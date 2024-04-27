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Новини Війна
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Ворог завдав удару по Салтівському району Харкова, - ОВА

вибух

Російські окупанти нанесли ракетний удар по Харкову.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Деталі зʼясовуємо, триває обстеження", - повідомили у Харківській ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що прилетіло поряд з медичним закладом: "На даний момент без постраждалих - у медустанові повилітали шибки".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару по Харкову: постраждало шість мешканців. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28196) Харків (5561)


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Тварюки кацапські.
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27.04.2024 02:09 Відповісти
кацапи бьють по цивільним в Харкові.
мета? - Харків руїни...
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27.04.2024 05:07 Відповісти
навіть і не знаю шо сказати - я б як мінімум дітей вивіз...
верховний ідіот як звільнив Залужного так все і посипалося...
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27.04.2024 05:10 Відповісти
цей зелений армагедон кінця не має,
бо війна і буба неперевиборний,
гнуя собі встряли на по xуже не буде
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27.04.2024 05:23 Відповісти
Так. Кацапи тварюки. А Керниса (Гепу) мером Харкова та Допкіна хто обирав?!
Вірно - мешканці Харкова та області! Так про що ми тут говоримо, щодо Харкова!?
Харків - далеко не однозначне місто...
Публічно говорять за Україну, за ЗСУ, а в мессенджерах скидають русакам місця дислокації об'єктів критичної інфраструктури, віськові локації, контактують з членами ДРГ.
Так-так. Треба бути до кінця чесними у судженнях. Не лукавити і не брехати!
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27.04.2024 07:28 Відповісти
То винні харків'яні в тому, що їх ********? А хто винен в Дніпрі, Львові та ін., куди також долітають ракети? А ще відкрию вам таємницю - в усіх областях України ловлять зрадників і коригувальників. Ви прямо насолоджуєтесь таким діями ворога. Такі, як ви, завжди звинувачують жертву (бо коротка спідниця ж) Ви нічим не кращі за ворога.
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27.04.2024 10:45 Відповісти
 
 