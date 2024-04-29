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Россияне ударили по Харькову КАБом, один человек пострадал, - ОВА (обновлено)

29 квітня росіяни вчергове обстріляли Харків

Российские военные нанесли удар по Харькову управляемой авиабомбой в результате этого пострадала одна женщина

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары по Харькову и району", - написал Синегубов.

И призвал жителей города находиться в укрытиях.

Позже глава ОВА уточнил, что россияне ударили по городу КАБом. И сообщил, что в результате обстрела пострадала одна женщина.

"Детали устанавливаются. До отбоя тревоги находитесь в укрытиях. Повторные пуски", - подчеркнул Синегубов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 27 апреля войска РФ ударили по территории медицинского учреждения в Салтовском районе Харькова, использовав ракеты С-300.

Читайте: Удар по Салтовскому району Харькова: ракеты попали в землю рядом с медкомплексом, повреждены здания, ЛЭП, инженерные коммуникации

Автор: 

обстрел (26891) Харьков (7449) Синегубов Олег (558)


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Єрмак із СРАТЬєхам, озвучують про це на Ставці…
Вони підготували Україну з 2019 року….
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29.04.2024 18:25 Ответить
Вітрюган такий стоїть що нічого не чутно ....
показать весь комментарий
29.04.2024 18:25 Ответить
 
 