Последствия российского ракетного удара по территории медкомплекса в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 27 апреля оккупанты ударили по территории медицинского учреждения в Салтовском районе Харькова, предварительно враг использовал ракеты С-300.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Как отмечается, получила ранения 53-летняя женщина.
По данным правоохранителей, в Харькове повреждено здание медучреждения, которое не эксплуатировалось, пищеблок и корпус, в котором на момент обстрела находились 60 пациентов и пять работников больницы.
"Пациентов из разрушенных помещений перевели в другие корпуса. На месте работают спасатели, полицейские и все необходимые службы", - говорится в сообщении.
Правоохранители также публикуют фото, на которых зафиксированы последствия российской атаки на медучреждение.
Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Салтовскому району Харькова. Также отмечалось, что ракеты попали в землю рядом с медкомплексом, повреждены здания, ЛЭП, инженерные коммуникации.
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