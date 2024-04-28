Зеленський провів розмову з лідером меншості в Палаті представників Джеффрісом: розповів про нагальну потребу в посиленні ППО системами Patriot
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом.
Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Подякував за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні.
Відзначив двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство Президента Байдена. Запросив пана Джеффріса до України", - написав президент.
Також Зеленський розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами Patriot для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.
Топ коментарі
+6 Максім ХОЙ #398010
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Минулого року, щоб перевести увагу суспільства з крадіжок в МО кадрів Єрмака, оголосив всіх воєнкомів «корупціонерами» і наказав звільнити. Тепер нема корупціонера Борісова, всі керівники ТЦК - служиві хлопці, але стадо тепер на них верещить, кидається биться і не дається в бусік.
І я навіть не маю претензій до стада (окрім факту, що воно стадо). Якщо вошдь дає бидлу дозвіл, лічно вошдь хлопнув бидло по плечу: «жгі, бидло, я разрєшаю», - то які претензії до бидла? Бидло в усіх країнах мислить і веде себе однаково.
Але якби ми почали проводити мобілізацію ще в грудні, коли вимагав Залужний, бо Залужний адекватний мужик і не пропонував хапати всіх підряд в авралі і через місяць підготовки кидати в бій, а спокійно по 30 тис в місяць, то і проблем таких як зараз ми не мали. Залужний одним своїм виглядом вселяв в усіх спокій і впевненість. На останній прес-конференції він оголосив суспільству важку правду про необхідність мобілізувати 500 тисяч, і йому в очі ніхто не стрибав. Суспільство сприйняло важку правду з похмурим «треба - значить треба».
Та боягуз і заздрісник Зеленський Залужного турнув і тепер ніхто впевненість не вселяє. Навпаки, Зеленський одним своїм виглядом вселяє невпевненість.
І тепер ми маємо зірвану на 5 місяців мобілізацію.
Через це - некомплект військ на фронті. Через це - прорив в Очеретине. Того самого фронту, який в обіцянках був «заздалегідь підготовленими лініями оборони». А Зе тепер переводить увагу на ухилянтів в Польщі.
Трус Зеленський боявся Залужного і мобілізовувати свій лохторат, а тепер все одно змушений загрібати свій лохторат, тільки в умовах значно гірших.
Все в світі банально. Це наслідок обрання «гетьманом» 40-кілограмового шибзда з дитячим розміром ноги. Він все життя тремтить серед вас, високих і красівих, тому і створює вам проблеми.
…………………….
Тоді настане мир.
Скоро тебе тут не буде.
Але тобі це в кайф, бо ти кацапський окупант.
Тому, вас окупантів, буде нищити український народ.
твою майбутню долю вирішить фінал війни з тобою в демократичній Україні !НЕ СЦЦЦИ!нетряпко!
У него просто нету такого количества и наименования систем ПВО как нужно Украине. Даже если они передадут Украине вообще всё что имеют - всё равно не хватит. Даже к тому количеству Пэтриотов что уже есть у Украины - уже наблюдается дефицит ракет.