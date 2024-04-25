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Новини
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У Харкові частково відновили роботу зруйнованої телевежі, - Синєгубов

Руйнування телевежі у Харкові

Після російського удару 22 квітня у Харкові вдалось частково відновити роботу телевежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що функціонал зруйнованої телевежі відновлено частково. Зокрема, тривають роботи з поновлення сигналу, який був до руйнування.

За словами Синєгубова, удар по телевежі найбільше зачепив жителів сіл та прикордоння. Натомість, як зазначив очільник ОВА, жителі Харкова не відчули збою, оскільки здебільшого користуються кабельним або інтернет-телебаченням.

Удар РФ по телевежі у Харкові

22 квітня РФ завдала ракетного удару по телевежі в Харкові.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про "перебої із сигналом цифрового телебачення".

Пізніше з'явилась інформація про те, що повне відновлення телевежі у Харкові можливе лише після завершення бойових дій.

Читайте: Доба на Харківщині: обстріли Харкова та ракетний удар по Золочеву, є постраждалі, багато пошкоджень. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28196) Харків (5561) телебачення (1169) Синєгубов (857)


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Топ коментарі
+9
Треба ж терміново відновити Зе зомбомарафон
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25.04.2024 00:46
+2
Марафон маст го он.
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25.04.2024 01:08
+2
не дивлюсь дуроскоп після того, як членограй вирішив привітати людей з новим роком у 18-му році замість президента...
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25.04.2024 07:28
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Треба ж терміново відновити Зе зомбомарафон
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25.04.2024 00:46 Відповісти
Марафон маст го он.
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25.04.2024 01:08 Відповісти
Доречі хто його дивиться - цікаво а рекламу там крутять? ну окрім найвеличнішого й команди, маю наувазі комерційну - пиво, горішки, кетчупи, тампони-шампуні, клофелін для бабки...
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25.04.2024 01:53 Відповісти
Цікаво то візьми подивися .
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25.04.2024 02:28 Відповісти
Дуже смішно, дякую але телевізору немає, а якби був - в Чорногорії навряд таке транслюють, а навіть якби транслювали то в мене не дуже стійка психика можу щось кинути в телевізор і знов його не буде
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25.04.2024 03:33 Відповісти
телевизор уже далекое прошлое его никто не смотрит
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25.04.2024 07:30 Відповісти
Вы живете в иллюзиях.
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25.04.2024 08:07 Відповісти
Частково через тупу рекламу я перестав дивитися телевізор років 25-30 тому. Іноді у людей в гостях бачу цей архаїзм. Іноді навіть ввімкненим.
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25.04.2024 09:14 Відповісти
не дивлюсь дуроскоп після того, як членограй вирішив привітати людей з новим роком у 18-му році замість президента...
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25.04.2024 07:28 Відповісти
слава богу, будет телемарахвон, а то без него жизни нет, вообще удивляюсь, телевизор вообще никто не смотрит
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25.04.2024 07:29 Відповісти
А я все ще дивлюсь. 2 канали. Євроспорт і 4ever music
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25.04.2024 08:02 Відповісти
Так "відновлено" чи "тривають роботи"? Зелені словоблуди.
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25.04.2024 08:11 Відповісти
 
 