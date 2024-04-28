Ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках озброєнь, які здатні змінювати ситуацію на полі бою, - Зеленський. ВIДЕО
Україна чекає, що поставки озброєння від союзників, будуть в таких обсягах, які допоможуть змінювати ситуацію на полі бою на користь України.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Пам’ятаємо, що нам має принести цей рік в політичному сенсі. Це і результат із Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу.
Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став дійсно глобальним. Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені - різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обовʼязковими документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як Росія, де царює божевілля. Світова більшість повинна примусити Росію до миру і може це зробити. Саме у червні може початися шлях до справедливого миру.
Жодного дня не втрачаємо для України: щойно говорив із лідером демократів у Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом. Подякував йому та всім конгресменам за підтримку нашої держави й особисте лідерство у просуванні нового пакета допомоги Україні. Ми на всіх рівнях взаємодіємо з партнерами, щоб досягти саме того рівня оперативності в допомозі, який потрібен, щоб не лише зберігати наші позиції, а й щоб зривати російські плани війни. Ми ще очікуємо постачання, яке обіцяне Україні, - ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України. І важливо, щоб була реалізована кожна наша домовленість - усе, що дасть і практичні результати на полі бою, і підтримає моральну силу всіх, хто на передовій.
Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал - Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності і готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
згадайте карликових теранів.
наполеон, ленін, гітлер сталін, італієць, забув як, *****, і цей.....
нічого не спадає на думку???
то підкажу.
самі жорстокі люди!!! і зовсім не дурні
просто жага щось, комусь доказати, що зриває їм дах
https://www.youtube.com/watch?v=C9Zrxr2w3bU
Залужний робив дуже вірні аналізи з нової стратегії війни - тільки слухали його орки.
А обісраний ЗЕ очарований Люсєй та Будановим з обіцянками шаликів у Криму , вирішив сховати голову у пісок розтікаючогося свого рейтингу - Й ОБЕЗГОЛОВИВ ЗСУ від НАЙДОСВІЧЕНІШОЇ КОМАНДИ ГЕНЕРАЛІВ!
Так Що то було - зрада чи переляк?
кому тепер партнери довірятимуть свою зброю? Генералу зі школи мордору? Підлабузнику Сирському? перша головна його "заслуга" -провалена ротація й діра для орків під Авдіївкою!
А ТЕПЕР ЗГАДАЙ ТРИ ЗВЕРНЕННЯ ЗАЛУЖНОГО ВСЬОГО ТРИ!!! СТРАТЕГІЧНІ!!!
Який приклад, що він хоче ослаблення рф?
https://minfin.com.ua/2024/01/11/119497887/ Наприклад, доходи від газу+нафти, за Трампа знижувались, за Байдена почали зростати
за 2023 рів такіж як в 2018, та більші ніж в 2019-2020 роках
дають як тому цепному псу - аби не здох
Це вже клініка. Ворюга на ворюзі. Держдеп пише доповідь про порушення прав людини в Україні. Європейські парламентарі погрожують зупинити фінансову допомогу, якщо не припинять знущатися з опозиції, гроші вже цим ворюгам давати не хочуть.
А це чмо з дерев'яною мордою тулить про виконані умови...
Унікальний кадр...
Не більше і не менше.
А ти зі своєю ришибленою «командою» лише дратуєш та провокуєш союзників.
Якби вели себе по людськи то трампісти не мали б жодних аргументів і допомогу Україні надали б вже у січні!
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закон про 61млрд
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати дальнобійні ракети атакамс для перемоги України
закон "https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text мир через силу в 21 столітті "
який має розділ "процвітання України" - це про конфіскацію російських активів та відновлення України
в західній пресі називають закон про тік-ток, хоча в законі одне слово тік-ток, та 99 слів Україна
закон на обговоренні від республіканців, https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 подовжити лендліз до 2026 року
А що інщі щось винні?