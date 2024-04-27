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Наслідки російського ракетного удару по території медкомплексу у Харкові. ФОТОрепортаж

У ніч на 27 квітня окупанти вдарили по території медичного закладу в Салтівському районі Харкова, попередньо ворог використав ракети С-300.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, зазнала поранення 53-річна жінка.

За даними правоохоронців, у Харкові пошкоджено будівлю медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент обстрілу перебували 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні.

"Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси. На місці працюють рятувальники, поліцейські та всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці також публікують фото, на яких зафіксовано наслідки російської атаки на медзаклад.

Обстріл медзакладу у Салтівському районі Харкова
Обстріл медзакладу у Салтівському районі Харкова
Обстріл медзакладу у Салтівському районі Харкова
Обстріл медзакладу у Салтівському районі Харкова
Обстріл медзакладу у Салтівському районі Харкова

Раніше повідомлялося, що ворог наніс удар по Салтівському району Харкова. Також зазначалося, що ракети влучили у землю поряд із медкомплексом, пошкоджено будівлі, ЛЕП, інженерні комунікації.

Автор: 

МВС (3501) обстріл (28435) Харків (5591)


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Топ коментарі
+9
Де наші дипломати, міжнародний червоний хрест? Чому немає фото цього злочина проти людяності московських фашистів у міжнародній пресі?
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27.04.2024 10:03
+5
ну як допоможе ППО проти С 300 ? без ударів по кацапії війну не виграти і навіть обстріли прикордоння не зупинити ! коли це дійде до дурних янків ?
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27.04.2024 10:02
+5
Криваві наслідки в Україні, від московитів-убивць та їх ригоАНАЛЬНИХ ЖДУНІВ коригувальників !!
Памятаймо, як волали навіжені тітки з московії на Сході України, блокуючи рух колон ЗСУ, «прутів ввєді!» «Непущу» «мішєбратія»…
Памятаймо про концтабір у Донецьку, на заводі «Ізоляція»… Оленівку…
Слава Україні!
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27.04.2024 10:08
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"Пятнашка"
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27.04.2024 09:57 Відповісти
Да.
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27.04.2024 11:02 Відповісти
Соборка.
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28.04.2024 00:02 Відповісти
ну як допоможе ППО проти С 300 ? без ударів по кацапії війну не виграти і навіть обстріли прикордоння не зупинити ! коли це дійде до дурних янків ?
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27.04.2024 10:02 Відповісти
почитайте допис про "Кільчень", яка розроблялася при клятому баризі.....
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27.04.2024 10:31 Відповісти
я казки дітям читаю !
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27.04.2024 10:51 Відповісти
Нептун теж свого часу був казкою, як і Богдана. Але як кажуть, іноді і казкові мрії збуваються.......
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27.04.2024 15:06 Відповісти
Нептун заступив на бойове чергування з макетами ракет ! скільки було тих Богдан ?
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27.04.2024 15:15 Відповісти
Будемо вважати, що Москву пустив на дно макет. Богдани теж тепер щомісяця фанерні випускають.....
показати весь коментар
27.04.2024 16:51 Відповісти
Де наші дипломати, міжнародний червоний хрест? Чому немає фото цього злочина проти людяності московських фашистів у міжнародній пресі?
показати весь коментар
27.04.2024 10:03 Відповісти
Криваві наслідки в Україні, від московитів-убивць та їх ригоАНАЛЬНИХ ЖДУНІВ коригувальників !!
Памятаймо, як волали навіжені тітки з московії на Сході України, блокуючи рух колон ЗСУ, «прутів ввєді!» «Непущу» «мішєбратія»…
Памятаймо про концтабір у Донецьку, на заводі «Ізоляція»… Оленівку…
Слава Україні!
показати весь коментар
27.04.2024 10:08 Відповісти
попали в психиатрическую больницу
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27.04.2024 10:48 Відповісти
Воины ГУР уничтожили российский новейший "Подлет" за 700 миллионов
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27.04.2024 10:56 Відповісти
 
 