений Офісом президента Штучний: заява депутатки Європарламенту фон Крамон
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28.04.2024 18:19 Відповісти
В деле ПВО Запад в первую очередь полагается на авиацию а не на наземные ЗУР.

У него просто нету такого количества и наименования систем ПВО как нужно Украине. Даже если они передадут Украине вообще всё что имеют - всё равно не хватит. Даже к тому количеству Пэтриотов что уже есть у Украины - уже наблюдается дефицит ракет.
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28.04.2024 18:46 Відповісти
Так чего он не передает авиацию?!
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28.04.2024 20:05 Відповісти
Чтоб воевать с РФ авиацией, нужно такое её количество, на которое у Украины никогда не было пилотов и инфраструктуры. Тут сотней - другой самолётов не отделаешься. Передадут 10 - 20 (даже если 100 - принципиальной разницы нет) F - 16, они будут стоять в ангарах по соседству с Су - 27 и Миг - 29, ВС Украины, и бояться нос от туда высунуть.
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28.04.2024 20:23 Відповісти
Бред. Сколько у Вьетнама было самолетов, пилотов и инфрастуктуры, когда он воевал с США?
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28.04.2024 21:45 Відповісти
 
 