Окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури в Харкові

У Харкові росіяни поцілили по по об’єкту телевізійної інфраструктури, виникли перебої із сигналом цифрового телебачення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає.



На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення.



Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.

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