Без допомоги США Харків може стати "другим Алеппо", - мер Терехов

Допомога від США, яка наразі блокується у Конгресі, має критичне значення для Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив мер Ігор Терехов.

За словами очільника міста, росіяни змінили тактику, намагаючись знищити енергопостачання міста та залякати 1,3 млн його жителів обстрілами житлових кварталів, внаслідок чого люди стикаються з позаплановими відключеннями електроенергії на кілька годин поспіль.

Терехов зазначив, що пакет військової допомоги США на суму 60 мільярдів доларів, який наразі блокується у Конгресі, має "критичне значення для нас". Мер закликав Захід переключити увагу на дворічну війну.

"Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, щоб Харків став другим Алеппо", - додав очільник міста.

Зазначимо, у 2016 році Росія підтримала уряд диктатора Башара Асада та почала бомбардування східних районів сирійського міста Алеппо. Це призвело до загибелі тисяч людей та руйнування значної частини міста.

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