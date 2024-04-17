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Без допомоги США Харків може стати "другим Алеппо", - мер Терехов

харків

Допомога від США, яка наразі блокується у Конгресі, має критичне значення для Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив мер Ігор Терехов.

За словами очільника міста, росіяни змінили тактику, намагаючись знищити енергопостачання міста та залякати 1,3 млн його жителів обстрілами житлових кварталів, внаслідок чого люди стикаються з позаплановими відключеннями електроенергії на кілька годин поспіль.

Терехов зазначив, що пакет військової допомоги США на суму 60 мільярдів доларів, який наразі блокується у Конгресі, має "критичне значення для нас". Мер закликав Захід переключити увагу на дворічну війну.

"Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, щоб Харків став другим Алеппо", - додав очільник міста.

Зазначимо, у 2016 році Росія підтримала уряд диктатора Башара Асада та почала бомбардування східних районів сирійського міста Алеппо. Це призвело до загибелі тисяч людей та руйнування значної частини міста.

Також дивіться: На сьогодні співвідношення артилерійських снарядів на фронті - 1 до 10, літаків - 1 до 30. Без допомоги США шансів перемогти не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

США (22455) Харків (5556) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+10
Я не розумію чому всі так зараз ультимативно вимагають допомоги від Штатів? Вони вже давно відкритим текстом дали ЗЕблазню зрозуміти що якщо він не наведе порядок з єрмаками і злодюгами то ніякої допомоги не буде - не повірили думали "прокатіт"? Не "прокатіло"!!!
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17.04.2024 09:46
+9
Не плекайте надій на США вони кинули сирійську опозицію в Алеппо хоча так само спочатку її підтримували, як тільки побачили що пахне можливим зіткненням з російськими військами які підтримали диктатора Асада США кинули повстанців і ВПС РФ зрівняли це місто, як і усю провінцію з землею... потрібні інші аргументи...
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17.04.2024 09:59
+4
Яким чином хтось в Україні буде когось на трон саджати? А ось звільнити "помічників" дуже просто
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17.04.2024 10:05
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Я не розумію чому всі так зараз ультимативно вимагають допомоги від Штатів? Вони вже давно відкритим текстом дали ЗЕблазню зрозуміти що якщо він не наведе порядок з єрмаками і злодюгами то ніякої допомоги не буде - не повірили думали "прокатіт"? Не "прокатіло"!!!
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17.04.2024 09:46 Відповісти
Яким чином хтось в Україні буде когось на трон саджати? А ось звільнити "помічників" дуже просто
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17.04.2024 10:05 Відповісти
США вимагають не ламати ***** НПЗ, бо у американського виборця перед виборам бензин повинен бути дешевий.
на решту їм пох*й.
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17.04.2024 10:37 Відповісти
Не плекайте надій на США вони кинули сирійську опозицію в Алеппо хоча так само спочатку її підтримували, як тільки побачили що пахне можливим зіткненням з російськими військами які підтримали диктатора Асада США кинули повстанців і ВПС РФ зрівняли це місто, як і усю провінцію з землею... потрібні інші аргументи...
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17.04.2024 09:59 Відповісти
Дивись більше, США кинули Грузію, Сирію, а зараз кидають Україну, бо навіть з тою допомогою, яку нам США надавали в 22-23 роках шансів перемогти не було... щоб виграти війну у держави, яка в війну вкладає 150 млрд. $ в рік потрібно вкладати принаймні стільки ж, якщо не вдвічі більше..., я не вірю що в США тупі і цього не знають, значить їх теперішній стан речей вповні влаштовує, українці потрохи дохнуть, ескалація мінімальна, СССР2 нема, все за#бісь...
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17.04.2024 10:29 Відповісти
"пахне можливим зіткненням з російськими військами"
пахне лише піздєжом з вашого боку, адже в 2018 році Американські війська без будь-яких вагань вступили в бій з росіянами, які атакували опорний пункт Американської Морської Піхоти на заводі Conoco *** міста Дейр аль-Зор. До знищення рускіх були задіяні безпілотники Reaper, бомбардувальник B-52, винищувачі F-22 Raptor та F-15 Eagle, Літаюча гармата АС-130, та вертоліт AH-64 Apache. За неофіційними даними з рускіх джерел вони втратили вбитими від 300 до 500 живої сили.
