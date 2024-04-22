У Харкові чули вибухи, ворог цілив по інфраструктурному об’єкту (оновлено)
Під вечір 22 квітня у Харкові чути вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові дуже гучно. Будете обережні", - інформує він.
Згодом Терехов повідомив, що окупанти цілили по інфраструктурному обʼєкту. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Більше подробиць наразі не відомо.
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