Без допомоги США Харків може стати "другим Алеппо", - мер Терехов
Допомога від США, яка наразі блокується у Конгресі, має критичне значення для Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив мер Ігор Терехов.
За словами очільника міста, росіяни змінили тактику, намагаючись знищити енергопостачання міста та залякати 1,3 млн його жителів обстрілами житлових кварталів, внаслідок чого люди стикаються з позаплановими відключеннями електроенергії на кілька годин поспіль.
Терехов зазначив, що пакет військової допомоги США на суму 60 мільярдів доларів, який наразі блокується у Конгресі, має "критичне значення для нас". Мер закликав Захід переключити увагу на дворічну війну.
"Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити, щоб Харків став другим Алеппо", - додав очільник міста.
Зазначимо, у 2016 році Росія підтримала уряд диктатора Башара Асада та почала бомбардування східних районів сирійського міста Алеппо. Це призвело до загибелі тисяч людей та руйнування значної частини міста.
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на решту їм пох*й.
пахне лише піздєжом з вашого боку, адже в 2018 році Американські війська без будь-яких вагань вступили в бій з росіянами, які атакували опорний пункт Американської Морської Піхоти на заводі Conoco *** міста Дейр аль-Зор. До знищення рускіх були задіяні безпілотники Reaper, бомбардувальник B-52, винищувачі F-22 Raptor та F-15 Eagle, Літаюча гармата АС-130, та вертоліт AH-64 Apache. За неофіційними даними з рускіх джерел вони втратили вбитими від 300 до 500 живої сили.
Що США збили хоча б один літак РФ, який скидав 500 кг. бомби на це місто, США всрались і кинули повстанців...
Я знаю, що американці були і є лише на сході Сирії де контролюють добичу нафти..., а на людей, які там живуть їм в принципі наплювати...
не брешіть, бо ви не знаєте. Так от, в Сирії йде громадянська війна між різними племенами та релігійними групами. Але яким чином це стосується того, що ви хотіли тут наїбати, не зрозуміло.
як завжди, за рускіх, а за кого ще.
За сєпара Тєрєхова взагалі ніхто не голосував, бо голосували, власне, за труп Кєрнєса, який вже на той час здох в Німеччині від Covid'у. А коли всі проголосували, сказали, що, мовляв, Кєрнєса не буде, бо він усьо, і тепер Тєрєхов буде за нього. Спочатку Тєрєхов очікував, що Харків таки росіяни захоплять, і, взагалі зник, бо сидів вдома в українофоба ОПЗЖешника А. Фєльдмана, де вони міркували про можливий "план Б" - стати до колаборації з рускімі. Якщо профільтрувати дії та базар сабжа напередодні і після вторгнення, то це легко побачити.
В Харкові вистачає патріотів України і їх більше ніж в інших містах Сходу України.
Почитай пресу чому були підриви колони патріотів з Палацу Спорту, потім розказуй про різну хнр ню.
Той твій вінницький спецназ тільки облраду зачистив від сепарів, обларада не керує містом Харків.
Місцями бомжатське прорадянське місто твій Дніпро і Харків поряд з ним це еталон патріотизму.
Ще свого Філатова послухай від 24.02.2022 який патріотично здава Дніпро кацапам 😆
🤣
Так вибори - це саме і є момент істини, якщо до вашої тями це й досі не дійшло.
І, щодо "вистачання патріотів", в разі, якщо б рускіє ретельно підготували свій наступ належним чином замість рухатися ідіотськими колонами по циркунівській та бєлгородських трасах, а натомість розгорнулися у бойові порядки як під Бахмутом та Авдіївко, то х.з. чи "вистачило патріотів", як ви анекдотично кажете.
І, взагалі, не вам мені про Харків розповідати.
авжеж, таке ж "ваше", як та земельна ділянка на Місяці.
Коли ви останній раз що-небудь вирішували у Харкові? Запобігали Добкіну-Кєрнєсу лісопарк вирубати, чи заважали РПЦ свої чисельні московські "храми" скрізь будувати? Як вам, "Чьасовня святова Євгенія" прямо в центрі Харкова "названая в чєсть солдата російской армії Євгєнія Родіонова, каторьій пагіп, востанавлівая констітуционньій парядок РФ в Чєчнє". Констітуционньій порядок РФ в... Харкові(!)
Коли цей вздоч РПЦ з'явився в Харкові в 2008 році, вже тоді стало очевидним, що російська окупація Харківщини просто неминуча.
Харків це Україна, кому не подобається - хай іде по адресі крейсеру масква.
Так от, Часовня Святова Євгєнія. Я був біля неї наступного дня у 2008 році після її відкриття. На ній була масивна, відлита з бронзи плита, з викарбуваним текстом про солдата армії РФ, згадана мною вище. Спочатку, навколо тієї чьасовні паркана не було, а потім його звели.
Франкенштейн (Кзанскій) не даси мені збрехати - він теж те бачив, тільки вже у 2018-му. Ось його твіт у Twitter":
Ну що, (голосом Добкіна) "харькавчъанінъ" Валєра? Ви мене просили розповсти вам за Харків? Ну так от я взяв, і розповів.
По твоїм дебільним місцям як люба нормальна людина я не мандрую.
Бе біха знаєш і що це таке взагалі, де метро дзержинського було, де станція Індустріальна, харків 'янин фігов.
ракло, Чясовня на "Научкє" за Аваківською "Призмою", поруч з Гіпросллю у сквері біля Інжека, а не на Дзержинського. Ви заблукали, Дзержинського - це Госпром та Облрада.
Яж кажу, ви, може, й промешкали в Харкові все своє нудне життя, але ніколи не знали, що в ньому відбувається. Напевно про і Гєпу ви дізналися с телевізора, лише коли той став депутатом.