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17.04.2024 11:43 Відповісти
І як це зіткнення, на заводі Conoco допомогло Алеппо з його мільйонним населенням?
Що США збили хоча б один літак РФ, який скидав 500 кг. бомби на це місто, США всрались і кинули повстанців...
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17.04.2024 11:50 Відповісти
А який стосунок мали збройні сили США до Алепо, якщо їх там ніколи не було???? Ви хоча б вивчили історію перед тим, як всіляку випадкову прутню верзти, та вигадувати свої анекдоти нашвидкоруч. Радше припиняйте, бо чим більше ви звєздітиме, тим глибше сідатиме в калюжу.
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17.04.2024 12:33 Відповісти
Ага і зброю і підтримку повстанцям в Алеппо вони не давали...
Я знаю, що американці були і є лише на сході Сирії де контролюють добичу нафти..., а на людей, які там живуть їм в принципі наплювати...
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17.04.2024 13:24 Відповісти
"Я знаю"
не брешіть, бо ви не знаєте. Так от, в Сирії йде громадянська війна між різними племенами та релігійними групами. Але яким чином це стосується того, що ви хотіли тут наїбати, не зрозуміло.
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17.04.2024 13:40 Відповісти
Американці підтримують демократію і не підтримують угруповання, які створюють диктатуру. Якщо вам не очевидно, чому саме зупинилася допомога Україні, то пояснюю: американці сказали - звільнити корупціонерів, а Зеленський повернувшись після перемовин заявив, що це "незмінні 5-6 менеджерів". Після того, як сонцеликий в сотий раз насцяв в очі тим хто дає гроші, вони технично послали його недоумка і його виборців до пекла.
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17.04.2024 12:37 Відповісти
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17.04.2024 23:32 Відповісти
А от цікаво, за кого там Харків голосував на виборах?...
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17.04.2024 10:30 Відповісти
"за кого там Харків голосував на виборах?"
як завжди, за рускіх, а за кого ще.
За сєпара Тєрєхова взагалі ніхто не голосував, бо голосували, власне, за труп Кєрнєса, який вже на той час здох в Німеччині від Covid'у. А коли всі проголосували, сказали, що, мовляв, Кєрнєса не буде, бо він усьо, і тепер Тєрєхов буде за нього. Спочатку Тєрєхов очікував, що Харків таки росіяни захоплять, і, взагалі зник, бо сидів вдома в українофоба ОПЗЖешника А. Фєльдмана, де вони міркували про можливий "план Б" - стати до колаборації з рускімі. Якщо профільтрувати дії та базар сабжа напередодні і після вторгнення, то це легко побачити.
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17.04.2024 11:22 Відповісти
А не сходив би ти до лісу знаток виборів.
В Харкові вистачає патріотів України і їх більше ніж в інших містах Сходу України.
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17.04.2024 11:48 Відповісти
Та в 14 році бачили скільки там патріотів аби не вінницький спецназ то була б ХНР. Та й в 22-му може тисяча і відбивалася а всі інші ждуть чим закінчиться. Мої однокурсники прожили там 40 років і таку ахінею несли. Приходиться в потягах на Сумщині слухати цих "патріотів".
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17.04.2024 12:29 Відповісти
Сміття не пиши, не було ніякої хнр окрім як у голові кернеса і добкіна.
Почитай пресу чому були підриви колони патріотів з Палацу Спорту, потім розказуй про різну хнр ню.
Той твій вінницький спецназ тільки облраду зачистив від сепарів, обларада не керує містом Харків.
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18.04.2024 01:17 Відповісти
Взагалі то я ще за Чорновола голосував тоді коли багатьох харківських коментаторів ще на світі не було. А про Дніпро по виборам так процент сєпарів менший за Харків. Почитайте сайт ЦВК і не пишіть своє бачення яке не відповідає дійсності.
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18.04.2024 11:08 Відповісти
На фіга мені твої "коментаторів" читати, я сам був в Дніпрі і бачив ще радянські таблички назви вулиць в цьому році 🤣
Місцями бомжатське прорадянське місто твій Дніпро і Харків поряд з ним це еталон патріотизму.
Ще свого Філатова послухай від 24.02.2022 який патріотично здава Дніпро кацапам 😆
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18.04.2024 11:15 Відповісти
Взагалі то я ще за Чорновола голосував

