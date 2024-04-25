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Новости
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В Харькове частично возобновили работу разрушенной телебашни, - Синегубов

Руйнування телевежі у Харкові

После российского удара 22 апреля в Харькове удалось частично восстановить работу телебашни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что функционал разрушенной телебашни восстановлен частично. В частности, продолжаются работы по восстановлению сигнала, который был до разрушения.

По словам Синегубова, удар по телебашне больше всего задел жителей сел и приграничья. Зато, как отметил глава ОВА, жители Харькова не почувствовали сбоя, поскольку в основном пользуются кабельным или интернет-телевидением.

Удар РФ по телебашне в Харькове

22 апреля РФ нанесла ракетный удар по телебашне в Харькове.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о "перебоях с сигналом цифрового телевидения".

Позже появилась информация о том, что полное восстановление телебашни в Харькове возможно только после завершения боевых действий.

Также смотрите: Сутки на Харьковщине: обстрелы Харькова и ракетный удар по Золочеву, есть пострадавшие, много повреждений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (26872) Харьков (7448) телевидение (897) Синегубов (558)


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Топ комментарии
+9
Треба ж терміново відновити Зе зомбомарафон
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25.04.2024 00:46
+2
Марафон маст го он.
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25.04.2024 01:08
+2
не дивлюсь дуроскоп після того, як членограй вирішив привітати людей з новим роком у 18-му році замість президента...
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25.04.2024 07:28
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Треба ж терміново відновити Зе зомбомарафон
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25.04.2024 00:46 Ответить
Марафон маст го он.
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25.04.2024 01:08 Ответить
Доречі хто його дивиться - цікаво а рекламу там крутять? ну окрім найвеличнішого й команди, маю наувазі комерційну - пиво, горішки, кетчупи, тампони-шампуні, клофелін для бабки...
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25.04.2024 01:53 Ответить
Цікаво то візьми подивися .
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25.04.2024 02:28 Ответить
Дуже смішно, дякую але телевізору немає, а якби був - в Чорногорії навряд таке транслюють, а навіть якби транслювали то в мене не дуже стійка психика можу щось кинути в телевізор і знов його не буде
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25.04.2024 03:33 Ответить
телевизор уже далекое прошлое его никто не смотрит
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25.04.2024 07:30 Ответить
Вы живете в иллюзиях.
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25.04.2024 08:07 Ответить
Частково через тупу рекламу я перестав дивитися телевізор років 25-30 тому. Іноді у людей в гостях бачу цей архаїзм. Іноді навіть ввімкненим.
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25.04.2024 09:14 Ответить
не дивлюсь дуроскоп після того, як членограй вирішив привітати людей з новим роком у 18-му році замість президента...
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25.04.2024 07:28 Ответить
слава богу, будет телемарахвон, а то без него жизни нет, вообще удивляюсь, телевизор вообще никто не смотрит
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25.04.2024 07:29 Ответить
А я все ще дивлюсь. 2 канали. Євроспорт і 4ever music
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25.04.2024 08:02 Ответить
Так "відновлено" чи "тривають роботи"? Зелені словоблуди.
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25.04.2024 08:11 Ответить
 
 