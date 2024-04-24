Последствия вражеского удара по Харькову: пострадали шесть жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ
24 апреля около 00:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по Шевченковскому району г. Харькова. Зафиксировано попадание двух ракет на территорию жилого комплекса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Повреждены три многоэтажки, по меньшей мере 33 частных автомобиля, кафе, магазины, офисные помещения. Всего пострадали шесть мирных жителей.
"У трех мужчин 33, 45 и 53 лет легкие телесные повреждения. У трех женщин 25, 45 и 54 лет острая реакция на стресс.
По предварительным данным, враг атаковал город двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", - отметили в прокуратуре.
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