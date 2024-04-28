Ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках озброєнь, які здатні змінювати ситуацію на полі бою, - Зеленський. ВIДЕО

Україна чекає, що поставки озброєння від союзників, будуть в таких обсягах, які допоможуть змінювати ситуацію на полі бою на користь України.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Пам’ятаємо, що нам має принести цей рік в політичному сенсі. Це і результат із Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу.

Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став дійсно глобальним. Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені - різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обовʼязковими документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру і може це зробити. Саме у червні може початися шлях до справедливого миру.

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Жодного дня не втрачаємо для України: щойно говорив із лідером демократів у Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом. Подякував йому та всім конгресменам за підтримку нашої держави й особисте лідерство у просуванні нового пакета допомоги Україні. Ми на всіх рівнях взаємодіємо з партнерами, щоб досягти саме того рівня оперативності в допомозі, який потрібен, щоб не лише зберігати наші позиції, а й щоб зривати російські плани війни. Ми ще очікуємо постачання, яке обіцяне Україні, - ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України. І важливо, щоб була реалізована кожна наша домовленість - усе, що дасть і практичні результати на полі бою, і підтримає моральну силу всіх, хто на передовій.

Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал - Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності і готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", - наголосив Зеленський.

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