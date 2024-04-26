Оборона Харкова: не допустити паніки та працювати з цивільними, - командир 225 ШБ Ширяєв
Російські загарбники навряд чи відмовляться від планів окупувати Харків. Безпека міста залежить не лише від оборонних споруд, але й від роботи з цивільними.
Про це у коментарі виданню "Гордон" заявив командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв (Сірко), передає Цензор.НЕТ.
"Можу ствердно сказати, що так, ці наміри у ворога є. Та їхня реалізація залежить від багатьох факторів. Зокрема наявності достатнього ресурсу серед особового складу й техніки, обстановки на фронті, внутрішньополітичної складової у самій країні-агресорці. Але головний чинник, який вони не врахували, це не лише специфіка масштабів міста, а перш за все фактор харків'ян", - наголосив він.
За словами комбата, росіяни роками поширюють та культивують тези, що "Харків - російське місто". Це роблять через агентів Кремля й усередині України, однак за 10 років війни росіянам не вдалося втілити її в реальність – а приводів для паніки немає й сьогодні.
На думку воїна, безпека міста залежить не лише від оборонних споруд, кількості військових і техніки. Зараз необхідно проводити величезний обсяг роботи із цивільними: не допустити паніки й завжди готуватися до ймовірного спротиву.
"Харків'яни вже давно повинні мати навички володіння стрілецькою зброєю й основами первинної медицини, а також розуміти приблизний алгоритм дій на різні випадки розгортання подій", - сказав Ширяєв.
Також він заявив, що РФ атакує спальні та центральні райони Харкова насамперед для того, щоб психологічно тиснути на містян, зневірити їх та посіяти паніку.
"Не забуваймо, що ворог підступний, постійно вчиться й вигадує нові способи ведення війни різними, здебільшого забороненими методами. Наша сила перш за все в єдності, згуртованості та бажанні перемоги. Харків за свою сучасну історію, ще під час Другої світової війни, був двічі в окупації, було зруйновано велику кількість об'єктів. І, незважаючи ні на що, був відбудований і став кращим містом, осередком наукової і молодіжної культури", - зазначив він.
Водночас долі "другого Алеппо" для міста передбачити не може ніхто, додав командир, оскільки очікувати від РФ можна будь-чого. За його словами, панікувати не варто.
Також комбат 225-го ОШБр додав, що першочерговим кроком мало б стати закриття неба над містом, і "цей ресурс є у закордонних партнерів України". На його думку, є надія на те, що Харкову нададуть цю підтримку та захист.
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Це не тільки в Харкові , це по всій Україні , повинні мати навички , і тактичної медицини, і володінням стрілецької зброї .