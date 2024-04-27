Ворог завдав удару по Салтівському району Харкова, - ОВА
Російські окупанти нанесли ракетний удар по Харкову.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Деталі зʼясовуємо, триває обстеження", - повідомили у Харківській ОВА.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що прилетіло поряд з медичним закладом: "На даний момент без постраждалих - у медустанові повилітали шибки".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мета? - Харків руїни...
верховний ідіот як звільнив Залужного так все і посипалося...
бо війна і буба неперевиборний,
гнуя собі встряли на по xуже не буде
Вірно - мешканці Харкова та області! Так про що ми тут говоримо, щодо Харкова!?
Харків - далеко не однозначне місто...
Публічно говорять за Україну, за ЗСУ, а в мессенджерах скидають русакам місця дислокації об'єктів критичної інфраструктури, віськові локації, контактують з членами ДРГ.
Так-так. Треба бути до кінця чесними у судженнях. Не лукавити і не брехати!