РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5969 посетителей онлайн
Новости
1 023 9

Каждый материал в СМИ о схемах обхода Россией санкций ограничивает путинский террор, - Зеленский

росія,санкції

Материалы в средствах массовой информации, в которых освещаются российские схемы обхода санкций, публичные призывы к ужесточению санкций – ограничивают не только путинский террор, но и террор в целом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в обращении президента Владимира Зеленского.

"Хочу поблагодарить сейчас все страны и лидеров, реально работающих над тем, чтобы ограничить российские схемы обхода санкций. Спасибо всем политикам и общественным деятелям, журналистам, которые информируют о том, как Россия завозит комплектующие для ракет и другого оружия – в нарушение санкций мира. Каждый материал в средствах массовой информации о схемах обхода санкций, каждый публичный призыв к ужесточению санкций, вся политическая работа ради этого, которая приводит к результатам, ограничивает не только путинский террор, но и террор в целом. И в этом глобальный смысл нашего взаимодействия – всех партнеров", - отметил Зеленский.

Читайте также: Блинкен в Пекине пригрозил Китаю новыми санкциями в случае поддержки войны России: Я очень четко дал понять, что мы готовы действовать

Автор: 

Зеленский (20210) санкции (11254)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если бы подозреваемый в коррупции не был дибилом и совершил сейчас переворот... Остался бы жив, а так после швабрирования будет зановичковин
показать весь комментарий
27.04.2024 21:39 Ответить
Чмо нюхнуло чергову дозу і ішака понесло ще з більшою силою.
показать весь комментарий
27.04.2024 21:42 Ответить
буба ж ти моя занюхана а ну давай на біс -
"володимир володимировічь заберіть мене з цюда ну хоч за долгі"
а то вже підзабули шюткі щютняві...
показать весь комментарий
27.04.2024 21:48 Ответить
ПРОГРЕС- воно ще не каже ПУТІН а вже каже путінський терор -стає справжньою Нетряпкою , а колись стане може й Неганчіркою ...???
показать весь комментарий
27.04.2024 21:52 Ответить
Лондон ожидает усиление ударов ВСУ вглубь РФ / Сырский теряет управление https://www.youtube.com/watch?v=C9Zrxr2w3bU
показать весь комментарий
27.04.2024 21:59 Ответить
Як Сирський провалив ротацію й фронт під Авдіївкою- село Очеретне ... а де БЕЗУГЛА?
показать весь комментарий
27.04.2024 22:07 Ответить
Маю відчуття, що Литвин отримує платню за кількість слів у спічах цього дурника...
показать весь комментарий
27.04.2024 21:52 Ответить
немає слів....
показать весь комментарий
27.04.2024 22:00 Ответить
Хочу подякувати зараз усім країнам та лідерам, які реально працюють над тим, щоб обмежити російські схеми обходу санкцій. Дякую всім політикам та громадським діячам, журналістам, які інформують про те, як Росія завозить комплектуючі для ракет та іншої зброї - в порушення санкцій світу. Кожен матеріал у засобах масової інформації про схеми обходу санкцій, кожен публічний заклик до посилення санкцій, уся політична робота заради цього, яка призводить до результатів, обмежує не лише путінський терор, але й терор загалом. І в цьому є глобальний сенс " "зеленого маразму і зеленої куйні" на що вказує ракетний обстріл цієї ночі і загалом більше двохрічної війни в Україні.Куйлу "*****" про що фантазує "зелений говорун" .як і всі решту "словесні лапшерізи"
показать весь комментарий
27.04.2024 22:52 Ответить
 
 