Оборона Харкова: не допустити паніки та працювати з цивільними, - командир 225 ШБ Ширяєв

Російські загарбники навряд чи відмовляться від планів окупувати Харків. Безпека міста залежить не лише від оборонних споруд, але й від роботи з цивільними.

Про це у коментарі виданню "Гордон" заявив командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв (Сірко), передає Цензор.НЕТ.

"Можу ствердно сказати, що так, ці наміри у ворога є. Та їхня реалізація залежить від багатьох факторів. Зокрема наявності достатнього ресурсу серед особового складу й техніки, обстановки на фронті, внутрішньополітичної складової у самій країні-агресорці. Але головний чинник, який вони не врахували, це не лише специфіка масштабів міста, а перш за все фактор харків'ян", - наголосив він.

За словами комбата, росіяни роками поширюють та культивують тези, що "Харків - російське місто". Це роблять через агентів Кремля й усередині України, однак за 10 років війни росіянам не вдалося втілити її в реальність – а приводів для паніки немає й сьогодні.

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На думку воїна, безпека міста залежить не лише від оборонних споруд, кількості військових і техніки. Зараз необхідно проводити величезний обсяг роботи із цивільними: не допустити паніки й завжди готуватися до ймовірного спротиву.

"Харків'яни вже давно повинні мати навички володіння стрілецькою зброєю й основами первинної медицини, а також розуміти приблизний алгоритм дій на різні випадки розгортання подій", - сказав Ширяєв.

Також він заявив, що РФ атакує спальні та центральні райони Харкова насамперед для того, щоб психологічно тиснути на містян, зневірити їх та посіяти паніку.

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"Не забуваймо, що ворог підступний, постійно вчиться й вигадує нові способи ведення війни різними, здебільшого забороненими методами. Наша сила перш за все в єдності, згуртованості та бажанні перемоги. Харків за свою сучасну історію, ще під час Другої світової війни, був двічі в окупації, було зруйновано велику кількість об'єктів. І, незважаючи ні на що, був відбудований і став кращим містом, осередком наукової і молодіжної культури", - зазначив він.

Водночас долі "другого Алеппо" для міста передбачити не може ніхто, додав командир, оскільки очікувати від РФ можна будь-чого. За його словами, панікувати не варто.

Також комбат 225-го ОШБр додав, що першочерговим кроком мало б стати закриття неба над містом, і "цей ресурс є у закордонних партнерів України". На його думку, є надія на те, що Харкову нададуть цю підтримку та захист.

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