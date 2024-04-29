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Зеленский прокомментировал удары РФ по Харькову и Одессе: необходима своевременная помощь от союзников. ВИДЕО

Владимир Зеленский прокомментировал атаки российской армии на Харьков и Одессу и призвал союзников ускорить поставки помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что были доклады по ситуации в Одессе после российского ракетного удара и в Харькове - после удара управляемыми авиабомбами. К сожалению, в Одессе есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых - всем оказывается сейчас помощь. Местные службы и спасатели ГСЧС Украины, которые отреагировали мгновенно. Важно, чтобы все службы, все наши люди, от работы которых зависит жизнь украинцев, были максимально эффективными и быстрыми. Оперативность в помощи, своевременная и достаточно смелая защита жизни - это то, что нам всем в Украине помогает выстоять", - сказал Зеленский.

Ранее президент заявлял, что не видит позитива в своевременной поддержке Украины со стороны НАТО.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747)


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Топ комментарии
+28
Опудало на полі - і те корисніше. Воно хоч птахів відганяє.
Україна має опудало "президента" - і воно гарно відганяє усіх партнерів України.
І торохтить макітрою.
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29.04.2024 22:09
+18
потрібна БУЛА своєчасна підготовка до війни, гундосе *******!! тоді тисячі ТВОЇХ виборців, зелений ублюдку, зокрема, у маріуполі досі були би живі!!
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29.04.2024 22:14
+15
Слухаю, що морозить оце, що вибрали 73% "потрібна своєчасна допомога від союзників". А що ти робило 5 років? Катало асфальт до місць нападу кацапами? І не соромно сьогодні в черговий раз когось звинувачувати і ні слова про свої про..би, які сьогодні мають дуже важкі наслідки?
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29.04.2024 22:10
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Опудало на полі - і те корисніше. Воно хоч птахів відганяє.
Україна має опудало "президента" - і воно гарно відганяє усіх партнерів України.
І торохтить макітрою.
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29.04.2024 22:09 Ответить
Представил озвучку в метро голосом Зеленского " осторожно двери закрываются") Чисто вещатель. Капитан очевидность, мистер статистика. Можно ИИ вместо него поставить. Эффективней даже будет и дешевле
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29.04.2024 22:25 Ответить
ИИ наотрез откажется.
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29.04.2024 22:36 Ответить
Роль Зе створювати інвормаціні бульбашки та враження, що в Україні є президент
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29.04.2024 22:41 Ответить
Якби ж то так. Розгром ефективного військового керівництва на чолі із Залужним - не схоже на "бульбашку". Усі дії по здачі України, до війни і під час війни - нічого собі "бульбашка".
Роль Зеленського набагато паскудніша - прикривати своєю мордою дії кремлівських агентів.
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29.04.2024 22:45 Ответить
Слухаю, що морозить оце, що вибрали 73% "потрібна своєчасна допомога від союзників". А що ти робило 5 років? Катало асфальт до місць нападу кацапами? І не соромно сьогодні в черговий раз когось звинувачувати і ні слова про свої про..би, які сьогодні мають дуже важкі наслідки?
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29.04.2024 22:10 Ответить
Розкопай свій асфальт під танки параду твого імені ZVO, відправ Бацькові перплавлений взад бітум з нього, й відкрий фінансування програм Пороха по ракетах, котрі поміняв на ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО !
ПАДЛО-ВИРОК ХРИПАТА НЕРЯПКА
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29.04.2024 22:14 Ответить
Американская ЗЕбилка?
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30.04.2024 07:16 Ответить
після тих виборів залучення лікарів до виборчого процесу потребує уваги
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29.04.2024 22:46 Ответить
Чергове гундосіння
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29.04.2024 22:10 Ответить
Співчуття в жопу засунь, може радбез оон тре збирати? Чи це не теракт?
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29.04.2024 22:11 Ответить
потрібна БУЛА своєчасна підготовка до війни, гундосе *******!! тоді тисячі ТВОЇХ виборців, зелений ублюдку, зокрема, у маріуполі досі були би живі!!
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29.04.2024 22:14 Ответить
треба дати ще 100 днів
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29.04.2024 22:43 Ответить
"зелений ліквідатор України" коментує смерть і розруху в Україні
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29.04.2024 22:19 Ответить
Складається таке враження що чим більше смертей тим більше цей віслюк неголений на цьому піариться.... коли вже це неподобство в асфальт закатають?
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29.04.2024 22:58 Ответить
О Всемогутній Владико, ми вражені твоєю мудрістю і прозорливістю...
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29.04.2024 22:19 Ответить
Це він про гроші з офшорів, чи про оті Резнікова, за **********, з 2022-23 років, на десятки млрд грн (млрд доларів)??
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29.04.2024 22:22 Ответить
Мост через Перекоп почему перестали обстреливать? Враг везет через Крым целые составы бронетехники. Как у себя дома. Уже планы строят туристических маршрутов. Если АТАКМСы приедут а их положат на склад...
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29.04.2024 22:22 Ответить
Перестали обстрілювати, бо звільнили Залужного та 17 генералів
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29.04.2024 22:31 Ответить
Если на склад, то это ещё ничего. Могут на Красную Площадь отвезти за преференции...
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29.04.2024 22:54 Ответить
кінець 2022го.
я пишу допис!
врахувавши ттх шахедів та других бпла які несуть вибухівку, пропоную використовувати проти них спортивні літаки.
а збивати можна навіть з дробовика!!!
отримую сотню коментів.
обісрали мене по вуха!!!
тиждень тому чую, ура перемога, з спортивного літака збили дрон !!
то хто всі ці роки в МО дуиав башкою??
а ніхто нікуя не думав крім вкрасти!!!
тож запитання до найвеличнішого...
а самі собі допомогти не пробували???
ну хоч трішки!!!!
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29.04.2024 22:28 Ответить
Не так давно Зе закликав залишатись у Харькові, тепер там багато цивільних жертв, життя зруйноване разом з інфраструктурою.
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29.04.2024 22:29 Ответить
Наберись мужества один раз за всю свою никчемную жизнь и подай в отставку
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29.04.2024 22:30 Ответить
краще хай удавиться...
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29.04.2024 22:51 Ответить
Допомога за умови суду над клоунами
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29.04.2024 22:32 Ответить
Чомусь з 2014 влада готувалась до більшої війни з Кацапією. І не відосили кожен день, що нам повинні все надати готовиньким. А використовуючи локалізований конфлікт наладили випуск своїх розробок. Деяких з нуля, унікальних, і ********. Але прийшло кабаре, і як виявилось з 100% проституткою на вершині. Яка поводить себе якраз так, як подавала в своєму номері "А давайтє всє паржом над хахламі і їхнєй Украіной". Гнида...
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29.04.2024 22:35 Ответить
Немає в нас Президента захисника
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29.04.2024 22:36 Ответить
Очевидний перебір. Воно Недолуге не розуміє, що його пика у відосику вже така остогидла, що плювати хочеться. Звісну у живу пику. А не в монітор.
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29.04.2024 22:38 Ответить
Як там телеграм-битви зелених чат-ботів поживають?
Залежність від розетки в РФ не бентежить?

