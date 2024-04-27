Наслідки російського ракетного удару по території медкомплексу у Харкові. ФОТОрепортаж

У ніч на 27 квітня окупанти вдарили по території медичного закладу в Салтівському районі Харкова, попередньо ворог використав ракети С-300.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, зазнала поранення 53-річна жінка.

За даними правоохоронців, у Харкові пошкоджено будівлю медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент обстрілу перебували 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні.

"Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси. На місці працюють рятувальники, поліцейські та всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці також публікують фото, на яких зафіксовано наслідки російської атаки на медзаклад.











Раніше повідомлялося, що ворог наніс удар по Салтівському району Харкова. Також зазначалося, що ракети влучили у землю поряд із медкомплексом, пошкоджено будівлі, ЛЕП, інженерні комунікації.