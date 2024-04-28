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Ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках озброєнь, які здатні змінювати ситуацію на полі бою, - Зеленський. ВIДЕО

Україна чекає, що поставки озброєння від союзників, будуть в таких обсягах, які допоможуть змінювати ситуацію на полі бою на користь України.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Пам’ятаємо, що нам має принести цей рік в політичному сенсі. Це і результат із Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу.

Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став дійсно глобальним. Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені - різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обовʼязковими документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру і може це зробити. Саме у червні може початися шлях до справедливого миру.

Читайте: Зеленський провів розмову з лідером меншості в Палаті представників Джеффрісом: розповів про нагальну потребу в посиленні ППО системами Patriot

Жодного дня не втрачаємо для України: щойно говорив із лідером демократів у Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом. Подякував йому та всім конгресменам за підтримку нашої держави й особисте лідерство у просуванні нового пакета допомоги Україні. Ми на всіх рівнях взаємодіємо з партнерами, щоб досягти саме того рівня оперативності в допомозі, який потрібен, щоб не лише зберігати наші позиції, а й щоб зривати російські плани війни. Ми ще очікуємо постачання, яке обіцяне Україні, - ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України. І важливо, щоб була реалізована кожна наша домовленість - усе, що дасть і практичні результати на полі бою, і підтримає моральну силу всіх, хто на передовій.

Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал - Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності і готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", - наголосив Зеленський.

Дивіться: Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603)


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Топ коментарі
+16
Кінцева фраза - це Захід винний, що мене вибрали Президентом!
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28.04.2024 19:04
+11
Це ЙМОВІРНРНО!!! мабуть могло статися тільки на початку, коли орки були розгублені . Коли орки лякалися несчасних дронів українців , але США лягли під ядерний шантаж, а ***** підняло свої спрожмоності.
Залужний робив дуже вірні аналізи з нової стратегії війни - тільки слухали його орки.
А обісраний ЗЕ очарований Люсєй та Будановим з обіцянками шаликів у Криму , вирішив сховати голову у пісок розтікаючогося свого рейтингу - Й ОБЕЗГОЛОВИВ ЗСУ від НАЙДОСВІЧЕНІШОЇ КОМАНДИ ГЕНЕРАЛІВ!
Так Що то було - зрада чи переляк?
кому тепер партнери довірятимуть свою зброю? Генералу зі школи мордору? Підлабузнику Сирському? перша головна його "заслуга" -провалена ротація й діра для орків під Авдіївкою!
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28.04.2024 19:02
+10
Случайнааааа? Сирський завалив ротацію під Авдіївкою- й залишився відкритий вхід для орків?

https://www.youtube.com/watch?v=C9Zrxr2w3bU
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28.04.2024 18:51
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28.04.2024 18:47 Відповісти
просто дурень...немає шукати сенс
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28.04.2024 19:57 Відповісти
Не дурень, а зраднику скільки зброї не дай, він все одно зрадить, бо така вона функція продажної душонки.
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28.04.2024 20:22 Відповісти
сама більша помилка українців, це думати що він дурень...
згадайте карликових теранів.
наполеон, ленін, гітлер сталін, італієць, забув як, *****, і цей.....
нічого не спадає на думку???
то підкажу.
самі жорстокі люди!!! і зовсім не дурні
просто жага щось, комусь доказати, що зриває їм дах
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28.04.2024 21:34 Відповісти
Арулити СТАВКОЮ буде Подляк з вонючим кремлівським трампьонишем Козирем?
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28.04.2024 18:49 Відповісти
Случайнааааа? Сирський завалив ротацію під Авдіївкою- й залишився відкритий вхід для орків?

