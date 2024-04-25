У Харкові частково відновили роботу зруйнованої телевежі, - Синєгубов

Після російського удару 22 квітня у Харкові вдалось частково відновити роботу телевежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що функціонал зруйнованої телевежі відновлено частково. Зокрема, тривають роботи з поновлення сигналу, який був до руйнування.

За словами Синєгубова, удар по телевежі найбільше зачепив жителів сіл та прикордоння. Натомість, як зазначив очільник ОВА, жителі Харкова не відчули збою, оскільки здебільшого користуються кабельним або інтернет-телебаченням.

Удар РФ по телевежі у Харкові

22 квітня РФ завдала ракетного удару по телевежі в Харкові.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про "перебої із сигналом цифрового телебачення".

Пізніше з'явилась інформація про те, що повне відновлення телевежі у Харкові можливе лише після завершення бойових дій.

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