🤣
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18.04.2024 11:16 Відповісти
Це що таке?
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18.04.2024 11:18 Відповісти
А що мені пресу читати, я це все пам'ятаю і забиту сєпарами площу і інертну поведінку харків'ян. І підрив в колоні пам'ятаю, там було може пару тисяч а іншим все однаково.
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18.04.2024 11:17 Відповісти
Шо ти пам'таєш бот зелений яу що ти з подоляцької контори тут строчиш за копійчину
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18.04.2024 11:18 Відповісти
Своєю поведінкою Ви підтвердили мою думку про переважаючу більшість харків'ян.
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18.04.2024 11:37 Відповісти
всім подоляцьким
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18.04.2024 11:41 Відповісти
"знаток виборів"
Так вибори - це саме і є момент істини, якщо до вашої тями це й досі не дійшло.
І, щодо "вистачання патріотів", в разі, якщо б рускіє ретельно підготували свій наступ належним чином замість рухатися ідіотськими колонами по циркунівській та бєлгородських трасах, а натомість розгорнулися у бойові порядки як під Бахмутом та Авдіївко, то х.з. чи "вистачило патріотів", як ви анекдотично кажете.
І, взагалі, не вам мені про Харків розповідати.
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17.04.2024 13:30 Відповісти
Я з Харкова знаток, що ти мені про моє місто розкажеш цікаво.
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18.04.2024 01:14 Відповісти
"моє місто"

авжеж, таке ж "ваше", як та земельна ділянка на Місяці.
Коли ви останній раз що-небудь вирішували у Харкові? Запобігали Добкіну-Кєрнєсу лісопарк вирубати, чи заважали РПЦ свої чисельні московські "храми" скрізь будувати? Як вам, "Чьасовня святова Євгенія" прямо в центрі Харкова "названая в чєсть солдата російской армії Євгєнія Родіонова, каторьій пагіп, востанавлівая констітуционньій парядок РФ в Чєчнє". Констітуционньій порядок РФ в... Харкові(!)

Коли цей вздоч РПЦ з'явився в Харкові в 2008 році, вже тоді стало очевидним, що російська окупація Харківщини просто неминуча.
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18.04.2024 08:40 Відповісти
Звідкіля ти всю цю муйню висмоктав - "часовня святого євгенія",займайся своїм містом чи містечком де ти нам мешкаєш і не ліз до Харкова.
Харків це Україна, кому не подобається - хай іде по адресі крейсеру масква.
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18.04.2024 10:51 Відповісти
Ну, казали, мовляв, "з Харкова(С)", "моє місто(С)", і все таке, а, насправді у Харкові нічого не знаєте. Тобто, ви не з Харкова, або людина там геть випадкова. Я до вас по-людськи, по-чесному, а ви - брехати. Ну хіба так можно?

Так от, Часовня Святова Євгєнія. Я був біля неї наступного дня у 2008 році після її відкриття. На ній була масивна, відлита з бронзи плита, з викарбуваним текстом про солдата армії РФ, згадана мною вище. Спочатку, навколо тієї чьасовні паркана не було, а потім його звели.

Франкенштейн (Кзанскій) не даси мені збрехати - він теж те бачив, тільки вже у 2018-му. Ось його твіт у Twitter":




Ну що, (голосом Добкіна) "харькавчъанінъ" Валєра? Ви мене просили розповсти вам за Харків? Ну так от я взяв, і розповів.
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19.04.2024 10:47 Відповісти
Звідкіля ти в Харкові, розкажи сердешний.
По твоїм дебільним місцям як люба нормальна людина я не мандрую.
Бе біха знаєш і що це таке взагалі, де метро дзержинського було, де станція Індустріальна, харків 'янин фігов.
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23.04.2024 16:46 Відповісти
"що це таке взагалі, де метро дзержинського"
ракло, Чясовня на "Научкє" за Аваківською "Призмою", поруч з Гіпросллю у сквері біля Інжека, а не на Дзержинського. Ви заблукали, Дзержинського - це Госпром та Облрада.
Яж кажу, ви, може, й промешкали в Харкові все своє нудне життя, але ніколи не знали, що в ньому відбувається. Напевно про і Гєпу ви дізналися с телевізора, лише коли той став депутатом.
Я Кєрнєса бачив ще тоді, коли він з братвою біля "Старта" наперстки крутив.

