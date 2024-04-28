Зеленський провів розмову з лідером меншості в Палаті представників Джеффрісом: розповів про нагальну потребу в посиленні ППО системами Patriot

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні.



Відзначив двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство Президента Байдена. Запросив пана Джеффріса до України", - написав президент.



Також Зеленський розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами Patriot для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

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