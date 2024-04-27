Каждый материал в СМИ о схемах обхода Россией санкций ограничивает путинский террор, - Зеленский
Материалы в средствах массовой информации, в которых освещаются российские схемы обхода санкций, публичные призывы к ужесточению санкций – ограничивают не только путинский террор, но и террор в целом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в обращении президента Владимира Зеленского.
"Хочу поблагодарить сейчас все страны и лидеров, реально работающих над тем, чтобы ограничить российские схемы обхода санкций. Спасибо всем политикам и общественным деятелям, журналистам, которые информируют о том, как Россия завозит комплектующие для ракет и другого оружия – в нарушение санкций мира. Каждый материал в средствах массовой информации о схемах обхода санкций, каждый публичный призыв к ужесточению санкций, вся политическая работа ради этого, которая приводит к результатам, ограничивает не только путинский террор, но и террор в целом. И в этом глобальный смысл нашего взаимодействия – всех партнеров", - отметил Зеленский.
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"володимир володимировічь заберіть мене з цюда ну хоч за долгі"
а то вже підзабули шюткі щютняві...