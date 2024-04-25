В Харькове частично возобновили работу разрушенной телебашни, - Синегубов

После российского удара 22 апреля в Харькове удалось частично восстановить работу телебашни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что функционал разрушенной телебашни восстановлен частично. В частности, продолжаются работы по восстановлению сигнала, который был до разрушения.

По словам Синегубова, удар по телебашне больше всего задел жителей сел и приграничья. Зато, как отметил глава ОВА, жители Харькова не почувствовали сбоя, поскольку в основном пользуются кабельным или интернет-телевидением.

Удар РФ по телебашне в Харькове

22 апреля РФ нанесла ракетный удар по телебашне в Харькове.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о "перебоях с сигналом цифрового телевидения".

Позже появилась информация о том, что полное восстановление телебашни в Харькове возможно только после завершения боевых действий.

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