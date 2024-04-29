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Новости
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Поставки систем ПВО и деталей к ним последние полгода осуществлялись благодаря заключенным договорам по безопасности, - Зеленский

володимир,зеленський

В течение последних 6 месяцев поставки систем ПВО в Украину и деталей к ним осуществлялись благодаря финансированию, которое было указано в заключенных соглашениях по безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Что касается наших документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. Особенно когда мы ожидали поддержки от США", - сказал Зеленский.

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По его словам, последние полгода поставки систем ПВО и деталей к ним осуществлялись благодаря финансированию, которое было указано в заключенных соглашениях.

"Вы понимаете стоимость противовоздушной обороны, и скажу вам честно, что в настоящее время те системы или иногда детали от соответствующих систем, которые поступали последние полгода, они поступали благодаря финансированию, указанному в 8 соглашениях о гарантиях безопасности. Нам это действительно помогло", - отметил президент.

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Стоит напомнить, что Украина заключила уже девять двусторонних соглашений по безопасности, а именно: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

Автор: 

безопасность (1101) Зеленский Владимир (20224) ПВО (2707)


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Топ комментарии
+9
А чого ж цей хрипуватий півник раніше про безпеку не дбав ?
Де ти був, чмо , з 2019 по 2022?
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29.04.2024 16:58
+7
А клоуни в Стамбулі яки намагалися здати Україну ****, то також були - "безпекові угоди"?
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29.04.2024 17:01
+6
Ти диви, он воно що. А що було б з Україною, якби не угоди Херпіду і не сам Херпіду Боневтікович Нетряпка? Мабуть всі кошти замість оборони витратили на асфальт?
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29.04.2024 16:57
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Правила форума Совет форумчан
Слабеньке в нас ППО - Трипільську ДРЕС **********
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29.04.2024 16:56 Ответить
Порошенко винний, американці не дали ПВО, европейці погані, а наші військові взагалі винні у не якісному асфальті і 4 разовий ухилят їх взяв та звільнив: Залужного і 17 генералів
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29.04.2024 17:05 Ответить
...здійснювалися завдяки укладеним безпековим угодам...

БЕЗПЕКОВІ подорожі на дубайсько-оманські форуми Єрмака по відкладанню допомоги ПАРТНЕРІВ у власні офшори!!!
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29.04.2024 17:45 Ответить
По бункеру Зе жодного пропуску за 27 місяців
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29.04.2024 17:06 Ответить
нє, ну, прилітало на печерськ. у парк шевченко, десь на лютеранську, навіть.
але ж, глибина арсенальної, 105 м.
вони скоріш кончу заспу захищають, ніж центр києва.
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29.04.2024 17:11 Ответить
До його бункеру й ФАБ не дістане, не хвилюйтесь. Накрайняк змиється тонелем на Святошино. Або на берег Дніпра.
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29.04.2024 17:18 Ответить
Ти диви, он воно що. А що було б з Україною, якби не угоди Херпіду і не сам Херпіду Боневтікович Нетряпка? Мабуть всі кошти замість оборони витратили на асфальт?
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29.04.2024 16:57 Ответить
Снаряди півроку забрати не можете, толку з вас зелених, хіба що на постний бульон, бо і жирок ви теж самі в себе вкрадете перед варкою.
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29.04.2024 16:57 Ответить
За даними польських журналістів, український бюджет щорічно втрачає гроші, за які можна придбати 29 пускових установок HIMARS з усім обладнанням. ось так
а у нас ще існує аграрна мафія
земельна мафія
спиртова мафія
зернова мафія
правоохоронна мафія
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29.04.2024 16:57 Ответить
Ці цифри явно не про щорічні втрати, все набагато не так
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29.04.2024 17:00 Ответить
ну і спростування не було .. помичали що всі господарі в офшорах
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29.04.2024 17:18 Ответить
А чого ж цей хрипуватий півник раніше про безпеку не дбав ?
Де ти був, чмо , з 2019 по 2022?
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29.04.2024 16:58 Ответить
Руйнування в Україні ,за останні пів року ,кажуть,що "зе " ,як звикло, 3,14стить конкретно і потужно"
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29.04.2024 17:01 Ответить
А клоуни в Стамбулі яки намагалися здати Україну ****, то також були - "безпекові угоди"?
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29.04.2024 17:01 Ответить
Dnipro(petro)
@voiceofdnepr
·
18 год
17.02 ЗСУ залишили Авдіївку.

