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Новости Война
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Враг нанес удар по Салтовскому району Харькова, - ОВА

вибух

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. На эту минуту - без пострадавших. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры. Детали выясняем, продолжается обследование", - сообщили в Харьковской ОГА.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что прилетело рядом с медицинским учреждением: "На данный момент без пострадавших - в медучреждении повылетали стекла".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеского удара по Харькову: пострадали шесть жителей. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26872) Харьков (7448)


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Тварюки кацапські.
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27.04.2024 02:09 Ответить
кацапи бьють по цивільним в Харкові.
мета? - Харків руїни...
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27.04.2024 05:07 Ответить
навіть і не знаю шо сказати - я б як мінімум дітей вивіз...
верховний ідіот як звільнив Залужного так все і посипалося...
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27.04.2024 05:10 Ответить
цей зелений армагедон кінця не має,
бо війна і буба неперевиборний,
гнуя собі встряли на по xуже не буде
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27.04.2024 05:23 Ответить
Так. Кацапи тварюки. А Керниса (Гепу) мером Харкова та Допкіна хто обирав?!
Вірно - мешканці Харкова та області! Так про що ми тут говоримо, щодо Харкова!?
Харків - далеко не однозначне місто...
Публічно говорять за Україну, за ЗСУ, а в мессенджерах скидають русакам місця дислокації об'єктів критичної інфраструктури, віськові локації, контактують з членами ДРГ.
Так-так. Треба бути до кінця чесними у судженнях. Не лукавити і не брехати!
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27.04.2024 07:28 Ответить
То винні харків'яні в тому, що їх ********? А хто винен в Дніпрі, Львові та ін., куди також долітають ракети? А ще відкрию вам таємницю - в усіх областях України ловлять зрадників і коригувальників. Ви прямо насолоджуєтесь таким діями ворога. Такі, як ви, завжди звинувачують жертву (бо коротка спідниця ж) Ви нічим не кращі за ворога.
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27.04.2024 10:45 Ответить
 
 