https://www.youtube.com/watch?v=C9Zrxr2w3bU
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28.04.2024 18:51 Відповісти
Все більше переконуюся в похмурої, але логічною теорії. Якби Захід хотів поразки рф, він давно б це зробив. Але він хоче поступового ослаблення рф. Тому війна буде довгою і результат не влаштує жодну з воюючих сторін.
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28.04.2024 18:51 Відповісти
Це ЙМОВІРНРНО!!! мабуть могло статися тільки на початку, коли орки були розгублені . Коли орки лякалися несчасних дронів українців , але США лягли під ядерний шантаж, а ***** підняло свої спрожмоності.
Залужний робив дуже вірні аналізи з нової стратегії війни - тільки слухали його орки.
А обісраний ЗЕ очарований Люсєй та Будановим з обіцянками шаликів у Криму , вирішив сховати голову у пісок розтікаючогося свого рейтингу - Й ОБЕЗГОЛОВИВ ЗСУ від НАЙДОСВІЧЕНІШОЇ КОМАНДИ ГЕНЕРАЛІВ!
Так Що то було - зрада чи переляк?
кому тепер партнери довірятимуть свою зброю? Генералу зі школи мордору? Підлабузнику Сирському? перша головна його "заслуга" -провалена ротація й діра для орків під Авдіївкою!
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28.04.2024 19:02 Відповісти
Тобі нагадати скільки міст втратив Залужний? Справа не в генералах.
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28.04.2024 19:09 Відповісти
Якщо справа не в генералах , тоді розказуй накуя "зе" поміняв Залужного .на стирського???
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28.04.2024 19:13 Відповісти
Залужний втратив Соледар і Бахмут, провалив контрнаступ, втратив Мар'їнку. Авдіївка була приречена, це все розуміли. Але при цьому він залишався шанованим в країні. Його відсторонили вчасно. І свого часу повернуть як рятівника замість Зе. Це моє особисте припущення.
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28.04.2024 19:19 Відповісти
по- суті.(Справа не в генералах. ).Які успіхи в Сирського і як в генрала,так на місці міністра оборони ...???
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28.04.2024 19:22 Відповісти
Бахмут - це була ключова бойня для Сирського з вовою- Залужний якраз був за те, щоб залишити раніше . Але там проти бандюків рашки полягли кращі специ ЗСУ. Саботаж = зрада = страх перемоги бо буде розплата .
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28.04.2024 19:23 Відповісти
ЦЕ ПІСЛЯ КОЛИ ЗАЛУЖНИЙЗДАВ ? КОЛИ РЕЗНІКОВ КРАВ ТА НАВІТЬ "ВЕСІЛЬНІ МАВІКИ" ЗАСТОПРОРИВ ?А КАМИШІН ОБІЦЯВ МІЛЬЙОНИ ДРОНІВ , АЛЕ ТІЛЬКИ ЗЕРНОМ АХМЕТОВА ЗАЙМАВСЯ? А МАРОДЕРНЯ КРАЛА КРАЛА КРАЛА !!!

А ТЕПЕР ЗГАДАЙ ТРИ ЗВЕРНЕННЯ ЗАЛУЖНОГО ВСЬОГО ТРИ!!! СТРАТЕГІЧНІ!!!
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28.04.2024 19:16 Відповісти
Заслужений віддав чи зелена хрипата ганчірка?
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28.04.2024 19:18 Відповісти
є ще й інша логіка на Заході.Якщо українська влада сама докладає зусиль,щоб Україна не перемогла , то з якої радості Захід буде "рвати задницю" допомогою?
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28.04.2024 19:10 Відповісти
Якщо навіть ротацію провів ГОЛОВНИЙ, залишивши діру у фронті для орків - то як йому Партнери можуть довіряти все, що готується під цього головного ?
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28.04.2024 19:19 Відповісти
"Але він хоче поступового ослаблення рф"

Який приклад, що він хоче ослаблення рф?

https://minfin.com.ua/2024/01/11/119497887/ Наприклад, доходи від газу+нафти, за Трампа знижувались, за Байдена почали зростати
за 2023 рів такіж як в 2018, та більші ніж в 2019-2020 роках
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28.04.2024 19:49 Відповісти
ПДР в тебе в бюджеті на всяку хню виділено сотні мільярдів, а ти як актриса німецьких фільмів готова приймати з усіх сторін.
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28.04.2024 18:58 Відповісти
.. надєжди в'юношєй пітают..
дають як тому цепному псу - аби не здох
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28.04.2024 19:03 Відповісти
Поставка вооружений самой Украиной в 2019-2022 гг.
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28.04.2024 19:04 Відповісти
Кінцева фраза - це Захід винний, що мене вибрали Президентом!
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28.04.2024 19:04 Відповісти
АБО - ЦЕ ДЖОНСОН ВИННИЙ ЩО Я НЕ ЗДАВ УКРАЇНУ У ТУРЦІЇ...
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28.04.2024 19:12 Відповісти
вже потрібно готувати новий пакет допомоги.. шоп котячі йайки не луснули від розтягування на роки
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28.04.2024 19:06 Відповісти
Для вови не театр військових дій та планів на них важливий , вову хвилює театр одного актора! Може правда партнери заставлять його повернути Залужного?
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28.04.2024 19:10 Відповісти
ціль - виростити в Уукраїні мильярд евреїв, ой пардон. деревів.
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28.04.2024 19:12 Відповісти
Ждун!
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28.04.2024 19:18 Відповісти
Ждун-малорос.
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28.04.2024 19:20 Відповісти
чого ви, шановні, скиглите ? хай той Зеленський хоч на колінах випрошує ту зброю, така в нього робота, а писати "от", "аби" - то дурне діло, ні кому не відомо, що було коли б ...
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28.04.2024 19:24 Відповісти
Слова розумного чоловіка. Не часто їх тут почуєшь
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28.04.2024 19:32 Відповісти
Вони ще досі думають, що Зе тратить свої сили, щоб випрошувати зброю? Вони ще досі не зрозуміли, що він НЕ РОБИТЬ АБСОЛЮТНО НІЧОГО? Якщо в Україні ще досі лишаються такі дурники, як ви, то на-фіг таку "країну дурнів"
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28.04.2024 21:07 Відповісти
вже є "вікно" на кордоні ? ну, то й "на-фіг" з країни
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29.04.2024 01:13 Відповісти
А лопати будуть? Бо дуже хочеться побачити,як нєкій кулєба буде боронити ними Україну! Він же обіцяв, майже зуб давав!
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28.04.2024 19:49 Відповісти
Trudno poniat pocemu nexocet dat Patriot sistemi?U amerikansec ix mnogo v rezerve.
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28.04.2024 19:49 Відповісти
ключевое слова ожидаем, а ожидать можно долго
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28.04.2024 19:56 Відповісти
А щоти сам зробив для цього зепідор? обладував в інженерному відношенні рокадні дороги біля кордону з рашккою щоб оркам було легше пресуватися?
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28.04.2024 19:58 Відповісти
"...Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин..."