Індустріальна - це зараз Масєльского - засновника та хрещеного батька Харківської мафії. Я школярем весь тонель метро під землею на відтинку між ст.м. Тракторний Завод та Індустріальною облазив, бо там вихід шахти, що на поверхні між ст. Лосеве та Хлібзаводом, а в мене були ключі від замка. Та дуже глибоко - десь як 9-ти поверхівка вниз.

Як шо-шо, 1986р мій друг та я вчинили пожежу в будівлі Харківської філармонії у на Сумській що напроти Українського Театру, яка була на нескінченній реконструкції. Горіла вона знатно, і її потім знесли к **** собачим. Далі там була пуста земля -стоянка у власності Концерна АВЕК А.Фєльдмана. Але Фєльдману Кушнарьов не дозволяв там будувати. Як тільки-но Кушнарьову винесли печінку з Бінеллі на полюванні, Фєльдман відразу збудував торгівельний центр на Сумській. А філармонія поїхала до Лисенка в Стару Оперу на Римарській. А опера переїхала до ХАтобу, який через 20 років таки добудували.
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23.04.2024 19:13 Відповісти
Я школярем весь тонель метро під землею на відтинку між ст.м. Тракторний Завод та Індустріальною облазив, бо там вихід шахти, що на поверхні між ст. Лосеве та Хлібзаводом, а в мене були ключі від замка. Та дуже глибоко - десь як 9-ти поверхівка вниз.

Гарна казка, - ракло

Ви заблукали, Дзержинського - це Госпром та Облрада.

Був би ти харків'янином то поправив, що раніше метро Холодна Гора називалась ім Свердлова, дійсно що не Дзерджинського, небагато станцій харківського метро мали назву комуняцьких комісарів.

Ще скажи де раніше торгували торговці з Барабашова, на московському чи на Благбазі.
Хоч поржу на ніч.
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23.04.2024 23:02 Відповісти
" Гарна казка"

ну ось тобі та шахта;
https://www.google.com/maps/@49.9550818,36.3704497,122m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

"де раніше торгували торговці з Барабашова, на московському чи на Благбазі."

На Благбазі. Я стояв поруч велозапчастин з промисловою електрикою. Перейшов з Благбаза на Барабаша, і відстояв там з самого першого дня - 1 Серпня 1996 року, по кінець 2004 до Помаранчевої. Я перейшов відразу, хоча дюди на шмотках геть не хотіли переходти деякий час. Тому Благбаз був оточений муніціпальними мусорами та охороною декілька тижні час. Моє місце на Барабаша було №291 - це самий ценр першого сектору (великй дах) "Залізяк" (той що ближче до Афгану).

Це шо таке???

спочатку оце:
"Бе біха знаєш і що це таке взагалі, де метро дзержинського було"

А далі вже оце:
"метро Холодна Гора називалась ім Свердлова, "

Ви шо, за своїм базаром не слідкуєте? Чи ви просто тут на понтах?
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24.04.2024 01:30 Відповісти
Що таке біха, то біха, хто не знає вулиць Харкова, той не може знати.

Ви шо, за своїм базаром не слідкуєте? Чи ви просто тут на понтах?

 Уважно пости читай, це і є перевірка

Був би ти харків'янином то поправив, що раніше метро Холодна Гора називалась ім Свердлова, дійсно що не Дзерджинського, небагато станцій харківського метро мали назву комуняцьких комісарів.

Мені доводити нічого не треба, бо я все одно не вірю
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24.04.2024 01:59 Відповісти
А про шахту дуже цікаво
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24.04.2024 02:01 Відповісти
"Уважно пости читай"
Так як я міг щось читати, коли я їх на власні очі не бачив, бо ти їх видалив?

"про шахту дуже цікаво"

тю, ну так тиж у Харкові, а Харків, що, такий великий??? Той піди, пробздися, разом і подивишся на неї - вона там майже в акурат напроти парка Маяковського. Вхід в неї дивиться в бік трамвайних колій 23/26 трамваю, себто, навпаки від Московського просепекту.

