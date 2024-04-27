УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5207 відвідувачів онлайн
Новини
1 023 9

Кожен матеріал у ЗМІ про схеми обходу Росією санкцій обмежує путінський терор, - Зеленський

росія,санкції

Матеріали у засобах масової інформації, у яких висвітлюються російські схеми обходу санкцій, публічні заклики до посилення санкцій - обмежують не лише путінський терор, але й терор загалом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського.

"Хочу подякувати зараз усім країнам та лідерам, які реально працюють над тим, щоб обмежити російські схеми обходу санкцій. Дякую всім політикам та громадським діячам, журналістам, які інформують про те, як Росія завозить комплектуючі для ракет та іншої зброї – в порушення санкцій світу. Кожен матеріал у засобах масової інформації про схеми обходу санкцій, кожен публічний заклик до посилення санкцій, уся політична робота заради цього, яка призводить до результатів, обмежує не лише путінський терор, але й терор загалом. І в цьому є глобальний сенс нашої взаємодії – усіх партнерів", - зазначив Зеленський.

Також читайте: ЄС розглядає запровадження санкції проти більш ніж 12 компаній, які продовжують постачати Росії товари для військових потреб, – Bloomberg

Автор: 

Зеленський (23667) санкції (11763)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если бы подозреваемый в коррупции не был дибилом и совершил сейчас переворот... Остался бы жив, а так после швабрирования будет зановичковин
показати весь коментар
27.04.2024 21:39 Відповісти
Чмо нюхнуло чергову дозу і ішака понесло ще з більшою силою.
показати весь коментар
27.04.2024 21:42 Відповісти
буба ж ти моя занюхана а ну давай на біс -
"володимир володимировічь заберіть мене з цюда ну хоч за долгі"
а то вже підзабули шюткі щютняві...
показати весь коментар
27.04.2024 21:48 Відповісти
ПРОГРЕС- воно ще не каже ПУТІН а вже каже путінський терор -стає справжньою Нетряпкою , а колись стане може й Неганчіркою ...???
показати весь коментар
27.04.2024 21:52 Відповісти
Лондон ожидает усиление ударов ВСУ вглубь РФ / Сырский теряет управление https://www.youtube.com/watch?v=C9Zrxr2w3bU
показати весь коментар
27.04.2024 21:59 Відповісти
Як Сирський провалив ротацію й фронт під Авдіївкою- село Очеретне ... а де БЕЗУГЛА?
показати весь коментар
27.04.2024 22:07 Відповісти
Маю відчуття, що Литвин отримує платню за кількість слів у спічах цього дурника...
показати весь коментар
27.04.2024 21:52 Відповісти
немає слів....
показати весь коментар
27.04.2024 22:00 Відповісти
Хочу подякувати зараз усім країнам та лідерам, які реально працюють над тим, щоб обмежити російські схеми обходу санкцій. Дякую всім політикам та громадським діячам, журналістам, які інформують про те, як Росія завозить комплектуючі для ракет та іншої зброї - в порушення санкцій світу. Кожен матеріал у засобах масової інформації про схеми обходу санкцій, кожен публічний заклик до посилення санкцій, уся політична робота заради цього, яка призводить до результатів, обмежує не лише путінський терор, але й терор загалом. І в цьому є глобальний сенс " "зеленого маразму і зеленої куйні" на що вказує ракетний обстріл цієї ночі і загалом більше двохрічної війни в Україні.Куйлу "*****" про що фантазує "зелений говорун" .як і всі решту "словесні лапшерізи"
показати весь коментар
27.04.2024 22:52 Відповісти
 
 