Россияне ударили по Харькову КАБом, один человек пострадал, - ОВА (обновлено)

Российские военные нанесли удар по Харькову управляемой авиабомбой в результате этого пострадала одна женщина

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары по Харькову и району", - написал Синегубов.

И призвал жителей города находиться в укрытиях.

Позже глава ОВА уточнил, что россияне ударили по городу КАБом. И сообщил, что в результате обстрела пострадала одна женщина.

"Детали устанавливаются. До отбоя тревоги находитесь в укрытиях. Повторные пуски", - подчеркнул Синегубов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 27 апреля войска РФ ударили по территории медицинского учреждения в Салтовском районе Харькова, использовав ракеты С-300.

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