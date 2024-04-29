Поставки систем ПВО и деталей к ним последние полгода осуществлялись благодаря заключенным договорам по безопасности, - Зеленский
В течение последних 6 месяцев поставки систем ПВО в Украину и деталей к ним осуществлялись благодаря финансированию, которое было указано в заключенных соглашениях по безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Что касается наших документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. Особенно когда мы ожидали поддержки от США", - сказал Зеленский.
По его словам, последние полгода поставки систем ПВО и деталей к ним осуществлялись благодаря финансированию, которое было указано в заключенных соглашениях.
"Вы понимаете стоимость противовоздушной обороны, и скажу вам честно, что в настоящее время те системы или иногда детали от соответствующих систем, которые поступали последние полгода, они поступали благодаря финансированию, указанному в 8 соглашениях о гарантиях безопасности. Нам это действительно помогло", - отметил президент.
Стоит напомнить, что Украина заключила уже девять двусторонних соглашений по безопасности, а именно: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.
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БЕЗПЕКОВІ подорожі на дубайсько-оманські форуми Єрмака по відкладанню допомоги ПАРТНЕРІВ у власні офшори!!!
але ж, глибина арсенальної, 105 м.
вони скоріш кончу заспу захищають, ніж центр києва.
а у нас ще існує аграрна мафія
земельна мафія
спиртова мафія
зернова мафія
правоохоронна мафія
Де ти був, чмо , з 2019 по 2022?
@voiceofdnepr
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18 год
17.02 ЗСУ залишили Авдіївку.
29.02 Бутусов заявив, що "у селах, куди відійшли ЗСУ, лінія оборони не побудована". За що був ВИСМІЯНИЙ пропагандистами і політруками.
Тепер, 28.04, тільки 1д1от не розуміє, що штучним хайпом навколо "ухилянтів" ВЛАДА ПРИКРИЛА СВІЙ ЧЕРГОВИЙ ПРОВАЛ
Площа покриття ракети АIМ-120 комплексу NASAMS-3 ~5000 кв.км.
На всю Україну потрібно 120 пускових установок (40 батарей NASAMS-3).
Закрити небо над Україною коштувало 40*65$ млн = 2,65 млрд = 72 млрд грн всього 15% від витраченого на дороги...
Оце і є ціна ЗЕбільних проєктів одного популіста та його кагала пАтужніх мародерів.
поставка в кінці 2025
48шт по 21.844млн
загалом 1048.50млн Відправити
6 systems x 8 launchers(?) each, by 2025-11
Зараз це лише пустопорожні меморандуми.
12 січня 2024 - Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії
16 лютого 2024 - Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Федеративною Республікою Німеччина
За півроку передано ППО
29 жовтня Німеччина
+2 Flakpanzer Gepard
+3 IRIS-T
24 грудня Німеччина
+4 MIM-104 Patriot
+3 Flakpanzer Gepard
7 січня Німеччина
+1 Skynex
https://protectukrainenow.org/uk/report Дані звідси , можливо "таємні" поставки вони не врахували, або це були ракети, запчастини
https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/military-support-ukraine-2054992 Звіт міноборони
1 air defence system SKYNEX with ammunition*
52 self-propelled anti-aircraft guns GEPARD with spare parts
2 air defence systems PATRIOT with spare parts
3 air defence systems IRIS-T SLM*
1 air defence systems IRIS-T SLS*
2 PATRIOT launchers
поставлено до підписання безпекової угоди
виходить, на 1.13млрд пообіцяли, та ще не поставили
або не відображено у звітах
Де наша дипломатія ...?!
Звідки ж тоді візьметься "допомога"..?!
З офшорів може...?!)
Не більше...
А про про@бы есть что рассказать?
Иди уже нах в отставку, дальше без тебя умные люди разберутся что делать.