Ракети воно вимагає...
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29.04.2024 22:46 Ответить
Терміново потрібен бітум,щебінь,асфальт і шашлички,бітум бажано білоруський,з Мозирського НПЗ,на ньому получається краще арахамити.
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29.04.2024 22:49 Ответить
Замість скликання засідання ООН з цього питання -рило бубачкі у відосіку.
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29.04.2024 23:13 Ответить
Оман, шашлики, асфальт. Яке воно огидне, від нього тхне.
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29.04.2024 23:17 Ответить
андрей ДАРОГУ МНЕ БЫСТРО........
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29.04.2024 23:21 Ответить
А на шашлики вже алергія?
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29.04.2024 23:22 Ответить
Гундосному попрошайці всі винні - крім мами ріми і папи саші
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29.04.2024 23:51 Ответить
йому і його шоблі буде пи"да при будь-яких розкладах ...дай бог перемогу
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29.04.2024 23:56 Ответить
Черговий гундосик від дєгєнєрата дєгєнєратам , єрмак випускає свого зєлупу гундосити *****
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30.04.2024 00:23 Ответить
💥Українці закатали свободу під асфальт, віддавши голоси за https://www.youtube.com/hashtag/%D1%8F%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD #ЯКЛОУН | НЕНАЧАСІ
https://www.youtube.com/watch?v=TpWjo5tDwKI
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30.04.2024 00:32 Ответить
яке ж воно порожнє
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30.04.2024 07:30 Ответить
 
 