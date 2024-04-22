УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4774 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 079 48

Окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури в Харкові

харків

У Харкові росіяни поцілили по по об’єкту телевізійної інфраструктури, виникли перебої із сигналом цифрового телебачення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає.

На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення.

Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Харкові чули вибухи, ворог цілив по інфраструктурному об’єкту (оновлено)

Автор: 

обстріл (28183) Харків (5556)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
А хто той мараХВон дивиться? Головне шоб тирнет був. Кацапи думають, що в Україні так же як і на мордорі всі телевізор дивляться.
показати весь коментар
22.04.2024 17:41
+17
У Воронежі горить машинобудівельний завод. Вогонь вже охопив 3000 кв. метрівhttps://republic.com.ua/article/u-voronezhi-gorit-mashinobudivelnij-zavod-vogon-vzhe-ohopiv-3000-kv-metriv.html#respond 0

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/video-post https://republic.com.ua/rub/world

У російському Воронежі сталася масштабна пожежа. https://t.me/bazabazon/27180 Baza пише, що горить завод «Эникмаш-В», який спеціалізується на ковальсько-пресовому машинобудуванні, а за даними https://t.me/astrapress/53844 Astra - палає електромеханічний завод «Элмаш».
показати весь коментар
22.04.2024 17:41
+17
мляяяя....тепер гімномарахвону не буде((((((
показати весь коментар
22.04.2024 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Замість ТЕС валіть телевишки. Було би корисніше для мозку простих вкраїнчиків.
показати весь коментар
22.04.2024 17:41 Відповісти
Без телевізора не бачиш власного існування? Не пались так, аби не писав, то ніхто би і не взнав що ти дебіл.
показати весь коментар
22.04.2024 18:05 Відповісти
100%
показати весь коментар
22.04.2024 18:34 Відповісти
Або рашист, що скоріш за все так і є
показати весь коментар
22.04.2024 19:16 Відповісти
Цікаво, і хто ж це абсолютною більшістю вибрав зрадника президентом? Не вкраїнчики часом?
показати весь коментар
22.04.2024 21:02 Відповісти
У Воронежі горить машинобудівельний завод. Вогонь вже охопив 3000 кв. метрівhttps://republic.com.ua/article/u-voronezhi-gorit-mashinobudivelnij-zavod-vogon-vzhe-ohopiv-3000-kv-metriv.html#respond 0

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/video-post https://republic.com.ua/rub/world

У російському Воронежі сталася масштабна пожежа. https://t.me/bazabazon/27180 Baza пише, що горить завод «Эникмаш-В», який спеціалізується на ковальсько-пресовому машинобудуванні, а за даними https://t.me/astrapress/53844 Astra - палає електромеханічний завод «Элмаш».
показати весь коментар
22.04.2024 17:41 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2024 17:44 Відповісти
Що сгорить то не згниє
показати весь коментар
22.04.2024 18:55 Відповісти
А хто той мараХВон дивиться? Головне шоб тирнет був. Кацапи думають, що в Україні так же як і на мордорі всі телевізор дивляться.
показати весь коментар
22.04.2024 17:41 Відповісти
Їм сказати, що наші люди 70+++++ нормас все шукають та дивляться в смартофонах та ноутах - вони ж повішаються))
показати весь коментар
22.04.2024 17:46 Відповісти
Менi 72 роки-користуюсь ноутбуком, а при потребi смартфоном сина...
Також роблю замовлення в iнтернет магазинах та отримую посилки на
НП. I це дуже зручно-не треба ходити по магазинах у пошуках потрібної речі. 😊
Зараз очикую посилку з Одеси-Мiста Героя!
А ще я бачила як два пенсiонера на лавочці бiля під'їзду дивились на смартфонi
фільм.
показати весь коментар
22.04.2024 18:08 Відповісти
А я про що))
показати весь коментар
22.04.2024 18:28 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2024 18:35 Відповісти
Справа в тому що в Харкові вишка не потрібна щоб дивитись марафон, майже у всіх є Воля і Триолан
показати весь коментар
22.04.2024 19:17 Відповісти
Я знаю. Але зараз дуже багато малозабезпечених сімей відмовляються від кабельного заради економії. Телебачення як таке вже відживає. Для чого своє життя підлаштовувати під якісь там програми де тобі впарюють те що вони хочуть. Люди хочуть дивитись те що хочуть і тоді коли хочуть, а не підлаштовуватись під програму телебачення.
показати весь коментар
22.04.2024 19:34 Відповісти
Не знаю жодної родини в Харкові у якої немає кабельного ТВ
показати весь коментар
22.04.2024 22:45 Відповісти
Серед ваших знайомих багато малозабезпечених?
показати весь коментар
23.04.2024 09:38 Відповісти
пенсіонери рахуються?
показати весь коментар
23.04.2024 12:58 Відповісти
мляяяя....тепер гімномарахвону не буде((((((
показати весь коментар
22.04.2024 17:43 Відповісти
Трєснул мір напополам
показати весь коментар
22.04.2024 18:09 Відповісти
😥😁😂
показати весь коментар
22.04.2024 18:09 Відповісти
потерпає друге, після цирку, найважнєйшеє із ісскуств влади ))
показати весь коментар
22.04.2024 17:45 Відповісти
Всьо, тепера мона всіх марахвєтчиков до ТЦК і ВЛК! 😂
показати весь коментар
22.04.2024 18:10 Відповісти
Не знаю жодного, хто дивиться ТВ по приставці. Русня все міряє по собі.
показати весь коментар
22.04.2024 17:45 Відповісти
не знаю як у вас, але телевізори автоматично приймають DVB-T2
Крім звичайно стародавніх лампових.

