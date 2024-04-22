Окупанти минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Харківщини, є поранений

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські військові близько 21:00 21 квітня завдали ударів по Харкову - постраждав 19-річний хлопець. Синєгубов зазначив, що постраждалий госпіталізований до медичної установи.

Вдень окупанти вдарили з РСЗВ по Вовчанську. У результати обстрілу пошкоджено будинок.

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