Зеленский прокомментировал удары РФ по Харькову и Одессе: необходима своевременная помощь от союзников. ВИДЕО
Владимир Зеленский прокомментировал атаки российской армии на Харьков и Одессу и призвал союзников ускорить поставки помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Только что были доклады по ситуации в Одессе после российского ракетного удара и в Харькове - после удара управляемыми авиабомбами. К сожалению, в Одессе есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых - всем оказывается сейчас помощь. Местные службы и спасатели ГСЧС Украины, которые отреагировали мгновенно. Важно, чтобы все службы, все наши люди, от работы которых зависит жизнь украинцев, были максимально эффективными и быстрыми. Оперативность в помощи, своевременная и достаточно смелая защита жизни - это то, что нам всем в Украине помогает выстоять", - сказал Зеленский.
Ранее президент заявлял, что не видит позитива в своевременной поддержке Украины со стороны НАТО.
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Україна має опудало "президента" - і воно гарно відганяє усіх партнерів України.
І торохтить макітрою.
Роль Зеленського набагато паскудніша - прикривати своєю мордою дії кремлівських агентів.
ПАДЛО-ВИРОК ХРИПАТА НЕРЯПКА
я пишу допис!
врахувавши ттх шахедів та других бпла які несуть вибухівку, пропоную використовувати проти них спортивні літаки.
а збивати можна навіть з дробовика!!!
отримую сотню коментів.
обісрали мене по вуха!!!
тиждень тому чую, ура перемога, з спортивного літака збили дрон !!
то хто всі ці роки в МО дуиав башкою??
а ніхто нікуя не думав крім вкрасти!!!
тож запитання до найвеличнішого...
а самі собі допомогти не пробували???
ну хоч трішки!!!!
Залежність від розетки в РФ не бентежить?
Ракети воно вимагає...
https://www.youtube.com/watch?v=TpWjo5tDwKI