правда у них і тарілок майже немає, хоч і безкоштовно роздають.
все в інеті включено зазвичай.
показати весь коментар
22.04.2024 19:31 Відповісти
Тут не всі. Я купував без цієї опції. Користусь "кабелем" ТВ-Інтернет. На дачі в мене старий телевізор, туди я купив приставку, але запустити не встиг. Дача біля Липців, в зоні БД. За 2 роки був там 2 рази. Ночуєш - "только пулі свістят по стєпі". Так що коли встановлю там ТВ - хз. Хоча ту телевежу було видно з мого вікна в гарну погоду.. Тепер не буде видно))
показати весь коментар
22.04.2024 19:51 Відповісти
У них без DVB-T2 не купиш, там такі не завозять і не виробляють.

якщо через Алік з Китаю, який урізаний і то там завжди є.
показати весь коментар
22.04.2024 20:23 Відповісти
Яка сумна для zeмародерів новина)))
показати весь коментар
22.04.2024 17:57 Відповісти
Ох і бідося зеленим. Як же вони тепер там свою зє-блювоту будуть впарювати.
показати весь коментар
22.04.2024 18:16 Відповісти
я без теле марафона не могу , как я теперь жить буду
показати весь коментар
22.04.2024 18:18 Відповісти
Чомусь не дивно , що кацапи і тутешні соєві боти , синхронно радіють цій новині ...
показати весь коментар
22.04.2024 18:27 Відповісти
Довбодятле, не новині радіємо - а сміємося з майбутньої реакції всіляких с@кабєєвих.

Але тоьі, кацапе під ВПН, цього не зрозуміти.
показати весь коментар
22.04.2024 18:39 Відповісти
Відео наслідків удару та залишки харківської телевежі
https://t.me/kharkivlife/82081

Момент падіння - https://t.me/huyovy_kharkiv/146568 https://t.me/huyovy_kharkiv/14656
https://i.postimg.cc/c1LRyKnW/d2120fd9a278e3d5e7cb0cc080726079.jpg
показати весь коментар
22.04.2024 18:32 Відповісти
https://t.me/voynareal/88107 😨Жесть! Момент попадання та падіння телевежі у Харков
показати весь коментар
22.04.2024 18:47 Відповісти
А чому останкінська ще стоїть?
показати весь коментар
22.04.2024 18:46 Відповісти
Малюк,Буданов де Останкінська вежа, ще стоїть? Чи ще не на часі?
показати весь коментар
22.04.2024 18:46 Відповісти
А тепер останкіно...правда вона скоріш під ядерний удар розрахована...але якщо звалити то орки зглузду поїдуть і вішатись почнуть без наркотику
показати весь коментар
22.04.2024 18:59 Відповісти
Не розрахована.
показати весь коментар
22.04.2024 20:02 Відповісти
Щось мені підказує, що ця телевишка знищена не через те, що рашисти хотіли харків'ян без ТБ залишити...
Ймовірно, вона виконувала і більш важливі функції - зокрема, радіозв'язок для військових цілей
показати весь коментар
22.04.2024 19:25 Відповісти
Наврядчи. І раніш, укрспецзв'язок до них прив'язан не був. І військові частоти до оцих телевізійних не були прив'язані.
показати весь коментар
22.04.2024 19:35 Відповісти
По версии росспропагандонов, там сидели ВСУ и наблюдали за окрестностями... Самая высокая точка. На связь военных вряд ли будет иметь значение, а вот для гражданских, может ухудшится связь, интернет.
показати весь коментар
22.04.2024 19:53 Відповісти
Почему мы ниразу по Останкинской телебашне не ударили? Там Зло всей планеты собирается.
показати весь коментар
22.04.2024 19:37 Відповісти
Голка Кащея)
показати весь коментар
22.04.2024 20:03 Відповісти
Останкино горело быстро, а утонуть бы не смогло...
показати весь коментар
22.04.2024 20:10 Відповісти
Кстати, да. Вместо того, чтоб бить окна в мацква-сити, лучше бы дрон запустить в ост. башню. Намного более резонансное и значимое мероприятие было бы.
показати весь коментар
23.04.2024 09:23 Відповісти
 
 