Ворог завдав удару по Салтівському району Харкова, - ОВА

Російські окупанти нанесли ракетний удар по Харкову.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Деталі зʼясовуємо, триває обстеження", - повідомили у Харківській ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що прилетіло поряд з медичним закладом: "На даний момент без постраждалих - у медустанові повилітали шибки".

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