Я Кєрнєса бачив ще тоді, коли він з братвою біля "Старта" наперстки крутив.
Індустріальна - це зараз Масєльского - засновника та хрещеного батька Харківської мафії. Я школярем весь тонель метро під землею на відтинку між ст.м. Тракторний Завод та Індустріальною облазив, бо там вихід шахти, що на поверхні між ст. Лосеве та Хлібзаводом, а в мене були ключі від замка. Та дуже глибоко - десь як 9-ти поверхівка вниз.
Як шо-шо, 1986р мій друг та я вчинили пожежу в будівлі Харківської філармонії у на Сумській що напроти Українського Театру, яка була на нескінченній реконструкції. Горіла вона знатно, і її потім знесли к **** собачим. Далі там була пуста земля -стоянка у власності Концерна АВЕК А.Фєльдмана. Але Фєльдману Кушнарьов не дозволяв там будувати. Як тільки-но Кушнарьову винесли печінку з Бінеллі на полюванні, Фєльдман відразу збудував торгівельний центр на Сумській. А філармонія поїхала до Лисенка в Стару Оперу на Римарській. А опера переїхала до ХАтобу, який через 20 років таки добудували.
Гарна казка, - ракло
Ви заблукали, Дзержинського - це Госпром та Облрада.
Був би ти харків'янином то поправив, що раніше метро Холодна Гора називалась ім Свердлова, дійсно що не Дзерджинського, небагато станцій харківського метро мали назву комуняцьких комісарів.
Ще скажи де раніше торгували торговці з Барабашова, на московському чи на Благбазі.
Хоч поржу на ніч.
ну ось тобі та шахта;
https://www.google.com/maps/@49.9550818,36.3704497,122m/data=!3m1!1e3?entry=ttu
"де раніше торгували торговці з Барабашова, на московському чи на Благбазі."
На Благбазі. Я стояв поруч велозапчастин з промисловою електрикою. Перейшов з Благбаза на Барабаша, і відстояв там з самого першого дня - 1 Серпня 1996 року, по кінець 2004 до Помаранчевої. Я перейшов відразу, хоча дюди на шмотках геть не хотіли переходти деякий час. Тому Благбаз був оточений муніціпальними мусорами та охороною декілька тижні час. Моє місце на Барабаша було №291 - це самий ценр першого сектору (великй дах) "Залізяк" (той що ближче до Афгану).
Це шо таке???
спочатку оце:
"Бе біха знаєш і що це таке взагалі, де метро дзержинського було"
А далі вже оце:
"метро Холодна Гора називалась ім Свердлова, "
Ви шо, за своїм базаром не слідкуєте? Чи ви просто тут на понтах?
Ви шо, за своїм базаром не слідкуєте? Чи ви просто тут на понтах?
Уважно пости читай, це і є перевірка
Був би ти харків'янином то поправив, що раніше метро Холодна Гора називалась ім Свердлова, дійсно що не Дзерджинського, небагато станцій харківського метро мали назву комуняцьких комісарів.
Мені доводити нічого не треба, бо я все одно не вірю
Так як я міг щось читати, коли я їх на власні очі не бачив, бо ти їх видалив?
"про шахту дуже цікаво"
тю, ну так тиж у Харкові, а Харків, що, такий великий??? Той піди, пробздися, разом і подивишся на неї - вона там майже в акурат напроти парка Маяковського. Вхід в неї дивиться в бік трамвайних колій 23/26 трамваю, себто, навпаки від Московського просепекту.
"я все одно не вірю"
Та все ти нормально і віриш, і тямиш, та лише через власну малодушність продовжуєш кривлятися. Питання лише, нахіба?
Хто тобі заважає - іди по своїй адресі, сходи на біху харків'янин 😆
все ти нормально і віриш, і тямиш, та лише через власну малодушність продовжуєш кривлятися. Питання лише, нахіба
Казкар бачу ти непоганий і по собі гарно судиш
так в твоєму нудному як смерть житті, будь-що виглядатиме як казка.
Чукотський гумор 🤣
Мен, у 1989 році ніяких мерів в Харкові не було, і там їми й навіть не пахло. На тих дверях висів звичайний навесний ХТЗевський замок, відчинити який не було жодної проблеми, бо в будівлі, що відразу праворуч від "скляної" прохідної заводу ХТЗ, та з електронним годинником на даху, на четвертому поверсі був цех з виробництва, власне, замків, де в контейнерах вільно лежали всі складові для збирання замків з ключами включно. Маючи пару десятків-тройку десятків ключів різних комбінацій, навіть мала дитина здатна відчинити будь-який ХТЗвський замок в реальному житті, а не лише у казках, прикинь?
"з 9 поверховий дім."
ні, ну там глибина десь така, і не одна драбина веде до самого низу. Далі гігантські залізні двері з редукторами для зачинення\відчинення, і два великих венилятори, які, власне й висмоктують повітря з тонеля. Протискаєшся повз того вентилятора, і ти вже в тонелі, де поїзди прямо перд очіма проходять. Вночі можно і на рейки вийти, коли лише технічні потяги іноді рухаються.
ще можно сміливо й "слугу" додати, бо воно таке ж саме латентне сєпарйо, як і ОПЗЖ.
з 22-х
Харків поряд з Дніпром це еталон патріотичного міста і я це заявляю тому живу в Харкові і був неодноразово в Дніпрі і сам бачив що це за проррадянське місто, а ти чудо де було розкажи.
Мразоти, відкрийте кордони, дайте людям сім'ями поїхати і врятувати свої життя, сім'ї. Ви рахували, скільки цивільнтх загинуло від ракетних обстрілів, бо сім'я без батька не виїхала за кордон?