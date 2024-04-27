Враг нанес удар по Салтовскому району Харькова, - ОВА
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. На эту минуту - без пострадавших. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры. Детали выясняем, продолжается обследование", - сообщили в Харьковской ОГА.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что прилетело рядом с медицинским учреждением: "На данный момент без пострадавших - в медучреждении повылетали стекла".
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мета? - Харків руїни...
верховний ідіот як звільнив Залужного так все і посипалося...
бо війна і буба неперевиборний,
гнуя собі встряли на по xуже не буде
Вірно - мешканці Харкова та області! Так про що ми тут говоримо, щодо Харкова!?
Харків - далеко не однозначне місто...
Публічно говорять за Україну, за ЗСУ, а в мессенджерах скидають русакам місця дислокації об'єктів критичної інфраструктури, віськові локації, контактують з членами ДРГ.
Так-так. Треба бути до кінця чесними у судженнях. Не лукавити і не брехати!