"я все одно не вірю"

Та все ти нормально і віриш, і тямиш, та лише через власну малодушність продовжуєш кривлятися. Питання лише, нахіба?
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24.04.2024 10:55 Відповісти
Той піди, пробздися, разом

Хто тобі заважає - іди по своїй адресі, сходи на біху харків'янин 😆

все ти нормально і віриш, і тямиш, та лише через власну малодушність продовжуєш кривлятися. Питання лише, нахіба

Казкар бачу ти непоганий і по собі гарно судиш
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24.04.2024 11:19 Відповісти
"Казкар"
так в твоєму нудному як смерть житті, будь-що виглядатиме як казка.
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24.04.2024 12:29 Відповісти
Байкарь, навіть тупорилі знають що метрополітен це стратегічний обєкт, там навіть фотографуватися заборонено, як що побачать, то забере ментівська охорона і накаже видалити фото, а ти тут розказуєш що якогось хрєна тобі хтось, мабуть добрий дядя чи може мер Харкова Пилипчук 😆 дав ключі від вентиляційних колекторів харківського метрополітену і ти там лазив по тунелях іноді з 9 поверховий дім.
Чукотський гумор 🤣
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24.04.2024 20:30 Відповісти
"мер Харкова Пилипчук"
Мен, у 1989 році ніяких мерів в Харкові не було, і там їми й навіть не пахло. На тих дверях висів звичайний навесний ХТЗевський замок, відчинити який не було жодної проблеми, бо в будівлі, що відразу праворуч від "скляної" прохідної заводу ХТЗ, та з електронним годинником на даху, на четвертому поверсі був цех з виробництва, власне, замків, де в контейнерах вільно лежали всі складові для збирання замків з ключами включно. Маючи пару десятків-тройку десятків ключів різних комбінацій, навіть мала дитина здатна відчинити будь-який ХТЗвський замок в реальному житті, а не лише у казках, прикинь?

"з 9 поверховий дім."
ні, ну там глибина десь така, і не одна драбина веде до самого низу. Далі гігантські залізні двері з редукторами для зачинення\відчинення, і два великих венилятори, які, власне й висмоктують повітря з тонеля. Протискаєшся повз того вентилятора, і ти вже в тонелі, де поїзди прямо перд очіма проходять. Вночі можно і на рейки вийти, коли лише технічні потяги іноді рухаються.
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24.04.2024 21:06 Відповісти
Складно говориш, хоч книги пиши 😄
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25.04.2024 14:26 Відповісти
А Київ, Дніпро і Львів за кого голосували розкажи.
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17.04.2024 11:49 Відповісти
На виборах 19 року за опзж в Харківській області було 30%. Навіть Дніпро поряд не стоїть не кажучи про Київ та Львів.
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17.04.2024 12:35 Відповісти
"за опзж в Харківській області було 30%"
ще можно сміливо й "слугу" додати, бо воно таке ж саме латентне сєпарйо, як і ОПЗЖ.
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17.04.2024 13:33 Відповісти
Ти чи з двух ніків пишеш драгоценний 😆
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18.04.2024 01:23 Відповісти
"Ти чи з двух ніків"
з 22-х
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18.04.2024 03:50 Відповісти
Що ти мені тут тулиш сміття про РАДЯНСЬКЕ бомжатське Дніпро - саме сепарське місто після Донецька і Луганська, ти в тому Дніпрі хоч був бот.
Харків поряд з Дніпром це еталон патріотичного міста і я це заявляю тому живу в Харкові і був неодноразово в Дніпрі і сам бачив що це за проррадянське місто, а ти чудо де було розкажи.
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18.04.2024 01:21 Відповісти
Сам мабуть за ригів і голосував
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18.04.2024 01:22 Відповісти
І жодного слова про евакуацію людей. Прикриваються людьми як живим щитом, бо люди ж для влади - це ресурс і податки, що влада буде красти, якщо люди евакуюються.
Мразоти, відкрийте кордони, дайте людям сім'ями поїхати і врятувати свої життя, сім'ї. Ви рахували, скільки цивільнтх загинуло від ракетних обстрілів, бо сім'я без батька не виїхала за кордон?
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17.04.2024 10:51 Відповісти
Тут Тєрєхов трохи загнув, Алепо бомбили кацапи з літаків тисячами авіаційних бомб.
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17.04.2024 11:45 Відповісти
 
 