29.02 Бутусов заявив, що "у селах, куди відійшли ЗСУ, лінія оборони не побудована". За що був ВИСМІЯНИЙ пропагандистами і політруками.

Тепер, 28.04, тільки 1д1от не розуміє, що штучним хайпом навколо "ухилянтів" ВЛАДА ПРИКРИЛА СВІЙ ЧЕРГОВИЙ ПРОВАЛ
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29.04.2024 17:03 Ответить
Зеленский в ПВО разбирается , как коза в балете!
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29.04.2024 17:16 Ответить
" Площа України ~600.000 кв. км.
Площа покриття ракети АIМ-120 комплексу NASAMS-3 ~5000 кв.км.
На всю Україну потрібно 120 пускових установок (40 батарей NASAMS-3).
Закрити небо над Україною коштувало 40*65$ млн = 2,65 млрд = 72 млрд грн всього 15% від витраченого на дороги...
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29.04.2024 17:31 Ответить
Сьогодні якраз британська розвідка оприлюднила їх підрахунки: вбито ~11 тис. цивільних українців, поранено ~26 тис, з них >7 тис. лишилися каліками. Дані враховують лише Україну, без ТОТ.
Оце і є ціна ЗЕбільних проєктів одного популіста та його кагала пАтужніх мародерів.
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29.04.2024 17:39 Ответить
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=0 24 серпня 2022, в рамках USAI замовлено 6 батарей NASAMS , по 8 пускових
поставка в кінці 2025
48шт по 21.844млн
загалом 1048.50млн Відправити
6 systems x 8 launchers(?) each, by 2025-11
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29.04.2024 17:59 Ответить
Тексти цих "угод" є у вільному доступі. Вони стосуються якогось міфічного наступного нападу, а не сьогодення.
Зараз це лише пустопорожні меморандуми.
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29.04.2024 17:33 Ответить
БРЕХНЯ!!!!!
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29.04.2024 17:46 Ответить
Перша безпекова угода
12 січня 2024 - Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії

16 лютого 2024 - Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Федеративною Республікою Німеччина

За півроку передано ППО
29 жовтня Німеччина
+2 Flakpanzer Gepard
+3 IRIS-T
24 грудня Німеччина
+4 MIM-104 Patriot
+3 Flakpanzer Gepard
7 січня Німеччина
+1 Skynex

https://protectukrainenow.org/uk/report Дані звідси , можливо "таємні" поставки вони не врахували, або це були ракети, запчастини
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29.04.2024 17:55 Ответить
https://www.reuters.com/world/europe/germany-provide-122-bln-military-support-package-ukraine-2024-02-16/ БЕРЛІН, 16 лютого (Reuters). У рамках угоди про безпеку, підписаної між Німеччиною та Україною, Берлін підготував додатковий пакет військової підтримки вартістю 1,13 мільярда євро (1,22 мільярда доларів), який зосереджений на протиповітряній обороні та артилерії, повідомило міністерство оборони Німеччини

https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/military-support-ukraine-2054992 Звіт міноборони
1 air defence system SKYNEX with ammunition*
52 self-propelled anti-aircraft guns GEPARD with spare parts
2 air defence systems PATRIOT with spare parts
3 air defence systems IRIS-T SLM*
1 air defence systems IRIS-T SLS*
2 PATRIOT launchers

поставлено до підписання безпекової угоди

виходить, на 1.13млрд пообіцяли, та ще не поставили
або не відображено у звітах
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29.04.2024 18:25 Ответить
Зеленский о своевременности поддержки Украины со стороны НАТО: Не вижу позитива
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29.04.2024 18:52 Ответить
А НАТО типу не бачить який в країні бардак...?
Де наша дипломатія ...?!
Звідки ж тоді візьметься "допомога"..?!
З офшорів може...?!)
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29.04.2024 19:16 Ответить
Не тяни одеяло на себя.
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29.04.2024 19:02 Ответить
Його "безпекові угоди"- то будапештський меморандум#2
Не більше...
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29.04.2024 19:15 Ответить
Продовжує шукати з ким *зробимо їх разом* ще раз
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29.04.2024 20:46 Ответить
Опять себя хвалит, ещё бы.
А про про@бы есть что рассказать?
Иди уже нах в отставку, дальше без тебя умные люди разберутся что делать.
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29.04.2024 20:50 Ответить
 
 