Це вже клініка. Ворюга на ворюзі. Держдеп пише доповідь про порушення прав людини в Україні. Європейські парламентарі погрожують зупинити фінансову допомогу, якщо не припинять знущатися з опозиції, гроші вже цим ворюгам давати не хочуть.
А це чмо з дерев'яною мордою тулить про виконані умови...
Унікальний кадр...
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28.04.2024 20:01 Відповісти
А з нашого боку, ну з боку Оманського договора - граблі, причому чисто українськи - вони з всіх боків - граблі, як їх не поклади - чотирьох сторонні - українці дебіли, але красунчики - тік-ток, FB, ліга сміху, і вишня на кучі лайна - кв95, та фано з ************.
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28.04.2024 20:26 Відповісти
Amerikansi pervuju ocered iz paketa pomoci dajiot to sto im vygodno,poderzyvaja svojiu promyslenost.Ja daze somnevajus sto soglasujet s vasimi,vopros s kem s Umerovim dolzni byli bi,no tot vet necego neponimajet ,to sto emu skazet budet xoroso.Kak bi dengi vydelini Ukraine,no sto xotelos imet s nix nedajut.Vot dengi jest daj F-35 skazem ili vertalioti Apache,te sami Patriot
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28.04.2024 20:35 Відповісти
Американці дадуть саме те, що збираються дати.
Не більше і не менше.
А ти зі своєю ришибленою «командою» лише дратуєш та провокуєш союзників.
Якби вели себе по людськи то трампісти не мали б жодних аргументів і допомогу Україні надали б вже у січні!
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28.04.2024 20:39 Відповісти
Дивно, а чому він не чекає бітуму для асфальту та мʼяса для шашликів? Що трапилось, вава, миру в очах куйла більше не бачиш?
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28.04.2024 20:40 Відповісти
Дивно, що преса мовчить про доповнення від республіканської партії в цих законах:

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закон про 61млрд
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати дальнобійні ракети атакамс для перемоги України

закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text мир через силу в 21 столітті "
який має розділ "процвітання України" - це про конфіскацію російських активів та відновлення України
в західній пресі називають закон про тік-ток, хоча в законі одне слово тік-ток, та 99 слів Україна

закон на обговоренні від республіканців, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 подовжити лендліз до 2026 року
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28.04.2024 20:54 Відповісти
Який обсяг зброї чекає Верховний головнокомндувач? А коли свою будуть випускати? Ну дадуть США ще раз-два, а далі? Прийде техніка, а спеціалісти є? Наприклад механіки, навідники на "Бредлі" чи танки, яких раніше підготували в США вже "задвухсотили", засунувши їх в піхоту?
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28.04.2024 20:57 Відповісти
Такое впечатление что они потеряли всю техдокументацию и оборудование и людей для производства собственных ракет. Ну потому что хоть что то для ударов по НПЗ можно было уже наклепать, хоть несколько десятков.
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28.04.2024 21:00 Відповісти
Це вже прогрес після запрошення на шашлики.
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28.04.2024 21:21 Відповісти
І тому оплачені львіввським Арселом снаряди зі Словакії не забирали?
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28.04.2024 21:40 Відповісти
Очикуємо від кого? Від УкрОборонПрому? Мо?
А що інщі щось винні?
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29.04.2024 14:24 Відповісти
 
 