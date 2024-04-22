Окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури в Харкові
У Харкові росіяни поцілили по по об’єкту телевізійної інфраструктури, виникли перебої із сигналом цифрового телебачення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає.
На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення.
Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Грицько Злий
показати весь коментар22.04.2024 17:41
+17 Наталия Гончар
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+17 Александр Заболотный #579038
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https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/video-post https://republic.com.ua/rub/world
У російському Воронежі сталася масштабна пожежа. https://t.me/bazabazon/27180 Baza пише, що горить завод «Эникмаш-В», який спеціалізується на ковальсько-пресовому машинобудуванні, а за даними https://t.me/astrapress/53844 Astra - палає електромеханічний завод «Элмаш».
Також роблю замовлення в iнтернет магазинах та отримую посилки на
НП. I це дуже зручно-не треба ходити по магазинах у пошуках потрібної речі. 😊
Зараз очикую посилку з Одеси-Мiста Героя!
А ще я бачила як два пенсiонера на лавочці бiля під'їзду дивились на смартфонi
фільм.
Крім звичайно стародавніх лампових.
правда у них і тарілок майже немає, хоч і безкоштовно роздають.
все в інеті включено зазвичай.
якщо через Алік з Китаю, який урізаний і то там завжди є.
Але тоьі, кацапе під ВПН, цього не зрозуміти.
https://t.me/kharkivlife/82081
Момент падіння - https://t.me/huyovy_kharkiv/146568 https://t.me/huyovy_kharkiv/14656
https://i.postimg.cc/c1LRyKnW/d2120fd9a278e3d5e7cb0cc080726079.jpg
Ймовірно, вона виконувала і більш важливі функції - зокрема, радіозв'язок для військових цілей