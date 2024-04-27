Враг нанес удар по Салтовскому району Харькова, - ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. На эту минуту - без пострадавших. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры. Детали выясняем, продолжается обследование", - сообщили в Харьковской ОГА.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что прилетело рядом с медицинским учреждением: "На данный момент без пострадавших - в медучреждении повылетали стекла".

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