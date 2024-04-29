Зеленский прокомментировал удары РФ по Харькову и Одессе: необходима своевременная помощь от союзников. ВИДЕО

Владимир Зеленский прокомментировал атаки российской армии на Харьков и Одессу и призвал союзников ускорить поставки помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что были доклады по ситуации в Одессе после российского ракетного удара и в Харькове - после удара управляемыми авиабомбами. К сожалению, в Одессе есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых - всем оказывается сейчас помощь. Местные службы и спасатели ГСЧС Украины, которые отреагировали мгновенно. Важно, чтобы все службы, все наши люди, от работы которых зависит жизнь украинцев, были максимально эффективными и быстрыми. Оперативность в помощи, своевременная и достаточно смелая защита жизни - это то, что нам всем в Украине помогает выстоять", - сказал Зеленский.

Ранее президент заявлял, что не видит позитива в своевременной поддержке Украины со стороны НАТО.

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