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Последствия российского ракетного удара по территории медкомплекса в Харькове. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 27 апреля оккупанты ударили по территории медицинского учреждения в Салтовском районе Харькова, предварительно враг использовал ракеты С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, получила ранения 53-летняя женщина.

По данным правоохранителей, в Харькове повреждено здание медучреждения, которое не эксплуатировалось, пищеблок и корпус, в котором на момент обстрела находились 60 пациентов и пять работников больницы.

"Пациентов из разрушенных помещений перевели в другие корпуса. На месте работают спасатели, полицейские и все необходимые службы", - говорится в сообщении.

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Правоохранители также публикуют фото, на которых зафиксированы последствия российской атаки на медучреждение.

Обстріл медзакладу у Салтівському районі Харкова
Обстріл медзакладу у Салтівському районі Харкова
Обстріл медзакладу у Салтівському районі Харкова
Обстріл медзакладу у Салтівському районі Харкова
Обстріл медзакладу у Салтівському районі Харкова

Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Салтовскому району Харькова. Также отмечалось, что ракеты попали в землю рядом с медкомплексом, повреждены здания, ЛЭП, инженерные коммуникации.

Автор: 

МВД (9318) обстрел (27114) Харьков (7475)


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Топ комментарии
+9
Де наші дипломати, міжнародний червоний хрест? Чому немає фото цього злочина проти людяності московських фашистів у міжнародній пресі?
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27.04.2024 10:03
+5
ну як допоможе ППО проти С 300 ? без ударів по кацапії війну не виграти і навіть обстріли прикордоння не зупинити ! коли це дійде до дурних янків ?
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27.04.2024 10:02
+5
Криваві наслідки в Україні, від московитів-убивць та їх ригоАНАЛЬНИХ ЖДУНІВ коригувальників !!
Памятаймо, як волали навіжені тітки з московії на Сході України, блокуючи рух колон ЗСУ, «прутів ввєді!» «Непущу» «мішєбратія»…
Памятаймо про концтабір у Донецьку, на заводі «Ізоляція»… Оленівку…
Слава Україні!
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27.04.2024 10:08
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"Пятнашка"
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27.04.2024 09:57 Ответить
Да.
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27.04.2024 11:02 Ответить
Соборка.
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28.04.2024 00:02 Ответить
ну як допоможе ППО проти С 300 ? без ударів по кацапії війну не виграти і навіть обстріли прикордоння не зупинити ! коли це дійде до дурних янків ?
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27.04.2024 10:02 Ответить
почитайте допис про "Кільчень", яка розроблялася при клятому баризі.....
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27.04.2024 10:31 Ответить
я казки дітям читаю !
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27.04.2024 10:51 Ответить
Нептун теж свого часу був казкою, як і Богдана. Але як кажуть, іноді і казкові мрії збуваються.......
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27.04.2024 15:06 Ответить
Нептун заступив на бойове чергування з макетами ракет ! скільки було тих Богдан ?
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27.04.2024 15:15 Ответить
Будемо вважати, що Москву пустив на дно макет. Богдани теж тепер щомісяця фанерні випускають.....
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27.04.2024 16:51 Ответить
Де наші дипломати, міжнародний червоний хрест? Чому немає фото цього злочина проти людяності московських фашистів у міжнародній пресі?
показать весь комментарий
27.04.2024 10:03 Ответить
Криваві наслідки в Україні, від московитів-убивць та їх ригоАНАЛЬНИХ ЖДУНІВ коригувальників !!
Памятаймо, як волали навіжені тітки з московії на Сході України, блокуючи рух колон ЗСУ, «прутів ввєді!» «Непущу» «мішєбратія»…
Памятаймо про концтабір у Донецьку, на заводі «Ізоляція»… Оленівку…
Слава Україні!
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27.04.2024 10:08 Ответить
попали в психиатрическую больницу
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27.04.2024 10:48 Ответить
Воины ГУР уничтожили российский новейший "Подлет" за 700 миллионов
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27.04.2024 10:56 Ответить
 
 