Удар по Салтівському району Харкова: ракети влучили у землю поряд із медкомплексом, пошкоджено будівлі, ЛЕП, інженерні комунікації

Внаслідок нічної атаки військ РФ по Салтівському району Харкова пошкоджено будівлі медичного комплексу.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ворожим ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного удару перебувало понад тисяча осіб - 900 пацієнтів та дві з половиною сотні персоналу.

"На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь - легкий. Щодо руйнувань - від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації", - зазначає очільник міста.

Також читайте: Оборона Харкова: не допустити паніки та працювати з цивільними, - командир 225 ШБ Ширяєв

За його інформацією, наразі на місці ворожого удару працюють усі відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що ворог наніс удар по Салтівському району Харкова. Також Цензор.НЕТ інформував, що після російського удару 22 квітня у Харкові вдалось частково відновити роботу телевежі.