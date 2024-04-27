Кожен матеріал у ЗМІ про схеми обходу Росією санкцій обмежує путінський терор, - Зеленський

Матеріали у засобах масової інформації, у яких висвітлюються російські схеми обходу санкцій, публічні заклики до посилення санкцій - обмежують не лише путінський терор, але й терор загалом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

"Хочу подякувати зараз усім країнам та лідерам, які реально працюють над тим, щоб обмежити російські схеми обходу санкцій. Дякую всім політикам та громадським діячам, журналістам, які інформують про те, як Росія завозить комплектуючі для ракет та іншої зброї – в порушення санкцій світу. Кожен матеріал у засобах масової інформації про схеми обходу санкцій, кожен публічний заклик до посилення санкцій, уся політична робота заради цього, яка призводить до результатів, обмежує не лише путінський терор, але й терор загалом. І в цьому є глобальний сенс нашої взаємодії – усіх партнерів", - зазначив Зеленський.

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